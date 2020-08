Apple no está obligada a devolver (por ahora) Fortnite a la App Store, pero no podrá restringir la cuenta de Epic, según la jueza

El caso de Epic Games contra Apple no se va a resolver de la noche a la mañana. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers, que lleva el caso, ha fijado una vista completa para el 28 de septiembre, donde ambas partes podrán dar todos sus argumentos legales. Mientras tanto, ha dictado una orden de restricción temporal contra Apple, pero que también perjudica en parte importante a Epic Games.

Apple no podrá restringir el uso de Unreal Engine en sus plataformas ni cerrar la cuenta de desarrollador de Epic Games en la App Store, algo que los padres de Fortnite afirmaron que Apple haría el 28 de agosto. Así, Epic no perderá lo que en principio no había puesto en juego, pero seguirá sin poder contar con Fortnite en la App Store, pues la jueza ha decidido no imponer a Apple la decisión de devolver Fortnite a la tienda, tras su abrupta salida.

Según la jueza, Epic "eligió estratégicamente romper sus acuerdos con Apple"

Para entender la decisión respecto a no obligar al regreso de Fortnite a la App Store, hay que ir al texto. En él podemos leer lo siguiente: "Al centrarse en el status quo, el juzgado observa que Epic Games eligió estratégicamente romper sus acuerdos con Apple que cambiaron el status quo. No se han identificado acciones que sugieran que la Corte debería imponer un nuevo status quo a favor de Epic Games".

La jueza da así la razón a quienes han argumentado que Epic rompió de la noche a la mañana las normas de la App Store, al cambiar la forma de pago de Fortnite. En este sentido, también podemos leer que "mientras que el juzgado prevé que los expertos opinarán que la toma del 30 por ciento de Apple es anticompetitiva, el juzgado duda que un experto sugiera una alternativa de cero por ciento. Ni siquiera Epic Games da sus productos de forma gratuita". Además, la jueza afirma que Epic "no ha demostrado daño irreparable" a sus juegos, y que sigue siendo "libre de mantener lo acuerdos con Apple" mientras el proceso judicial continúa.

La cosa cambia, sin embargo, con lo que respecta a Unreal Engine, donde la jueza opina que "hay un potencial gran daño tanto a la plataforma del Unreal Engine como a la industria de los videojuegos en general". Frente a las decisiones con Fortnite, con Unreal Engine "los contratos relacionados con esas solicitudes no fueron incumplidos" por parte de Epic, por lo que Apple no podrá eliminar el certificado de desarrollador.

Con estas decisiones temporales tomadas, el caso va para largo. A partir del 28 de septiembre se verá si Apple puede o no mantener a Fortnite fuera de sus plataformas, y si puede hacer lo propio con Unreal Engine y el resto de propiedades de Epic. Sin embargo, entrar en el fondo de las prácticas que denuncia Epic en la App Store, llevará una preparación de unos seis meses según Epic, y de diez según Apple.

Vía | The Verge