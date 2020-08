Apple deshabilita a Epic Games al completo: todas sus apps para iOS y Mac serán eliminadas el 28 de agosto

Ha llegado el contraataque de Apple, después de que Epic Games desafiara a Google y Apple introduciendo su propio método de pago en 'Fortnite' y la app fuese eliminada, Apple ha decidido revocar al completo la licencia de desarrollador a Epic Games. En otras palabras, se acabó cualquier juego o app de Epic Games en la App Store o la Mac App Store.

Así lo ha comunicado Epic Games, que indican que han sido informados por Apple de que el próximo viernes 28 de agosto sus cuentas de desarrolladores serán deshabilitadas.

Falta ver cuál ha sido la razón exacta por la que Apple ha decidido eliminar a Epic Games de su tienda (y los derechos con los que lo hace). En situaciones así, todo apunta a alguna cláusula de contrato para desarrolladores que le concede a Apple el derecho a revocar la licencia en caso de incumplimiento grave de las normas o por ejemplo en caso de un litigio jurídico de por medio.

Aquí hay un punto extra más allá de las apps y juegos de Epic Games en las tiendas de Apple: Unreal Engine. Explican que perder su licencia de desarrollador también implica perder el acceso a las herramientas de desarrollo de Apple, donde Unreal Engine es uno de los servicios que se ofrece para la creación de juegos y apps. Unreal Engine es uno de los negocios principales de Epic Games, disponible para cientos y miles de desarrolladores que crean juegos para iOS y macOS.

Qué ocurre con las apps y juegos de Epic Games

La primera consecuencia de que Apple revoque la licencia de desarrollador a Epic Games es que automáticamente sus apps y juegos no estarán más disponibles para descargar en la App Store. Esto sin embargo no es lo más grave de todo, pues revocar la licencia de desarrollador es mucho más que eliminar una app de la tienda. Al eliminar una app de la tienda, como ya vimos con 'Fortnite', se puede seguir ejecutando pero no recibe más actualizaciones.

El hecho de que Epic Games pierda su licencia de desarrollador significa que las apps y juegos de Epic Games automáticamente dejarán de funcionar el próximo 28 de agosto en iOS y macOS. Revocar el certificado provoca que las apps o juegos dejen de funcionar independientemente de que ya estén instalados en el dispositivo. El único método "viable" para que sigan funcionando sería cambiar la fecha del dispositivo manualmente para hacerle creer que aún no ha llegado 28 de agosto. Algo que, evidentemente, no es muy cómodo.

Vía | Epic Games Newsroom