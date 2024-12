Amazon retrasa su vuelta a la oficina por un problema con el que no contaban: sus empleados no caben en las oficinas

A mediados del mes de septiembre pasado, Andy Jassy, CEO de Amazon, anunciaba que todos los empleados de la compañía debían volver a sus oficinas a partir de enero de 2025. Sin embargo, más allá del enfado de sus empleados, la compañía fundada por Jeff Bezos se ha encontrado con un problema adicional: sus oficinas no están preparadas para acogerlos a todos.

Amazon ponía fin al teletrabajo. El CEO de Amazon volvió de sus vacaciones con energías renovadas, publicando un comunicado en el que anunciaba el fin del teletrabajo para todos sus empleados y la vuelta a las oficinas de la compañía los cinco días de la semana. Sin excepciones, salvo casos muy puntuales que se valorarían individualmente.

El motivo que argumentaba el ejecutivo era promover la cultura y los valores de trabajo en equipo que habían llevado a la compañía a su posición actual, y que consideraba que se estaban diluyendo.

"Cuando miramos hacia atrás en los últimos cinco años, seguimos creyendo que las ventajas de estar juntos en la oficina son significativas. Anteriormente, he explicado estos beneficios, pero, en resumen, hemos observado que es más fácil para nuestros compañeros de equipo aprender, modelar, practicar y fortalecer nuestra cultura; colaborar, intercambiar ideas e inventar son más simples y efectivos; enseñar y aprender unos de otros es más fluido; Y los equipos tienden a estar mejor conectados entre sí", aseguraba en su mensaje el CEO de Amazon.

Algunas oficinas no están listas. El plazo dado por Amazon para esta vuelta a la oficina era el 2 de enero de 2025. Sin embargo, según informaciones publicadas por Business Insider, esa fecha podría aplazarse incluso varios meses en algunos casos ya que las oficinas no están listas para acoger a tantos empleados.

Según mensajes internos a los que ha tenido acceso el medio estadounidense, las oficinas de Atlanta, Houston, Nashville y Nueva York son las principales afectadas por el retraso, por lo que la empresa ya ha comunicado a los empleados asignados a esas ubicaciones que pueden seguir con su jornada híbrida o en remoto como venían haciendo hasta ahora.

No es la primera vez que le pasa. Aunque el llamamiento del pasado mes de septiembre fue de carácter general, Amazon ya ha hecho distintos llamamientos de vuelta a la oficina a departamentos concretos, o ha endurecido su política incrementando la jornada híbrida a tres días presenciales.

En aquella ocasión, la compañía se encontró con el mismo problema: las oficinas que debían acoger a esos empleados que habían sido obligados a renunciar al trabajo remoto, no tenían espacio suficiente para ellos, o las infraestructuras de la oficina y sus redes no estaban adaptadas para soportar el uso de tantos usuarios a la vez.

No es un caso aislado. El caso Amazon obligando a sus empleados a volver a unas oficinas que no están listas para acogerlos no es exclusivo de la empresa fundada por Jeff Bezos. Cuando Elon Musk amenazó a sus empleados de Tesla y SpaceX con volver a trabajar un mínimo de 40 horas desde la oficina o renunciar, todos se apresuraron a acudir a las oficinas que Tesla tiene en Fremont.

El problema es que Musk no calculó que la plantilla de Tesla se había duplicado durante la pandemia, por lo que al volver a las oficinas muchos de ellos no tenían ni una mesa desde la que trabajar.

En Xataka | El CEO de AWS lanza un ultimátum sobre la vuelta a la oficina de Amazon: si no quieres volver a la oficina, hay otras empresas

Imagen | Flickr (Fortune Brainstorm TECH 2014), Unsplash (Joao paulo m ramos paulo)