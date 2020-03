Amazon abre la tecnología de los Amazon Go para que otras tiendas puedan deshacerse de los cajeros

Seguramente hayas oído hablar de los Amazon Go. Son, en pocas palabras, los supermercados semi automatizados de Amazon, en el sentido de que no hay que coger un carrito, meter los productos, pasar por caja y pagar. El usuario, simplemente, entra en la tienda, escanea un código, coge lo que necesita y sale "sin pagar", puesto que el cargo se realiza automáticamente en su cuenta de Amazon.

Al principio, los Amazon Go estaban pensados para conseguir comida preparada, snacks y bebidas, un concepto que evolucionó hasta convertirse en Go Grocery, un supermercado con 5.000 productos y unos mil metros cuadrados de superficie. Ahora Amazon va un paso más allá con Just Walk Out, un programa a través del cual otros establecimientos podrán acceder a la tecnología de Amazon Go para automatizar su tiendas.

Amazon lo monta, pero la empresa se encarga

Hay que dejar claro que no estamos hablando de montar una franquicia. No es que un emprendedor pueda montar su propio Amazon Go, sino que una empresa puede llegar a un acuerdo con Amazon para montar una tienda automatizada. Amazon pone la tecnología (cámaras, infraestructura...), pero es la tienda la que lo gestiona con su propio nombre, servicio de atención al cliente y empleados. Porque sí, tiene que seguir habiendo empleados para informar a la gente, verificar la edad, solucionar dudas y reponer las estanterías.

A diferencia de lo que sucede en los Amazon Go, los usuarios que accedan a estas tiendas no necesitarán una cuenta de Amazon para comprar. Lo que tendrán que hacer es meter su tarjeta de crédito en una máquina, coger un producto y salir. No tiene más.

Amazon ofrece la tecnología necesaria para ponerlo todo en marcha y soporte por teléfono y correo electrónico, pero las tiendas pueden operar con su propia selección de productos y socios. De la misma forma, las necesidades de servicio al cliente de los compradores, incluidas las devoluciones, tendrán que ser administradas por el minorista directamente.

En el techo de los Amazon Go hay infinidad de sensores y cámaras.

Desde Amazon afirman que instalar toda la tecnología necesaria puede tardar "unas semanas desde el momento en que tenemos acceso a la tienda". El programa es válido tanto para tiendas nuevas, es decir, que se vayan a construir desde cero, o para tiendas ya operativas, en cuyo caso intentarán "minimizar el impacto en las operaciones actuales".

En cuanto a la recopilación de datos que hace Just Walk Out, desde Amazon afirman que "solo recopilamos los datos necesarios para proporcionar a los compradores un recibo exacto". Y es que los clientes pueden pedir un recibo de la compra introduciendo sus datos en una máquina al salir de la tienda. Amazon, posteriormente, mandará el recibo por correo.

"Solo recopilamos los datos necesarios para proporcionar a los compradores un recibo exacto"

Sea como fuere, en la web no se menciona quién gestiona exactamente los datos de los clientes y cómo lo hace. Dilip Kumar, VP de establecimientos físicos y tecnología de Amazon, explica a Reuters que "Amazon guarda la dirección de correo electrónico y la vincula a la información de la tarjeta de crédito, con el único propósito de cobrarle al cliente".

Por el momento no se ha desvelado en qué territorios estará disponible este programa, pero viendo que los Amazon Go solo están disponibles en Estados Unidos, cabe esperar que el despliegue comience allí. Tampoco se ha desvelado el precio a pagar por usar la tecnología de Amazon, pero aquellas empresas interesadas ya pueden contactar con Amazon desde la web del programa Just Walk Out.

Vía | Reuters