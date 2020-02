Amazon abre su primer Go Grocery: un supermercado sin cajeros y hasta cinco veces mas grande que las tiendas Amazon Go

Amazon sorprendió a todo el mundo hace unos años al anunciar su primera tienda Amazon Go sin cajeros en la que sales "sin pagar". El concepto ha ido evolucionando durante este tiempo y Amazon ha seguido abriendo más tiendas por el estilo, centradas en ofecer comida preparada, snacks y bebidas. Ahora llega Amazon Go Grocery, un enorme supermercado basado en el mismo sistema sin cajeros.

El primer supermercado Amazon Go Grocery acaba de abrir en Seattle, la ciudad natal de Amazon. Dispone de alrededor de 5.000 artículos a la venta y tiene un tamaño de alrededor de 1.000 metros cuadrados, según la compañía. Es algo que se venía rumoreando desde el año pasado.

El supermercado, al igual que ocurre con las tiendas Amazon Go, está equipado y repleto de cámaras en el techo y sensores en los estantes para saber qué se lleva cada cliente. De este modo el comprador puede salir de forma directa por la puerta sin parar en el cajero y automáticamente se le cobrará de su cuenta de Amazon mediante la app del teléfono.

El concepto de tienda sin cajeros de Amazon

La idea de Amazon Go Grocery no es completamente nueva, la hemos visto en las ya 25 tiendas de Amazon Go que la marca tiene desplegadas por Estados Unidos. Aquí la diferencia reside en que es la primera vez que se hace a una escala tan grande, indican que es hasta cinco veces más grande que las tiendas convencionales. Mientras que las Amazon Go se centraban en comida preparada directa para comer, Amazon Go Grocery está más orientado a hacer una compra tradicional como en un supermercado. De hecho, la tienda se ha posicionado más cerca de las áreas residenciales para inducir a esto.

No obstante, no ha sido tan fácil con los supermercados como lo ha sido con las tiendas Go originales. Según explica GeekWire, han habido dificultades para incluir productos a granel que necesiten ser pesados. Tampoco hay en las Amazon Go Grocery mariscos o carne que se corten in situ. Y, como ya sabíamos, el alcohol requiere de un humano para revisar la mayoría de edad.

Este Amazon Go Grocery probablemente no sea el único que veamos a medio plazo. Si bien no se ha especificado cuándo y cuántos supermercados más vamos a ver, sí que se comentó hace un tiempo que pensaban abrir 3.000 tiendas Go para 2021. Según indica Dilip Kumar, vicepresidente de Amazon Go, a The Wall Street Journal, "no hay un límite superior real" a la hora de expandir el tamaño de las tiendas Go.

Además de tiendas propias, según indica WSJ, Amazon tiene pensado vender su tecnología también a otras compañías que quieran implementarla en sus tiendas. Amazon también cuenta con una tecnología de pagos mediante el escaneo de la mano que podríamos ver en tiendas de terceros en algún momento.

Vía | CNN