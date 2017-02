La tienda sin humanos de Amazon sí que necesitará un dependiente para venderte alcohol

Aproximadamente dos meses atrás, Amazon nos mostró una pizca del futuro de los supermercados con la presentación de Amazon Go, la tienda sin dependientes en la que todo funciona mediante sensores y tu móvil. La idea es muy clara, nada de humanos y nada de colas para pagar. A pesar de todo, al final sí que hará falta, por lo menos un humano, para ver si eres mayor de edad.

La primera tienda de Amazon Go se abrirá en Seattle dentro de poco, y aunque aún no hay fecha exacta, ya se sabe que no van a vender tan solo sandwiches, ensaladas y comida semipreparada, también cerveza y vino. Según han confirmado a Recode, en algún momento comenzarán a vender alcohol, y para ello necesitarán un humano que lo supervise.

Para venderte alcohol, en Estados Unidos no se fían de una máquina

Si hay algo que se toman en serio en Estados Unidos es desde luego la venta de alcohol a menores. No solamente debes tener 21 años de edad para comprar cualquier sustancia alcohólica, sino que además cualquiera que te lo venda comprobará antes de nada si cumples con este requisito. En Amazon Go no iba a ser menos, y han anunciado que cuando comiencen a vender alcohol, habrá una persona que comprobará el carné de identidad del comprador.

Cuando empecemos a ofrecer cerveza y vino, hará falta una identificación asociada al comprador.

A pesar de que esto rompe con la idea de un supermercado sin dependientes, no tiene por qué extrañarnos. En Estados Unidos ni siquiera todos los establecimientos y supermercados importantes cuentan con una licencia para vender alcohol, y seguramente para que Amazon pueda vender cerveza y vino a sus clientes, la ley le pide una persona real que lo compruebe.

¿Se aplicará la misma regla en otros estados que no sean Washington u otros países donde la ley es distinta? De momento falta por ver cómo evoluciona Amazon Go y cuál es su expansión. Por ahora, la tienda de Seattle ya está funcionando en fase beta para los empleados de Amazon (se encuentra en la planta baja de las oficinas de Amazon) y se espera que estas semanas se abra al público.

