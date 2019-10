A la rica "hamburguesa de mentira": estos son los restaurantes y tiendas en España donde puedes comerla y comprarla

(Aseguran que) sabe a hamburguesa, parece una hamburguesa e incluso sangra como una hamburguesa, pero no lo es estrictamente hablando. En muy poco tiempo, la carne de mentira ha pasado de ser un producto innovador a una revolución gastronómica que llega nuestras bandejas y cestas de la compra. Restaurantes tan populares como McDonald's o Burger King ya tienen su hamburguesa fake en sus cartas estadounidenses, pero no hace falta irse tan lejos: ya es posible comerlas y comprarlas en España.

Un pequeño repaso a sus fabricantes

Cada vez son más los fabricantes que se animan a lanzar sus hamburguesas de mentira. Hasta la fecha, Beyond Meat e Impossible Foods son las marcas con más solera del mercado y precisamente son estas dos marcas las que suministran sus productos a McDonald's y Burger King, respectivamente.

Pero en cuestión de poco tiempo, han ido apareciendo nuevos actores en escena como 'Protein Patties' de Trader Joe’s, 'Better Than Beef' de Don Lee Farms, 'Incogmeato' de MorningStar Farms y subsidiaria de la popular the Kellogg Company, 'Awesome Burger' de Sweet Earth Foods (perteneciente a Nestlé), 'Simple Truth Plant Based' de Kroger o 'Happy Little Plants' de Hormel.

El boom de la carne de mentira ha propiciado que todavía no haya hamburguesas falsas para todos, pero estas compañías — algunas de ellas con multinacionales potentes detrás — ya han mostrado sus cartas para hacerse con su cuota de mercado, al menos con el estadounidense.

Dónde comprar y comer hamburguesas de mentira en España

Pero una cosa es Estados Unidos y otra es España. De los principales fabricantes listados, actualmente solo Beyond Meat distribuye sus hamburguesas falsas en nuestro país. Aunque en el plan de Impossible Burger incluye la expansión global, por el momento solo vende sus productos en países asiáticos como Hong Kong, Macau y Singapur.

Restaurantes

Aunque las que probablemente son las hamburgueserías más populares a escala mundial todavía no tienen sus hamburguesas falsas a la venta en España, sí que es posible disfrutar de ellas en cadenas como Goiko Grill o The Good Burger, ya que las tienen en su carta: solo tendremos que pedir la Beyond Meat o la Beyond Burger, respectivamente.

Si los salimos de las cadenas, las grandes ciudades también nos ofrecen alternativas, especialmente si vamos a locales veganos o vegetarianos como BumpGreen, Distrito Vegano o La Oveja negra en Madrid, Khambú en Valencia o Vegan Queen en Murcia. No obstante, también hamburgueserías "omnivoras" como La Martinesa de Madrid incluyen en su carta la 'Don Beyond Meat'.

Tiendas

Otra opción es comprarla y prepararla nosotros mismos en casa. En este sentido, grandes supermercados como El Corte Inglés, Hipercor, Makro y La Sirena la tienen a la venta tanto en sus stands como en internet para hacer la compra online. Y si somos de que nos traigan la compra a casa, incluso Amazon comercializa diferentes packs de la hamburguesa Beyond Meat.

No obstante, las tiendas veganas siempre son una buena alternativa para encontrar no solo hamburguesas falsas, sino una amplia variedad de alimentos libres de carne. Comercios como Vegacelona, Tutiendavegana, Global Natural o Vegaffinity son algunos ejemplos de comercios online donde pueden adquirirse.