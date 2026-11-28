La Comisión Europea ha propuesto un fondo de 50.000 millones de euros para entrar en el capital de sus tecnológicas y evitar que acaben en manos estadounidenses o chinas. Su diagnóstico es que a Europa le falta dinero para crecer.

Pero Europa tiene otra palanca, mucho más grande, y casi no la usa: lo que compra. Las compras públicas como herramienta.

El contraste. Las administraciones europeas gastan cada año más de dos billones de euros en bienes y servicios, el 14% del PIB de la UE. A ese ritmo se podrían pulir lo que vale el fondo entero en nueve días.

Un contrato público le da a una empresa algo que un fondo no le puede dar: unos ingresos asegurados durante unos años. Y cuando una empresa tiene ingresos regulares, el capital privado llega mucho más fácil.

Entre líneas. La industria cuántica ya lo ha pedido al reaccionar a la Ley Cuántica. El consorcio QuIC quiere compromisos de compra pública: hasta 500 millones en los seis primeros meses tras la entrada en vigor, y hasta 12.300 millones en cinco años.

Es decir, que lo de los inversores les gusta, pero lo que piden en realidad son clientes.

La situación actual. Los proveedores europeos tienen el 15% del mercado de la nube en Europa. Tres empresas estadounidenses concentran más del 70%.

Y las administraciones españolas siguen comprando a los mismos. Por dar algunos ejemplos:

Muchos de estos concursos (como los tres ejemplos de arriba) tienen poco de "concursos" porque llevan en el título hasta el nombre del fabricante que buscan. La competencia real se da entre distribuidores que revenden la misma licencia, pero lo que quieren es Office y ahí no hay más que hablar. Una empresa europea nunca podrá ganar un concurso que ya lleva escrito el nombre de otra.

Sí, pero. Cambiar de proveedor es complicado. El estado alemán de Schleswig-Holstein ha pasado sus oficinas a software abierto y ya va por el 80% migrado. Calcula que se ahorrará 15 millones al año en licencias este año, pero las quejas por el funcionamiento son recurrentes.

La propia Comisión suele comprar a pequeña escala. Su concurso de nube soberana vale hasta 180 millones en seis años: 30 millones al año. Es mucho dinero, pero no si lo ponemos al lado de un fondo de 50.000 millones.

Y ahora qué. El fondo empezará a invertir, como muy tarde, en 2028. Para entonces a Navarra, por ejemplo, todavía le quedarán tres años de Microsoft por delante.

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