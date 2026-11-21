"Soberanía es no depender de multinacionales ni intereses extranjeros". Con esa frase presentó Pedro Sánchez el real decreto-ley que el Consejo de Ministros de España aprobó este viernes y que tienen como objetivo, en palabras del actual presidente, convertir la ciencia española en líder en Europa gracias a un paquete de medidas urgentes para el impulso de la competitividad y la soberanía tecnológica en el ámbito científico e investigador.

Las medidas. Esencialmente son cuatro:

La creación de una red de hasta 20 centros públicos de "interés nacional" en 10 áreas estratégicas, entre ellas IA, semiconductores, energía o tecnologías cuánticas y les otorga más autonomía y flexibilidad para contratar, comprar equipos o llevar resultados al mercado. La novedad no son los centros en sí, sino su estatus especial, que durará cinco años prorrogables hasta 10.

Convierte el Barcelona Supercomputing Center en una fundación pública adscrita a la Administración General del Estado y podrá crear una empresa para comercializar sus resultados.

Menos trámites en convenios de I+D+I y contratos y permite mayores retribuciones a investigadores financiados con fondos externos y elimina autorizaciones previas en ciertos contratos.

Las empresas que más innovan pagan menos impuestos: la deducción pasa del 12% al 15%, las startups sin beneficios podrán cobrar hasta tres millones al año en deducciones en lugar de uno y las bonificaciones por contratar personal de I+D duran cinco años en vez de tres.

Por qué importa. Porque quien domine la IA, los chips y la cuántica tendrá más poder económico y de decisión y ahí Europa parte en desventaja respecto a Estados Unidos y China, entre otras cosas por la brecha de innovación en tecnologías avanzadas o la financiación dividida entre estados miembros y la UE.

A esta fragmentación europea se suma el punto de partida de España, que invierte menos en I+D que la media de la UE: el 1,50 % del PIB en 2024 frente a cerca del 2,2 % europeo. Para quien investiga en su día a día, el paquete toca cuestiones muy concretas, como contratos, burocracia y deducciones fiscales para las empresas que contratan investigadores para facilitar esa labor.

A contrarreloj antes de las elecciones. El paquete llega a poco más de una semana para las elecciones generales del 29N, pero no es desde luego una medida aislada: ya en mayo el gobierno español aprobó la Estrategia Deep Tech España, que movilizará más de 8.000 millones de euros hasta 2030 y en junio aprobó una aportación de 300 millones a las gigafactorías de IA europeas, de las que España tiene dos. en el BSC y en el CESGA. Y hasta agosto de este año, los fondos europeos Next Generation impulsaron la I+D.

El problema está en que con las Cortes disueltas, el decreto debe convalidarse por la Diputación Permanente dentro de un plazo de treinta días, según el artículo 86 de la Constitución, por lo que el próximo Gobierno podría cambiarlo.

Sigue haciendo falta dinero. El real decreto-ley habla de medidas urgentes concretas, pero no de dinero, algo esencial para que verdaderamente la innovación española de un paso adelante. Y la realidad es que haría falta mucho para ponerse no solo en la media europea, sino también para cumplir el objetivo del 2,12% del PIB en 2027. Según la Fundación COTEC serían necesarios crecimientos anuales de la I+D cercanos al 24%, bastante por encima del ritmo actual.





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Portada | Laura Ockel



