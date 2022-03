A la caza del talento ucraniano: las tecnológicas ya se organizan para fichar a los técnicos refugiados

Su vasta extensión de terrenos dedicados a cultivo le ha valido a Ucrania el apodo de "granero de Europa"; pero el país de Volodímir Zelenski es más que una potencia agrícola. El exsatélite soviético tiene también un robusto músculo tecnológico. Su sector TIC ha crecido de forma considerable en los últimos años, enriquecido por las universidades y centros de investigación, y sus programadores se han ganado buena fama a nivel internacional. WhasApp, Grammarly o Gitlab tienen allí parte de sus raíces y la nación acoge firmas tan importantes para el sector como Ingas y Cryoin, que producen cerca del 50% del neón de grado semiconductor del mundo, fundamental para los chips.

Gran parte de ese motor tecnológico se ha "gripado" sin embargo con la guerra. Ingas y Cryoin, sin ir más lejos, con sedes en Mariupol y Odessa, dos ciudades duramente castigadas por el conflicto, se han visto obligadas a paralizar su producción. A medida que han ido avanzado las tropas rusas y los bombardeos, cientos de miles de ucranianos han optado además por hacer las maletas y cruzar las fronteras. Se calcula que han huido ya del país más de tres millones de refugiados.

Con ese telón de fondo, empresas de otros países se han lanzado a ofrecer oportunidades a los ucranianos que han perdido su fuente de ingresos o, directamente, se han visto forzados a dejar sus casas y oficinas. En los portales en los que se cuelgan las ofertas para los afectados por la guerra se ofrecen puestos para profesionales de la restauración, comercio, la sanidad, administración e incluso tatuadores, artistas y profesores de manicura. También, y de forma especial, para técnicos del sector tech. El objetivo: ofrecerles apoyo económico en un momento delicado.

Y aprovechar la potente bolsa de talento de la exrepública soviética.

Entre las ofertas dirigidas a ucranianos destacan las que buscan ingenieros, desarrolladores, diseñadores gráficos, expertos en UI/UX, controles de calidad, SEO, marketing digital o Machine Learning, community managers, analistas de datos o artistas con experiencia en 3D, entre otros.

La lista también es extensa en el ámbito académico, bien "engrasado" gracias a la larga experiencia que acumula con los programas para becarios e intercambios. Quienes busquen vacantes en esa área se podrán encontrar, por ejemplo, con plazas para matemáticos, informáticos, biólogos, físicos, profesionales del ámbito de la salud, genética, neurociencia, bioquímica o ecología microbiana.

Las ofertas parten de un amplio abanico de países repartidos por todo el mundo. También de España, donde destacan especialmente compañías del ramo tecnológico que buscan ingenieros de software, desarrolladores o técnicos con conocimientos de Machine Learning o Data Scientist.

¿Dónde se publican las ofertas? Una de las webs lanzadas tras el inicio invasión para facilitar la contratación de refugiados es Jobs for Ukraine, creada —anotan sus responsables— para garantizar que los afectados por el conflicto "puedan ganarse la vida y mantener a sus familias, aunque sea de forma temporal". "Esta lista de trabajos es para ucranianos y otros que han sido desplazados o han perdido sus puestos debido a la guerra de Rusia contra Ucrania", detalla la propia página.

Hace días sus creadores explicaban a Quartz que habían conseguido sumar ya más de 2.000 vacantes para diferentes roles y que cada jornada recibían en torno a 200 nuevas ofertas.

