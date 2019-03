Extensiones con un lado oscuro: Grammarly actúa como un keylogger, y hasta cierto punto lo es

Grammarly es una de esas extensiones que parecen un inventazo: que una herramienta corrija nuestros textos para que la ortografía y gramática sean adecuadas es interesante, pero esta extensión puede tener también su lado oscuro.

Así lo ha indicado un programador australiano que revelaba cómo el funcionamiento de Grammarly se basa en recolectar todo lo que escribimos para que esa información se envíe a sus servidores y con esos datos se puedan dar sugerencias. Lo que hacen con esos datos recolectados después no está del todo claro, aunque en Grammarly aseguran que no hay riesgo alguno para la privacidad de los usuarios.

Sebastian McKenzie publicaba hace unos días un 'tweetstorm' en el que tras leer los términos de uso de Grammarly llegaba a una conclusión: "Grammarly es un depredador y deberías evitarles". De hecho, aseguraba, "Grammarly es un keylogger".

Here's a summary of why Grammarly are predatory and why you should avoid them. I am not a lawyer™. This is my layman reading, but they are pretty explicit about a lot of these practices. Posting because I've seen a lot of people oblivious to what they're signing away.