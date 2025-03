"Estoy perdiendo el sueño": en 1996, Bill Gates vio peligrar el dominio de Microsoft por una tecnología revolucionaria

La historia reciente de la tecnología ha dejado innumerables muestras de que, ser un referente en cualquier sector es un arma de doble filo. Por un lado, te permite actuar desde una posición de dominación del mercado, pero por el otro te convierte en diana de toda tu competencia.

En 1996, Bill Gates, uno de los hombres más influyentes y ricos del mundo, tenía una gran preocupación por el avance de una nueva tecnología que le quitaba el sueño: Java, una herramienta que, según confesaba en un correo el propio Gates, amenazaba el dominio de Microsoft en el mercado.

El gran temor de Bill Gates no era Apple

Según una conversación revelada por la cuenta de XInternal Tech Emails, en septiembre de 1996, Gates admitió a Nathan Myhrvold, entonces director de tecnología de Microsoft y coinventor de más 800 patentes, que estaba "literalmente perdiendo el sueño" debido a la impresionante capacidad de Java.

En su correo, Gates se mostraba preocupado por no encontrar una estrategia para proteger a Microsoft de las enormes posibilidades que ofrecía esta nueva tecnología. "Parece que podría facilitar que la gente haga sistemas operativos competitivos", escribió el millonario.

Para hacer frente a esta amenaza, Myhrvold quiso quitarle algo de gravedad al asunto, y propuso una estrategia basada en "adoptar y extender".

Un plan ganador, aunque polémico

Esta táctica consistía en dos partes principales: primero, Microsoft anunciaría su apoyo a la estandarización y colaboraría con otras organizaciones para desarrollar esa tecnología entre todos.

Luego, en la fase de "extender", Microsoft implementaría el estándar de Java, pero añadiría características exclusivas y diferenciadas para los usuarios de Microsoft. Esto crearía una ventaja competitiva para su compañía y motivaría a los usuarios de otras marcas que solo ofrecían el "estándar básico", a cambiar a los productos de la compañía de Gates.

La estrategia de Myhrvold resultó ser muy efectiva para Microsoft ya que con ella consiguió consolidar el liderazgo de Windows en el mercado, con funciones que ningún otro sistema operativo ofrecía. Sin embargo, también fue considerada abusiva.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos llegó a denominarla "Adoptar, extender y extinguir" en uno de sus dictámenes, debido al impacto negativo en la competencia que tuvo esta estrategia propuesta por Myhrvold.

Siempre hay un riesgo al acecho

Que un millonario como Gates asegure que un nuevo riesgo le hace "perder el sueño" no es una excepción. Mucho menos en el ámbito tecnológico, donde la innovación hace caer las torres más altas y convierte al David más insignificante en un Goliat intocable de la noche a la mañana. Que se lo pregunten a Nokia o a DeepSeek.

De hecho, el temor a que un enemigo surja de la nada y arruine todo el trabajo que ha hecho su empresa es un miedo recurrente en los CEO de grandes compañías denominado "Paranoia del CEO".

Jensen Huang, CEO de una de las mayores tecnológicas del mundo, asegura estar obsesionado con cometer un error en su gestión y que su empresa se arruine. "Creo que cuando construyes una empresa desde cero, has experimentado una adversidad real y has estado a punto de cerrar varias veces, ese sentimiento permanece contigo", aseguraba Huang en una entrevista en el New York Times DealBook Summit.

Por su lado, Peter Beck, fundador y director ejecutivo de la empresa aeroespacial Rocket Lab, también se mostraba muy preocupado por las decisiones que tomaba al frente de una empresa que participa en la actual carrera espacial. "No puedo imaginar llegar a casa y dormir profundamente cada noche; eso simplemente no es tangible", aseguraba Beck a CNBC.

Jeff Bezos, tras levantar de la nada dos imperios en dos sectores distintos, también confesaba que uno de sus principales temores eran los garajes, aludiendo precisamente a que, dos estudiantes desde un garaje podrían desarrollar la próxima gran idea tecnológica que desbanque a sus empresas de la actual posición de dominio.

Imagen | Flickr (Billionaires Success)