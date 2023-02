Un tren en Ohio y una catástrofe: qué sabemos realmente sobre el "Chernóbil químico" de Estados Unidos

El viernes 3 de febrero, un tren de Norfolk Southern, uno de los grandes operadores ferroviarios de Estados Unidos, descarriló y explotó cerca de la línea que separa Ohio y Pensilvania. Más de 50 vagones, la mitad de la longitud del tren, quedaron destrozados creando un enorme incendio. Y, sin embargo, el problema no es ese. El problema, según la misma Norfolk Southern, es que una quinta parte de los vagones transportaban materiales peligrosos.

"Chernóbil". Pese a la gravedad medioambiental del incidente y que los medios lo cubrieron en el momento, el accidente ha pasado bastante desapercibido. Hasta que el miércoles 8 de febrero un periodista, Evan Lambert, fue detenido mientras investigaba el alcance de la catástrofe y las dudas legítimas (y las teorías de la conspiración) se adueñaron del asunto. ¿De verdad estamos ante un "Chernóbil químico"? ¿Por qué hay tan poca información sobre el asunto? ¿Qué sabemos sobre lo que ha pasado exactamente en Ohio?

"Una masa destrozada y carbonizada de vagones en llamas". Con esas palabras lo definió la Associated Press. No obstante, las fotos que han ido trascendiendo de las afueras de East Palestine, el pueblo (de unas 5.000 personas) donde se han producido los hechos son terribles. Pese a ellas, no se evacuaron las cercanías de la vía hasta el domingo por la tarde.

El gobernador no fue muy conciliador: "Existe la posibilidad de una falla catastrófica del camión cisterna que podría causar una explosión con una metralla mortal en un radio de una milla". El motivo aparente es los equipos de extinción no estaban siendo capaces de controlar el fuego y empezaba a acercarse a 14 vagones cisterna llenos de cloruro de vinilo.

