Tiburón o juguete: la última (y surrealista) polémica en la investigación científica ya está cerrada

El tiburón duende (Mitsukurina owstoni) es una de esas especies marinas poco documentadas y que parecen sacadas de una pesadilla o de una película de David Cronenberg. Sin embargo la última película que ha protagonizado este animal no ha sido tanto del género del horror como una comedia de entuertos.

El primer acto de esta tragicomedia se produjo hace apenas un año. En mayo de 2022 se publicaba (a través de un artículo ya retractado parcialmente) el hallazgo de un ejemplar de tiburón duende en las costas de Grecia. Se trataría de un descubrimiento ligeramente extraordinario, puesto que, aunque los expertos sospechan que esta especie puede habitar las aguas del Mediterráneo, aún no se ha comprobado su presencia.

Pero las pruebas aportadas por los autores del artículo no aportaban pruebas en ningún caso extraordinarias. Tan solo contaban con una fotografía y el testimonio de un testigo. Es decir, los investigadores no habían llegado a ver con sus ojos el ejemplar, ni mucho menos tenían noticia de dónde podía encontrarse el cuerpo del animal.

Algunos expertos reaccionaron con escepticismo ante este anuncio. En especial, un grupo de zoólogos respondió con un comentario al artículo que fue publicado por la misma revista en la que se había dado cuenta del hallazgo en primera instancia, Mediterranean Marine Science.

En el comentario se exponían una decena de puntos que hacían a los expertos dudar de que se tratara de un “espécimen natural”. Entre estas cuestiones se encuentran la característica mandíbula retráctil del pez, extendida en la imagen sin motivo aparente; el número de agallas (en la imagen se aprecian cuatro cuando la especie tiene cinco a cada lado); tamaño y forma de distintas aletas o la forma de la “nariz” del animal, más redondeada en la imagen de lo que suele serlo en especímenes de esta especie.

Los autores de la primera pieza contestaron a este comentario defendiendo su hallazgo, respondiendo a los puntos planteados por el segundo equipo de investigadores. Los argumentos giraban principalmente en torno a la idea de que el ejemplar podía ser un embrión y no un alevín más desarrollado o un adulto. Puesto que la imagen no contaba con escala, se trataba de una posibilidad. Aun así la comunidad científica no se dio por satisfecha con esta respuesta.

A different team of scientists published a "comment" in reply, noting some significant irregularities, noting among other things that this is not what a young goblin shark looks like.



Read it here: https://t.co/Vtu2s54EYO pic.twitter.com/dQSvb3Rk3e