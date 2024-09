Solo un otoño excepcionalmente frío puede evitar que 2024 se convierta en el año más cálido desde que tenemos registros

La noticia puede sonar repetitiva, pero el pasado mes el planeta batió de nuevo su récord de temperatura. Pero además lo hizo con más de medio grado de diferencia respecto a la temperatura media para este mes.

16,82°C. La temperatura media del planeta durante el mes de agosto de este año ha sido de 16,82° Celsius según las observaciones de Copernicus Climate Change Service (C3S). Esto implica que el planeta acaba de batir un nuevo récord de temperaturas.

La temperatura alcanzada en agosto de este año es 0,71º Celsius superior al promedio del mes para el periodo 1991-2020 y nos sitúa en la senda de batir un récord anual: el periodo entre enero y agosto de 2024 ha estado 0,7º C por encima del promedio para el mismo periodo

Se trata del 14º récord de temperatura logrado desde junio de 2023. Es decir, si excluimos julio de 2024 el planeta lleva más de un año batiendo récords mensuales de temperatura en superficie.

No tanto en Europa. El verano de este año no ha destacado en España por sus temperaturas. A nivel europeo, agosto de 2024 no ha batido el récord de temperaturas, sino que se ha quedado en segundo lugar. Aun habiendo sido un agosto más cálido que el del año pasado, en nuestro continente el récord lo guarda el verano de 2022.

Agosto de este año se ha situado 1,57º Celsius por encima del promedio para el periodo 1991-2020 en Europa. En 2022 la diferencia con el promedio fue de 1,73 ºC.

Camino al récord anual. Estos datos sitúan a 2024 en la senda de convertirse en el año más cálido del que se tienen registros. Haría falta un otoño anómalamente frío para que esta situación se de. Concretamente, haría falta una anomalía fría de 0,3º C durante el periodo entre septiembre y diciembre de este año.

Copernicus. Los datos han sido compilados por el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea Copernicus. Se trata de un proyecto liderado por la Comisión Europea en el que la Agencia Espacial Europea (ESA) desempeña un papel primordial.

Los satélites Sentinel son los encargados de compilar datos para el programa Copernicus. El primero de estos satélites fue lanzado en 2014. La constelación cuenta hoy en día con 7 misiones puestas en marcha y otras seis en desarrollo.

Por encima del 1,5. Esto implica que la temperatura media del mes ha estado 1,51º Celsius por encima del nivel preindustrial. Esto implica que seguimos por encima de la barrera imaginaria de los 1,5º, una barrera que en los últimos años ha servido como el objetivo en política climática.

2023 fue una primera demostración de lo que este incremento podía implicar y 2024 va camino de afianzar esta noción. Son varias las circunstancias que, según los expertos, están detrás de este periodo anómalamente cálido. El cambio climático es evidentemente una de ellas, pero también otros factores como El Niño, la oscilación climática natural que, en su presente fase, se relaciona con temperaturas superficiales más altas.

En Xataka | Si el tiempo en verano te parece raro, prepárate para lo que viene: va a llover en el desierto del Sáhara como no se recuerda

Imagen | C3S/ECMWF