Quien tiene una mascota en casa sabe que cuando va a abrir la puerta de casa tras salir cinco minutos a tirar la basura, se va a encontrar con mucha seguridad a su perro en la puerta esperándolo. Orejas hacia atrás, cola girando como las aspas de un helicóptero, carreras en círculo por el pasillo y, con suerte, una zapatilla o una botella de plástico vacía ofrecida como trofeo ceremonial. Pero... ¿Esto es una respuesta de amor incondicional?

Como un niño. Para entender por qué un perro convierte tu regreso en un acontecimiento extraordinario, los expertos miraron primero hacia la psicología del desarrollo humano. En concreto, un grupo de psicólogas en 1969 diseñó la "situación extraña" que es un experimento pensado para observar cómo reaccionan los bebés cuando su cuidador se marcha y regresa en presencia de un desconocido.

Con esta base, en 1998 un nuevo equipo adaptó esta prueba a parejas de humanos y perros. Y tras observar a 51 dúos en el laboratorio, comprobaron que los perros muestran patrones de conducta sorprendentemente similares a los de los niños, puesto que utilizan a su dueño como una "base segura" para explorar entornos nuevos y exhiben conductas afiliativas muy marcadas en el reencuentro. Y además, se veía que los perros podían discriminar entre su cuidador y un extraño al reencontrarse.

Y condicionado. A todo esto se suma también un mecanismo mucho más pragmático, puesto que se ha visto que si la primera vez que un cachorro te trajo un calcetín al llegar a casa le diste respuesta con caricias, tono agudo y entusiasmo, su cerebro registró una regla. De esta manera, sabe que cada vez que repite ese ritual, se va a recibir una recompensa social.

Antes del encuentro. Cuando giras la llave en la cerradura, la fiesta en el recibidor ya lleva segundos gestándose, puesto que como explica la veterinaria especialista en comportamiento Allison Gerken en Popular Science, la secuencia sensorial del perro sigue un orden inverso al nuestro: primero te huele, luego te oye y, por último, te ve. Y es que su olfato detecta el rastro filtrándose por debajo de la puerta; su oído distingue el sonido concreto de los pasos o las llaves, y su vista termina de confirmar la escena.

Hormonas. Una vez que se ha dado el encuentro, el sistema endocrino comienza a funcionar, y se ha visto que hay un bucle de retroalimentación positiva mediado por la oxitocina entre perros y humanos. Y para verlo, un grupo de investigadores midieron los niveles de oxitocina en orina antes y después de interactuar y observaron que cuanto más tiempo mantenían el contacto visual perro y dueño, más subía la hormona en ambos.

Su noción del tiempo. Es bastante común ver que un perro recibe a su dueño de la misma manera, tanto si ha estado cinco minutos fuera como si han sido ocho horas. Y aquí la pregunta es clara: ¿tiene noción del tiempo? En este caso, un equipo en 2011 grabó a 12 perros que se quedaban solos durante 30 minutos, 2 horas o 4 horas. Al analizar los reencuentros, vieron que los perros saludaban con mucha mayor intensidad física tras 2 y 4 horas de ausencia que tras apenas media hora. Eso sí, entre las 2 y las 4 horas no hubo diferencias significativas.

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