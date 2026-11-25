En el Caribe, desde que tenemos memoria, el invierno es la temporada baja del sargazo. La serie satelital toca fondo y los boletines que publica la Universidad del Sur de Florida cada fin de mes se vuelven un mero trámite. Pero en enero de 2026, alguien miró los datos y se llevó un susto tremendo: era invierno y el sargazo estaba creciendo.

Y no "un poco". El crecimiento estaba siendo más que considerable: en el Caribe había casi cuatro veces más algas que en diciembre (de 450.000 toneladas a 1.700.000) y en el golfo de México también habían aparecido unas 200.000 toneladas.

Diez meses después y a punto de encarar, de nuevo, el invierno boreal, los científicos que lo siguen creen que no fue algo puntual. El sargazo no ha desaparecido este año y la pregunta central ha dejado de ser de dónde viene. Ahora es de qué vive en mitad de ese desierto salado que es el Atlántico abierto.

Algo pasó en 2010. Durante siglos, las dos especies de sargazo pelágico estaban confinadas en el mar al que da nombre, en el giro subtropical del Atlántico norte. Allí, se estima, que hay unos 7,3 millones de toneladas de sargazo. Pero en el invierno de 2009 a 2010 eso cambió. Según la hipótesis más aceptada, una fase negativa y prolongada de la Oscilación del Atlántico Norte alteró los vientos y arrastró parte de esa alga hacia el sur y el este.

En 2011, el sargazo hizo su puesta de largo en el Atlántico tropical y ha vuelto todos los años menos uno, 2013.

Y creciendo. En junio de 2018, siempre según la Universidad del Sur de Florida, el Gran Cinturón Atlántico de Sargazo pesaba unos 20 millones de toneladas. En julio de 2025, alcanzó los 38 millones. Y, aunque es cierto que en 2022 el peso bajó a 33 millones, lo hizo porque caían las toneladas del mar de los Sargazos mientras en el Caribe y el golfo no dejaban de crecer.

Y el problema central es que no era algo posible. A priori. El Atlántico tropical abierto es un "desierto", un lugar pobrísimo en nitrógeno y en fósforo. Sostener allí decenas de millones de toneladas exige encontrar un proveedor. Esa escasez es lo que lo había mantenido protegido del sargazo.

El primer sospechoso, por supuesto, somos nosotros mismos. Una revisión de cuarenta años de análisis del tejido del alga, liderada por Brian Lapointe y publicada en agosto de 2025, mostraba que su contenido en nitrógeno había subido más de un 50 % desde los años ochenta y lo interpretaba como un cambio de dieta: había pasado de alimentarse de fuentes naturales a apostarlo todo a la escorrentía agrícola, las aguas residuales y la deposición atmosférica.

Pero hay más. Según algunos modelos, los vientos del Atlántico ecuatorial podrían estar desplazando la "emergencia" de aguas ricas en fósforo del fondo del mar hacia el Caribe y zonas aledañas. A todo esto, debemos añadirle que la planta se adapta que da gusto generando sus propios ecosistemas de cangrejos, camarones y peces que concentran nutrientes del agua de alrededor y los devuelven en forma de amonio.

¿Y por qué nos importa esto? Por muchas cosas, pero sobre todo por la arena. Quintana Roo llevaba hasta el 4 de noviembre 156.631 toneladas retiradas, según su Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. En todo 2025, apenas fueron unas 91.000. La llegada del sargazo está destrozando el turismo de buena parte del Caribe (aunque no todo).

Imagen | Hugh Whyte

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