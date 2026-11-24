El domingo 11 de diciembre de 2016, hacia las once de la mañana, dos topillos rojos picoteaban semillas bajo un comedero de Joensuu, al este de Finlandia. Una idílica escena campestre (a 15 grados bajo cero). Entonces apareció un gavilán y, tras él, una urraca.

Se formó la gozadera: las dos aves se enzarzaron en una pelea y, en palabras del dueño, volaron las plumas por todo el jardín. Como daño colateral, uno de los topillos cayó a la nieve; pero ninguna se lo llevó.

Al topillo se lo comió el ave que menos esperábamos: un carbonero.

¿Y por qué nos sorprende un carbonero? Durante los siguientes 10 o 15 minutos, dos carboneros comunes estuvieron picando en la nuca del topillo, vaciaron los sesos del bicho y se fueron sin más.

Sami Majoinen, fotógrafo aficionado y vecino de Joensuu, los pilló infraganti y captó una foto del carbonero con una pata sobre el topillo que dio la vuelta al mundo.

Pero lo curioso es que no hay nada de sorprendente: Desde finales de los años 2000 sabemos que este pájaro con pinta de cuco es una auténtica máquina de matar. En la cueva de Istállós-kő, en los montes Bükk del noreste de Hungría, un equipo de Péter Estók y Björn Siemers, del Instituto Max Planck de Ornitología, vigiló la cueva unas 45 horas y observó 18 depredaciones. Cazaban murciélagos.

Otro ejemplo, entre 2007 y 2016, en dos parques nacionales del norte de los Países Bajos, aparecieron 88 papamoscas muertos. Los papamoscas son aves migratorias que van y vuelven de África. Cuando vuelven a Europa buscan 'casas' en las que pasar el verano y, a veces, esas casas ya estaban ocupadas. Según el estudio de Jelmer Samplonius y Christiaan Both, de los 88 papamoscas muertos, a 86 los había matado un carbonero.

¿Y por qué pasa todo esto? La respuesta es más sencilla de lo que podríamos pensar. Hablamos de un ave principalmente insectívora que basa su dieta en orugas, arañas y larvas, por un lado; semillas, frutos secos, bayas y brotes tiernos, por el otro. Si se pone a matar bichos, es o por competencia (el caso de los papamoscas) o por hambre (el caso de los murciélagos y los topillos).

Y es interesante porque hay una historia mucho más atractiva que la de un pájaro pisando un bicho: es la de qué va a pasar conforme el cambio climático empuje a condiciones extremas a cada vez más animales. Con el jabalí ha generado un sinfín de problemas, con el resto de especies está por ver.

Imagen | Patrice Bouchard

En Xataka | Lleva 50 años cruzando España con 2.500 ovejas. Tiene 64 años y un problema: nadie quiere heredar su trabajo