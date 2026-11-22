En 1961, en la guardería de la Universidad de Stanford, Albert Bandura reunió a 72 niños de tres a cinco años y los sentó delante de un adulto. Acto seguido, el adulto la tomó con un muñeco hinchable: lo tumbó, le pegó con un mazo en la cabeza e, incluso, lo lanzó por los aires. Luego Bandura dejó a cada niño a solas con el muñeco. Muchos repetían la paliza casi golpe por golpe.

Aquel experimento es la base de sesenta y cinco años de literatura sobre aprendizaje por observación. Sin embargo, del mecanismo psiconeuronal hemos sabido muy poco. Nadie podía mirar dentro de la cabeza de esos niños y no teníamos tecnología para hacerlo de otra manera.

Ahora, un laboratorio del Princeton Neuroscience Institute ha dado con la forma de hacerlo con ratones y, de premio, ha visto cómo se reajusta el circuito que está detrás de este tipo de aprendizajes. Es decir, el circuito vicario de la violencia.

¿Qué hicieron? El equipo de Princeton (liderado por Annegret Falkner) montó algo parecido a un gimnasio de boxeo para ratones. Durante ocho días, a tres sesiones de diez minutos al día, diez machos practicaron contra un rival sumiso y fácil de batir. Organizaron un buen puñado de peleas sin riesgo que otros siete ratones estaban mirando desde un altillo. Como grupo control, hubo seis ratones más jugando con muñecos.

Al noveno día, los tres grupos de ratones pasaron la misma prueba: tres interacciones de cuatro minutos con un macho de su tamaño, con experiencia y seleccionado a propósito por su agresividad.

Lo que no cambió. Esto quizás sea una de las cosas más curiosas: ocho días de entrenamiento, ya fuera pegando o mirando, no hicieron que esos ratones 'pegaran más' que el resto. Sí cambiaron la forma en la que lo hacían y, como consecuencia, recibieron menos golpes. No es raro porque los ratones del grupo control hicieron lo propio de un animal estresado: intentar huir y pasar más tiempo de espaldas ante el agresor.

¿Y cómo pudieron ver dentro del cráneo? Porque, hasta ahora, el experimento nos permite asociar ver la pelea con el cambio de conducta, pero no hay nada sobre los mecanismos neuronales subyacentes. Para ello, el equipo de Falkner pasó un año afinando un implante de doce fibras ópticas capaz de registrar a la vez doce nodos subcorticales de la red del comportamiento social (el hipotálamo ventromedial ventrolateral o VMHvl, la amígdala medial, el septum lateral ventral y nueve más) y la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Esa es la pieza técnica clave y la que permite ver en toda la red lo que antes solo se había visto en una región.

Descubrieron que ver un ataque enciende casi toda la red. De hecho, fue especialmente activa en las zonas conocidas por tener un papel inhibitorio de la agresión. Los controles no sufrieron esa activación. Además, por si fuera poco, los espectadores aprendían tanto del agresor como del agredido.

¿En qué se traduce todo esto? En que el aprendizaje vicario de la agresión afloja los frenos. El mecanismo quedó bien identificado. Hasta el punto de que los investigadores diseñaron un procedimiento que devolvía esa inhibición y, al aplicarlo, los animales que vieron la pelea se comportaban como el grupo control.

Lo interesante (y un poco agridulce) es que para que esos mecanismos se activen hace falta ver una pelea de verdad. Las peleas simuladas (con muñecos u objetos similares) no mostraron esa activación ni ese aprendizaje. Y no deja de ser curioso porque esta aventura científica empezó precisamente con un muñeco (aunque, probablemente, los niños de tres a cinco años no entendieron nunca bien la diferencia).

Imagen | fr0ggy5

En Xataka | El problema de la experimentación animal no es la falta de ética, es que la ciencia todavía no tiene un plan B