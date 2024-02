AEMET avisa de lo que está a punto de pasar en España: un volantazo meteorológico que trae lluvia, nieve y mucho frío

Y tras la calma chicha de los últimos días y sus días primaverales, la semana nos sorprende con un volantazo meteorológico que cambiará radicalmente el tiempo en cuestión de horas. Lluvias, nevadas, mala mar, vientos intensos y un desplome térmico más que considerable... AEMET lo tiene claro: a partir del jueves vuelve el invierno. El problema es que el invierno ya no es el que era.

Hablemos de cambios. Porque durante estos días, hemos vuelto a "disfrutar" de temperaturas altísimas para esta época del año. El motivo es el habitual: un anticiclón de bloqueo que mantenido a las borrascas lejos de la península. Lo novedoso es que que ahora los cambios van a venir de la circulación polar.

Es decir, según dicen los modelos, lo que va a ocurrir es que el chorro polar se va a intensificar, va a bajar de latitud y, sobre todo, va a ondularse creando un meandro gigantesco que barrerá la península de norte a sur.

¿Qué significa esto? Para entenderlo bien, hay que recordar que las "corrientes en chorro" son grandes caudales de aire que distribuyen el calor y el frío a lo largo de todo el planeta. Hay multitud de ellas, pero la que nos suele interesas en invierno es la "polar" (por las latitudes que transita). Cuando la circulación de esta se ondula lo suficiente o, por la presencia de algún anticiclón de bloqueo, cambia su dirección, suele encontrarse con nosotros.

En este contexto, es fácil de entender el significado la la previsión de AEMET. Significa que, empujada por el chorro, nos vamos a dar de frente con una borrasca muy intensa con vientos fuertes de componente norte: un temporal atlántico que va a dejar lluvias por todo el norte y Baleares (aunque pueda quedarse corto en zonas del sur de la península).

Precipitaciones acumuladas - ECMWF

¿¡Por fin una ola de frío!? No, nada de eso. Los modelos más optimistas hablan de "temperaturas normales o un poco más frías de lo habitual". Lo que ocurre es que, como señalaba uno de los grandes expertos en temperaturas del país, Roberto Granda, llevamos un invierno demasiado cálido y esa "normalidad" nos va a resultar fría.

Eso sí, aunque sea a las zonas más montañosas, la nieve va a volver a la península y, teniendo en cuenta, lo "austera" que está siendo la temporada es una buena noticia.

One more thing. Y es que quizás lo más interesante no esté en esta "nortada", sino en lo que va a facilitar la semana que viene. Al desplazar al anticiclón, el chorro polar va a permitir que otras borrascas se internen en la Península. Si los modelos aciertan, es posible que a finales de semana se forme Louis, una borrasca presumiblemente de alto impacto, cuya trayectoria pasaría muy cerca de nuestro país.

Imagen | ECMWF

En Xataka | Un fenómeno meteorológico es lo único que separa a Europa de su próxima "edad de hielo": la AMOC