Entender el poder y capacidad de destrucción del huracán 'Florence' es más sencillo cuando se usa realidad mixta y Unreal Engine

La temporada de huracanes ya está aquí. Si el año pasado nos sorprendimos con 'Irma', este años tenemos a 'Florence' que amenaza con dejar una gran destrucción a su paso. Esta tormenta, que ahora mismo está calificada como Categoría 2, se acerca a Florida y a las costas de Carolina del Norte y del Sur.

'Florence' mantiene su peligrosidad debido a sus vientos sostenidos de 165 km/h y lluvias torrenciales. El Servicio Nacional de Meteorología indicó que más de 5,4 millones de personas están en áreas de riesgo potencial, donde las lluvias y el oleaje pueden provocar inundaciones de más de 2,70 metros de altura.

Al ver estas cifras todo suena realmente alarmante, pero cuando nos lo explican usando tecnología para crear una simulación de los daños, entonces no hay palabras para describirlo. Pues eso es precisamente lo que han hecho en The Weather Channel.

