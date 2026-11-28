Que las especies invasoras suelen ser un problema no es un secreto, pero es que los híbridos resultantes también. Y aquí es cuando enseña la pezuñita el cerdolí, el nombre popular con el que se conoce a la mezcla entre jabalí y el cerdo doméstico, más concretamente (y habitualmente), el cerdo vietnamita. ¿El problema?

Qué está pasando. Que el cerdolí campa a sus anchas por la península. Así, consta su presencia en Aragón, Asturias, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana Madrid, Extremadura o Murcia. Sin ir más lejos, en la murciana Cieza abatieron a un híbrido de 197 kg. Su presencia es problemática allá donde converge con la actividad humana, como por ejemplo en cultivos o en forma de accidentes y atropellos.

Vamos, los mismos problemas que trae el jabalí, pero con un extra: su hibridación con el jabalí español deteriora su patrimonio genético. Y hay una vuelta de tuerca más: un estudio de la Universidad de Fukushima evidencia que el cerdo doméstico tiene un ciclo reproductivo más rápido y continuo que el jabalí, que se reproduce una vez al año. El MITECO lo resume así: los cerdos vietnamitas y sus híbridos tienen camadas más numerosas y frecuentes que los jabalíes y no recelan de las personas, así que tienen aún menos reparos para acercarse a los núcleos urbanos. Es la receta perfecta para una eclosión de cerdolíes.

El origen. Hasta que en 2019 se catalogó como especie invasora, la presencia del cerdo vietnamita se extendió como mascota medianamente exótica. ¿El problema? Que desgraciadamente, hay gente que se cansa de su mascota. Lógicamente, que puedan llegar a pesar 100 kilos de adulto (lo normal es que ronden los 60 kg) seguramente tampoco ayuda a que los vean tan monos.

O que, como cuenta el MITECO, hubo una época de boom en la que pudieran conseguirse por unos 20 euros. O que a causa de su desconocimiento sobre su salud y necesidades, su tenencia pueda dar problemas (pueden tener comportamientos agresivos especialmente si se mantienen en instalaciones inadecuadas). Así que los sueltan y estos acaban en el monte. Allí son capaces de reproducirse entre sí y también emparentándose (guiño, guiño) con el jabalí.

Cuántos hay. El primer posible híbrido fue identificado en 2010 y desde entonces las cifras han ido aumentado pero nadie lo sabe a ciencia cierta porque no hay un censo. De hecho, el seguimiento y su distribución está entre las medidas propuestas para su control. Un estudio de 2013 constataba la presencia 42 casos de cerdos vietnamitas asilvestrados en distintas zonas de España, de los cuales aproximadamente el 25% podrían ser híbridos de esta raza.

Lo que sí sabemos es que según su ficha del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, los cerdos vietnamitas podrían haber establecido con éxito poblaciones salvajes y hay indicios frecuentes de su reproducción en libertad e hibridación.

El elefante en la habitación. En el estado, la peste porcina africana está activa en Catalunya desde noviembre de 2025. Un año después, el Ministerio de Agricultura español contabilizaba 424 jabalíes positivos y 79 focos, sin ningún positivo en cerdos domésticos. La buena noticia es que esta enfermedad no afecta a las personas. A día de hoy no hay evidencia de que los cerdolíes tengan relación con este brote, pero evidentemente complica el control de enfermedades por la presión de las poblaciones de jabalíes y el riesgo de transmisión de enfermedades entre animales.

Qué se está haciendo. Desde que aparece en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras está explicitamente prohibida su posesión, transporte, tráfico y comercio como animal vivo. Las autoridades autonómicas pueden exigir además requisitos como la esterilización, el marcaje o una declaración responsable de que no se soltará al animal, según el Ministerio para la Transición Ecológica. También existe la obligación de comunicar si el animal se escapa y la prohibición de cederlo, comercializarlo o reproducirlo. A partir de ahí, la gestión de los animales ya presentes en el medio natural depende de cada comunidad. Por ejemplo, en Extremadura está autorizada la caza del cerdo vietnamita y sus híbridos en cotos.









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