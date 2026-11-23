En ocasiones, restaurar un ecosistema exige tomar decisiones que parecen ir en contra de la propia conservación de la naturaleza. En una remota isla del Atlántico sur, un grupo de científicos y conservacionistas decidió poner en marcha una operación sin precedentes para corregir un error que los humanos habíamos cometido hacía más de dos siglos.

Los polizones del fin del mundo. A finales del siglo XVIII, los barcos de cazadores de focas y balleneros que llegaban a Georgia del Sur, un territorio británico de ultramar próximo a la Antártida, transportaban unos pasajeros involuntarios: ratas y ratones. Los roedores consiguieron adaptarse a las extremas condiciones climáticas de la isla y terminaron infestando cerca de dos tercios de su litoral.

Durante los siguientes 250 años encontraron un auténtico paraíso alimenticio en las colonias de aves marinas, cuyos huevos y polluelos estaban completamente expuestos a unos depredadores terrestres con los que nunca habían convivido.

Una catástrofe ecológica. Georgia del Sur tiene una superficie de unas 350.000 hectáreas y se estima que alberga alrededor de 30 millones de aves. La ausencia de árboles y arbustos obliga a muchas especies a anidar directamente sobre el suelo o en madrigueras, lo que facilitaba enormemente el trabajo de las ratas.

Entre las principales víctimas se encontraban el bisbita de Georgia del Sur y el pato rabudo de Georgia del Sur, dos aves endémicas cuyas poblaciones habían quedado relegadas en buena medida a pequeños refugios libres de roedores. La situación del bisbita era especialmente preocupante: el único pájaro cantor de la isla se enfrentaba a la posibilidad de desaparecer.

South Georgia

Una lluvia de veneno. En 2011, la organización conservacionista South Georgia Heritage Trust, con el apoyo de las autoridades británicas, puso en marcha la mayor operación de erradicación de roedores jamás emprendida. El proyecto movilizó tres helicópteros que distribuyeron más de 300 toneladas de cebo envenenado en tres campañas, realizadas en 2011, 2013 y 2015.

En total, se trataron más de 100.000 hectáreas, una superficie ocho veces superior a la de la isla australiana de Macquarie, que ostentaba el anterior récord de erradicación de roedores. La operación costó 10 millones de libras, procedentes principalmente de donaciones privadas.

La iglesia de Grytviken en la isla

Los glaciares como aliados. El gran desafío consistía en garantizar que ningún territorio ocupado por los roedores quedara sin tratar, ya que unos pocos supervivientes podían repoblar rápidamente una zona. Los científicos aprovecharon los enormes glaciares que atraviesan la isla como barreras naturales para dividir el terreno en sectores y utilizaron mapas digitales para controlar la distribución del cebo.

También adaptaron el tratamiento a las características de los ratones y realizaron intervenciones manuales en antiguas estaciones balleneras. Todo ello en un entorno montañoso, azotado por fuertes vientos y con unas condiciones meteorológicas que complicaban enormemente los vuelos.

Tres perros y 2.500 kilómetros. Tras lanzar el último cebo en 2015, los responsables del proyecto esperaron más de dos años antes de realizar la inspección definitiva. Entre noviembre de 2017 y abril de 2018, un equipo de 16 personas desplegó más de 4.600 dispositivos de detección, entre ellos tarjetas para identificar mordeduras y túneles capaces de registrar huellas.

Tres perros especialmente adiestrados, llamados Will, Ahu y Wai, recorrieron junto a sus cuidadores cerca de 2.500 kilómetros buscando rastros de roedores. No encontraron ninguno. El 18 de mayo de 2018, Georgia del Sur fue declarada oficialmente libre de ratas y ratones.

El milagro ecológico. Durante las operaciones de 2013, David Will, uno de los especialistas que trabajaron en el proyecto, únicamente consiguió avistar un bisbita durante toda su estancia en la isla. Años después, los responsables de la organización recibían noticias de que el canto de estas aves era tan intenso en algunas playas que llegaba a imponerse al estruendo de los elefantes marinos.

Un análisis de las observaciones realizadas entre 1995 y 2023 reveló que el bisbita había pasado de estar registrado en 16 sectores antes de 2011 a 46 después de 2015. En 32 de esos lugares no existían registros previos de reproducción. El pato rabudo también comenzó a recuperar sus antiguos dominios.

Matar para devolver la vida. Porque la operación planteaba un evidente dilema ético: exterminar deliberadamente a unos animales para garantizar la supervivencia de otros. Para Mike Richardson, uno de los responsables del proyecto, la respuesta estaba en el origen del problema: habían sido los seres humanos quienes habían introducido a los roedores en un lugar al que nunca deberían haber llegado.

Hoy, Georgia del Sur cuenta con estrictos protocolos de bioseguridad y perros adiestrados que inspeccionan embarcaciones y mercancías para evitar una nueva llegada no deseada. Después de dos siglos y medio de devastación y más de 300 toneladas de cebo envenenado, la isla había demostrado que era posible revertir una catástrofe ecológica de enormes dimensiones.

Imagen | Nara, ESA, Wofratz, Gov

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