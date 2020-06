Drones contra cazas de combate: EE.UU prepara un test aéreo para comprobar si la IA puede derrotar a un piloto experimentado

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) prepara un combate experimental. Uno de sus drones de combate se enfrentará a un avión pilotado, en un test que está planeado para realizarse en julio de 2021. Así lo ha confirmado Jack Shanahan, jefe del Centro de Inteligente Artificial del Pentágono estadounidense.

"Es una idea muy muy atrevida", ha explicado el teniente general. No es la primera vez que vemos a los Estados Unidos utilizar estos drones no tripulados para distintas operaciones militares, pero este test se realizaría con uno de sus nuevos aviones autónomos avanzados. Una iniciativa todavía en desarrollo que desde Air Force Magazine describen como uno de los grandes "proyectos lunáticos" del ejército estadounidense.

El XQ-58A Valkyrie es uno de los prototipos de dron autónomo que las fuerzas aéreas tiene entre manos y podría ser el elegido para la prueba. En marzo de 2019 completó su primer vuelo en el campo de pruebas de Arizona. Inicialmente esta nave fue diseñada para actuar como "compañero" de otros aviones o incluso desplegarse como parte de un enjambre de drones, con o sin control directo de un humano. Estamos ante una nave con una longitud de 8,8 metros y una velocidad máxima de 1.050 kilómetros por hora.

El programa Skyborg del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea (AFRL) desarrolló la inteligencia artificial de estos aviones no tripulados y, según describe The National Interest, estaba previsto para estar preparado para el combate en 2023.

Pero antes de esa fecha ya se prepara un ambicioso test. En una reunión organizada por el Instituto Mitchell para los estudios aeroespaciales, Shanahan ha descrito que había intercambiado varios correos el pasado fin de semana con el líder del equipo en el proyecto, el capitán Steven Rogers del AFRL. Después de esos mensajes se estableció que "un vehículo autónomo iba a enfrentarse a un avión tripulado por un humano en algún tipo de enfrentamiento aire-aire".

En esta etapa es posible que en el aire "no se utilice mucha IA", pero con el tiempo "marcará una gran diferencia", explica el teniente general. Por el momento no queda claro qué vehículo se utilizará para el test ni qué tipo de enfrentamiento habrá. "Tal vez sea una nave de 20 metros o quizás sea un enjambre de pequeños drones autónomos".

Como recoge la BBC, la navegación autónoma todavía está lejos de implantarse. El propio Shanahan es prudente y apunta que hay más de 10 compañías invirtiendo más de 13.000 millones de dólares y todavía no se ha desarrollado un coche autónomo de nivel 4 comercial.

Más optimista parece Elon Musk, quien el pasado mes de febrero afirmaba en uno de sus llamativos tuits que "el F-35 no tendría nada que hacer contra un caza autónomo". Una contundente frase lanzada después de defender que los Estados Unidos debían desarrollar una alternativa al nuevo Lockheed Martin F-35.

The competitor should be a drone fighter plane that’s remote controlled by a human, but with its maneuvers augmented by autonomy. The F-35 would have no chance against it.