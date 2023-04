Musk ha cambiado el pájaro de Twitter por Doge (y por supuesto el valor de dogecoin se ha disparado)

Cuando Elon Musk habla, sube el pan dogecoin. Ya ocurrió en el pasado, y ayer esta criptomoneda volvió a subir repentinamente de valor cuando el tradicional logotipo de Twitter, la silueta del pajarito azul, fue sustituida por el logotipo de dogecoin, la cabeza de un perro Shiba Inu.

Qué ha pasado. Ayer el cliente web de Twitter, la pantalla de carga y la interfaz principal comenzaron a mostrar de repente el icono de Kabosu, la perra de raza Shiba Inu que inspiró el meme de Doge. Desaparecía así temporalmente el tradicional logotipo de Twitter, y un mensaje de Elon Musk en Twitter en ese momento confirmaba en tono de broma ese cambio.

Dogecoin dispara su valor. Ese cambio en el logo de Twitter provocó un crecimiento espectacular del valor de la criptomoneda dogecoin. A las 19.30 CEST el valor era de unos 0,077 dólares, pero poco después ese valor se disparaba cerca de un 25% y llegaba a superar los 0,10 dólares. Aunque en horas posteriores el valor se vio reducido, en estos momentos se mantiene muy cerca de esa barrera de los 0,10 dólares.

¿Micropagos con dogecoin? Uno de los teóricos proyectos que rodean a Twitter desde que Elon Musk tomara posesión de la plataforma es el de convertirlo en una especie de neobanco. Con la publicidad en caída libre y el fiasco de Twitter Blue, el multimillonario sigue buscando vías alternativas de ingreso, y poder hacer pagos de persona a persona en Twitter se plantea como opción. Ahí es donde podría entrar dogecoin, una criptomoneda largamente promocionada por Musk.

