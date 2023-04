El "apocalipsis" de las verificaciones de Twitter ha llegado: es el último desastre creado por Elon Musk

Cuando Elon Musk compró Twitter comentábamos cómo habría que prepararse para las curvas. Han pasado cinco meses y las cosas están más caóticas que nunca en una empresa con una plantilla bajo mínimos, polémicas continuas y un problema acuciante: el de lograr ingresos. Para intentar solucionarlo Musk está acudiendo a medidas desesperadas, y la última de ellas es una puñalada por la espalda a sus usuarios verificados de siempre.

Los "Blue Check" en el centro del huracán. Hace años que Twitter venía concediendo una marca azul de verificación a las cuentas que diversas empresas, medios y personalidades tenían en Twitter. Estas verificaciones servían como una confirmación de reputación y notoriedad de esas empresas y cuentas. Elon Musk ya había intentado introducir cambios de forma errática e incluso marcas verificadas de distintos colores, lo que provocó una gran confusión.

O pagas (y si eres empresa, deberás pagar mucho) o desapareces. La idea de fondo tras todos estos movimientos es la de asociar esos "blue check" a la nueva suscripción de Twitter Blue, pero ese plan de modelo de suscripción para conseguir ingresos está siendo un fiasco. El resumen es claro: o pagas, o (casi) desapareces, porque esas marcas verificadas garantizan que los mensajes de esas cuentas aparecerán en la pestaña "Para ti" del servicio que sirve como gran elemento de descubrimiento de la plataforma. Musk ha dejado claro que para disfrutar de esa ventaja los usuarios deben pagar la suscripción a Twitter Blue, que cuesta entre 8 y 11 dólares al mes para usuarios normales. Para empresas la cosa cambia: ellas deberán pagar 1.000 dólares al mes.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp



Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3… — Twitter Verified (@verified) March 23, 2023

El NYT se queda sin marca de verificación. Twitter ya había avisado de que a partir del 1 de abril comenzaría a eliminar los check azules de las antiguas cuentas. Hace unas horas la cuenta en Twitter de The New York Times (@nytimes, con 55 millones de seguidores) dejaba de contar con esa marca de verificación, que en ese caso era dorada. Sus responsables indicaron la semana pasada que no pagarían una suscripción a Twitter para obtener una marca verificada, y tampoco pagaría cuentas a sus periodistas salvo en casos excepcionales. La desaparición de la marca verificada parece haberse originado en un meme sobre el plan de Musk al que Musk respondió. Ese tuit también ha sido borrado, aunque Musk ha publicado varios tuits criticando al NYTimes tras la medida.

This meme costed @nytimes their blue tick.



$7 for this website is a bargain 🤣 @elonmusk pic.twitter.com/VayiQQ48l6 — DogeDesigner (@cb_doge) April 2, 2023

Ha sido el caso más notorio de un escándalo que solo acaba de comenzar, pero también un caso irónico: aunque la cuenta principal de NYTimes en Twitter ha perdido esa marca verificada, sus cuentas derivadas (como @nytimestech, @nytimesbusiness o @nytimesworld) siguen teniéndola.

Nuevo mensaje en el check azul. Además de comenzar a desactivar la marca azul de verificación en algunas cuentas, en Twitter ya se muestra un nuevo mensaje en las cuentas que disponen de esa marca. "Esta cuenta está verificada porque está suscrita a Twitter Blue o es una cuenta verificada antigua", explica el mensaje sin aclarar si es lo uno o lo otro. Eso hace imposible saber si esa cuenta acabará dejando de tener esa marca azul a corto plazo.

“Esta cuenta está verificada porque está suscrita a Twitter Blue, porque estaba verificada de antes o yo que sé, vete a saber, llegados a este punto no sabemos ni cómo es posible que esta red social siga funcionando”. pic.twitter.com/sLwSYFVDMV — Jose García (@JoseDextro) April 2, 2023

No voy a pagar por el "Blue Check". Estos cambios han generado una reacción clara por parte de los de usuarios que hasta ahora disfrutaban de esa marca verificada. Muchos de ellos han declarado que no están dispuestos a pagar por algo así, y entre ellos están celebridades como Lebron James, William Shatner o Jason Alexander. La plataforma es especialmente popular entre los periodistas —varias publicaciones están valorando qué hacer—, y muchos de ellos en distintos medios que estaban verificados están comentando cómo tampoco están dispuestos a pagar por esa opción. Entre ellos, nuestros compañeros José García (@josedextro) o Javier Lacort (@lacort).

Elon Musk quickly deleted a tweet saying legacy verified accounts would not lose their checkmarks on April 1 as he previously said, won’t happen for another “few weeks”



however, if they specifically say they won’t pay for Twitter Blue, then Twitter will remove their checkmark pic.twitter.com/HiiWwf30tb — Matt Binder (@MattBinder) April 2, 2023

Periodo de gracia. Aunque Twitter había avisado de que la marca azul comenzaría a desaparecer de cuentas que no pagaran a partir del 1 de abril, la medida no se ha ejecutado salvo en casos como la del NYTimes. Un mensaje ahora borrado de Elon Musk revela que habría un "periodo de gracia" de algunas semanas hasta que los "Blue Checks" fueran eliminado "a menos que paguen".

Yo tengo Twitter Blue para poder poner vídeos largos.



Ahora que van a quitar el check a todo el mundo que sí lo merece, va a parecer que pago por parecer importante.



Por favor, que den la opción de quitar el check azul para no parecer tonto. https://t.co/MzjwGv2liM — Jorge Corrales (@Yosoycorra) March 24, 2023

Críticas a los que pagan. El nuevo Twitter Blue estaba pensado para generar ingresos y dar la opción a los usuarios y empresas de ganar teórica notoriedad, pero la reacción en la plataforma, sobre todo entre usuarios finales, es que pagarla "es de tontos". Lo que teóricamente debería ser una forma de ganar relevancia podría convertirse en justo lo contrario.

Quienes usan las otras ventajas del servicio —mensajes y vídeos más largos— plantean la opción de que Twitter esconda esa marca verificada. Lo apuntaba por ejemplo el escritor Jorge Corrales (@yosoycorra) con un mensaje que plantea esa reflexión de ("no quiero que la gente sepa que estoy pagando por Twitter Blue").

Imagen: NASA Kennedy

