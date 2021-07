Los creadores de Dogecoin reniegan de las criptomonedas: "están controladas por un poderoso cártel de gente adinerada"

Las amas o las odias. Las criptodivisas han creado una polarización clara entre quienes las apoyan y confían en que pueden convertirse en el futuro de las finanzas y entre quienes las aborrecen y arremeten contra ellas con todo tipo de acusaciones.

Ahora es curioso ver cómo entre quienes están en ese segundo grupo destacan Jackson Palmer y Billy Markus, que crearon Dogecoin en 2013 como una memecoin, una criptomoneda de broma que ahora es algo muy serio. Para ellos las criptomonedas solo sirven para una cosa: hacer más ricos a los ricos. Hay quien no opina lo mismo.

Hace poco le preguntaban a Palmer si volvería a meterse en el mundo de las criptodivisas, y en un hilo en Twitter dejó claro que "mi respuesta es un 'no' rotundo".

A partir de ahí explicó sus impresiones sobre un segmento que ha crecido de forma espectacular desde su nacimiento a pesar de una volatilidad que ha generado también ciclos de pérdida de valor asombrosos.

En 2021 por ejemplo vimos cómo bitcoin, Ether y otras criptodivisas alcanzaban máximos históricos y el auge de la inversión institucional. De un tiempo a esta parte esas valoraciones han caído más de la mitad y actualmente el segmento parece estar en horas bajas tras la presión ejercida por ejemplo por China, que está persiguiendo ahora la minería de criptomonedas.

I am often asked if I will “return to cryptocurrency” or begin regularly sharing my thoughts on the topic again. My answer is a wholehearted “no”, but to avoid repeating myself I figure it might be worthwhile briefly explaining why here…