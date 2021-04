El cofundador de Ethereum ataca al Dogecoin: asegura que es una burbuja que va a explotar propiciada, en parte, por Elon Musk

Elon Musk lleva meses tuiteando sobre Dogecoin y, de paso, disparando su precio. Si en enero de 2021 DOGE tenía un precio de 0,004 dólares, actualmente su valor es de 0,36 dólares y su valor ha crecido un 18.000% con respecto al año pasado. Dicho de otra manera, lo que empezó siendo un meme y una broma surgida en Internet, actualmente tiene un valor de 46.000 millones de dólares gracias, en parte, al apoyo de personalidades como Elon Musk.

Esto, opina Charles Hoskinson, co-fundador de Ethereum y creador de Cardano, es peligroso. En una reciente emisión en su canal de YouTube, Hoskinson ha abordado la que califica como una burbuja de DOGE, asegurando que es una criptodivisa sin valor, sin tecnología original y sin un equipo de desarrollo estable que está siendo impulsada por "los esfuerzos de Elon Musk, principalmente, y la manipulación del mercado de astutas ballenas".

Según expone Hoskinson en su ponencia, "recientemente, debido a los esfuerzos de Elon Musk, principalmente, y a la manipulación del mercado por parte de astutas ballenas, DOGE se ha vuelto estratosférico y se ha convertido en un refugio para los nuevos participantes en el espacio de la criptodivisa". Asegura que su precio no es sostenible y que es una burbuja que "va a colapsar" y que hará que se pierda una "cantidad masiva de dinero" muy rápidamente.

Esgrime el fundador de Cardano que la tercera generación de criptomonedas tiene grandes equipos detrás que se encargan del software, los protocolos y el ecosistema y que, además, tienen aspiraciones o realidades de uso y utilidad. DOGE, no obstante, "no tiene un equipo de desarrollo estable detrás. No hay tecnología original en DOGE, es una copia de Bitcoin. Si a las dos de la mañana de descubre un error grabe no habrá nadie despierto de noche intentando encontrar una solución. Quizá un voluntario, pero no hay garantías".

Más allá de las pérdidas económicas que pueda suponer el estallido de DOGE, Hoskinson opina que es la pasarela perfecta para que los reguladores y legisladores se involucren en la industria y la perjudiquen. En sus propias palabras:

Hoskinson afirma que hay gente celebrando este suceso y que "Musk sigue publicando y publicando y publicando y que realmente parece que disfruta haciéndolo. Pero todo lo que sube, baja y nuestra industria será peor por eso". Pide a la industria que se posicione en contra de este comportamiento, que considera manipulación, e insta a los usuarios a no apostar por DOGE y a aquellos que tengan estos tokens a deshacerse de ellos. "Si seguimos haciendo estas cosas, estaremos regulados hasta un punto en el que ya no tendremos libertad", concluye Hoskinson.

For real though guys keep some rationality when gambling on highly volatile assets like cryptocurrency.



Euphoria is a helluva drug, but y’know, at least keep paying your bills and feeding your family and have a safe rainy day fund.



Stay safe, be smart! ❤️ pic.twitter.com/v272uMe4lL