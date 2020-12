Desde BBVA al CEO de Blackrock: Bitcoin ha convencido en 2020 a gran parte del mundo financiero corporativo

El mundo financiero se retracta públicamente. El rally que está viviendo el Bitcoin en este 2020 ha provocado que múltiples inversores que en su día fueron críticos con la criptomoneda, ahora claman por su valor. Romper la barrera de los 20.000 dólares ha sido un golpe de efecto y el crecimiento se está disparando si cabe todavía más. En poco menos de 24 horas, el Bitcoin ya está entorno a los 23.000 dólares y los más entusiastas creen que su valor todavía tiene mucho margen.

No es solo la rentabilidad el factor relevante en esta ecuación, sino su naturaleza ajena a los bancos y gobiernos. Un hecho que para algunos inversores convierte al Bitcoin en un importante valor refugio, en lo que sería una especie de sustituto moderno del oro. Esta es la posición de importantes actores del mundo financiero, algunos de los cuales hace unos años consideraban el Bitcoin como una excusa para blanquear dinero y ahora se apuntan al barco.

De "burbuja" a "oro digital"

"El Bitcoin es una burbuja", aseguraba Ray Dalio en 2017. Las palabras del fundador de Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo, tuvieron un gran impacto en su día, pero su posición ha cambiado radicalmente. De los "altamente especulativo" y "el bitcoin no sirve para ninguno de los dos propósitos del dinero", se ha pasado a considerarlo como una alternativa al oro.

En un AMA de Reddit, el famoso inversor ha explicado que cree que "bitcoin y otras criptomonedas se han establecido en los últimos diez años como alternativas interesantes de activos similares al oro". El inversor sigue prefiriendo el oro al Bitcoin, pero anima a "diversificar" después de asegurar que "quizás me he perdido algo con el Bitcoin y me encantará ser corregido".

"Es un índice del blanqueo de dinero", expresaba en su día Larry Finck, CEO de BlackRock, durante una reunión del Instituto de Finanzas Internacionales. Pero ahora, el gigante del mundo de las inversiones y principal accionistas de las grandes corporaciones, está cambiando su posición respecto al Bitcoin.

Según explica CNBC, Larry Fink explica que el Bitcoin "ha captado su atención" y tiene la posibilidad de "evolucionar hacia un mercado global". En una conversación con el economista Mark Carney, Fink explica que el Bitcoin "ha llamado la atención de muchas personas y hay gente fascinada con ella".

Otro importante inversor que ha cambiado su parecer es Stanley Druckenmiller. "No entiendo por qué necesitamos esto. Veo el Bitcoin como una solución en busca de un problema", explicaba en 2019. Después de aquello, el respetado inversor reconocía que "tengo muchas más veces oro que Bitcoin, pero francamente si la apuesta de oro funciona, la apuesta de Bitcoin probablemente funcionará mejor", porque es "menos líquida y tiene mucha más beta".

The significance of the worlds greatest and most respected money manager - Stan Druckenmiller saying just now that he is long bitcoin can not be overstated. That has removed every obstacle for any hedge fund or endowment to invest...#Bitcoin — Raoul Pal (@RaoulGMI) November 9, 2020

Incluso los más acérrimos enemigos del Bitcoin han moderado su discurso. Nouriel Roubini, profesor de economía en la Escuela de Negocios Stern de Nueva York, expresaba que "el Bitcoin es la tecnología más sobrevalorada" y comparó la criptomoneda con otras burbujas que acabaron explotando rápidamente. A principios de noviembre, seguía manteniendo que "no es escalable, no es segura, no está descentralizada, no es una moneda", pero admitía que podía ser una "reserva parcial de valor".

Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, es quizás el mejor ejemplo de cambio radical de discurso. Si en 2013 explicaba que "los días del Bitcoin están contados", ahora es un evangelista declarado. La firma de negocios justo anunciaba esta semana que de los 650 millones de dólares logrados de financiación, los iba a invertir totalmente en Bitcoin.

Aquí dos tuits del mismo inversor donde se comprueba el cambio de discurso:

#Bitcoin days are numbered. It seems like just a matter of time before it suffers the same fate as online gambling. — Michael Saylor (@michael_saylor) December 19, 2013

#Bitcoin is the world’s best treasury reserve asset & the emerging dominant monetary network. It is the solution to the store of value problem faced by every individual, corporation, & government on earth. — Michael Saylor (@michael_saylor) December 16, 2020

El analista de la CNBC, Jim Cramer, expresaba en 2017 que el Bitcoin no iba a reemplazar el oro. "Tarde o temprano se va a quedar sin fuerza", explicaba. Lo que cambian las cosas en tres años, ya que en septiembre de 2020 explicaba que estaba comprando Bitcoins en vez de oro para amplificar su catálogo de inversiones. Una decisión en la que apuntaba además una particularidad: "mis hijos cuando obtengan mi herencia no se sentirán cómodos con el oro, pero sí con las criptomonedas".

Incluso los grandes bancos empiezan a rendirse al Bitcoin

En 2017, Jamie Dimon, CEO del banco JP Morgan, expresaba que el Bitcoin era un "fraude que acabará explotando" y que los únicos usuarios donde encajaba la criptomoneda eran traficantes o asesinos. "La moneda no va a funcionar. No puedes tener un negocio donde la gente pueda inventar una moneda de la nada y pensar que la gente que la compra es realmente inteligente", aseguraba el banquero.

En 2019, Dimon se arrepentía de sus palabras. Ya en 2020, Dimon sigue manteniendo que el Bitcoin no está hecho para él pero explica que "siempre hemos creído en el potencial de la tecnología blockchain y apoyamos las criptomonedas siempre que estén debidamente controladas y reguladas".

Bancos como el Deutsche Bank o Citibank se han mostrado interesados en el Bitcoin desde hace años, pero no todas las plataformas han tenido la misma posición. Es el caso de Paypal.

En 2018, Dan Schulman, CEO de Paypal, expresaba dudas sobre la volatilidad: "Creo que en este momento, y estamos viendo esto quizás más que nunca, la volatilidad de la criptomoneda la hace realmente inadecuada para ser una moneda real que los minoristas puedan aceptar. Cuando un bitcoin sube y baja un 15% durante un período de un par de semanas, esa puede ser la diferencia entre las ganancias y la pérdida de dinero en cada venta".

A principios de noviembre, Paypal anunciaba su intención de respaldar las criptomonedas más estables: el Bitcoin, Ethereum, LiteCoin y Bitcoin Cash. A mediados de 2021, Paypal permitirá al menos en los EE.UU, comprar, vender y gestionar criptomonedas.

En España, el BBVA representa uno de los grandes defensores del Bitcoin. Desde 2013, el banco informa sobre las particularidades de las criptomonedas y finalmente, en diciembre de 2020, ha anunciado que lanzará un servicio de compraventa y custodia de bitcoins, tras "cinco años explorando la tecnología blockchain".

Sin llegar a conocer el motivo, Edward Snowden dejaba un tajante mensaje esta semana. No sabemos qué ocurrirá y todavía hay mucho escepticismo, pero después de tantos años, finalmente el mundo financiero se está tomando al Bitcoin en serio.

One word: Bitcoin. — Edward Snowden (@Snowden) December 16, 2020

