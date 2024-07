Samsung ya tiene su primer chip de tres nanómetros. Apunta directamente a sus próximos Galaxy Watch

Dos años después de su anuncio, Samsung al fin tiene su primer procesador fabricado en un proceso de tres nanómetros. Se trata del Exynos W1000 y, como su propio nombre (y los materiales de Samsung) dejan entrever, tiene todas las papeletas para darle vida a los próximos relojes inteligentes de la compañía. Esto es todo lo que ofrece.

Tres nanómetros. El antecesor del Exynos W1000 era el Exynos W930, procesador que hemos visto en los Samsung Galaxy Watch6 y Watch6 Classic. Este había sido fabricado usando el proceso 5 nm FinFET, mientras que el nuevo modelo, el Exynos W100, se ha hecho ejecutado mediante un proceso de 3 nm GAA (Gate All Around). Esto debería traducirse en una mayor potencia y eficiencia, al menos sobre el papel. No todo es una cuestión de nanómetros.

De dos a cinco. Mientras que el modelo anterior tenía una CPU de dos núcleos Cortex-A55 a 1,4 GHz, el nuevo Exynos W1000 apuesta por una estructura Penta (big LITTLE). De esa manera, la CPU incorpora un núcleo Cortex-A78 a 1,6 GHz y cuatro núcleos Cortex-A55 a 1,5 GHz.

El núcleo principal, más rápido, se encargará de las tareas pesadas, mientras que los otros se encargarán de los procesos más ligeros. Estamos hablando de un SoC entre 3,4 (single) y 3,7 veces (multi) más potente que el anterior, según los benchmarks de Samsung. Lo que no cambia es la GPU, que sigue siendo una Mali-G68 MP2.

Mejoras en la pantalla y batería. El Exynos W100 monta un motor Always on Display 2,5D que, de acuerdo a Samsung, permite mejorar la nitidez y brillo de la pantalla. Una de las debilidades del modo AoD es que a plena luz del día puede ser complicado de usar. La idea de este motor, pensado para este modo, es que podamos ver mejor la información del panel sin tener que despertarlo por completo.

Samsung Galaxy Watch6 Classic | Imagen: Xataka

Más músculo. Finalmente, cabe destacar que la plataforma monta 32 GB de almacenamiento eMMC (frente a los 16 GB de su antecesor) y mejora la memoria RAM de LPDDR4 a LPDDR5 con soporte para hasta 16 GB, algo que no veremos en un wearable como un smartwatch (el Galaxy Watch6 tiene 2 GB de RAM). El módem es LTE Cat.4, igual que el W930, aunque la conectividad Bluetooth mejora: pasa de Bluetooth 5.2 a Bluetooth 6.

Listo para los futuros relojes. Que la compañía haya anunciado este procesador justo ahora no parece casual. La empresa nos ha citado el próximo 10 de julio para su Unpacked y cabe esperar que aproveche para renovar sus relojes inteligentes. Lo haga o no, es solo cuestión de días que salgamos de dudas.

Imagen | Xataka

En Xataka | Intel ya está fabricando a gran escala chips en el nodo Intel 3. La competencia con TSMC y Samsung empieza aquí