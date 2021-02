NVIDIA ha abierto la tecnología DLSS a todos los desarrolladores que usan Unreal Engine 4: por qué es importante y qué prepara AMD

La tecnología DLSS de NVIDIA funciona. Y lo hace realmente bien. En el análisis que publicamos a principios del mes de enero, y también en nuestros artículos dedicados a las tarjetas gráficas de la familia GeForce RTX 30, comprobamos que la iteración 2.0 de esta innovación incrementa sensiblemente la cadencia de fotogramas por segundo, especialmente a 1440p y 2160p.

Además, su impacto en la calidad de imagen en la mayor parte de los juegos es positivo. De hecho, en algunos de ellos consigue recuperar un nivel de detalle que no está presente cuando se lleva a cabo el renderizado sin DLSS. Que rinda tan bien es sorprendente, especialmente si tenemos presente que la primera versión de esta tecnología tenía un margen de mejora amplio.

La reconstrucción de imagen utilizando técnicas de muestreo mediante aprendizaje profundo es el camino a seguir si queremos alcanzar cadencias sostenidas por encima de los 60 FPS a 1440p y 2160p con el trazado de rayos activado. Sin esta tecnología incluso una tarjeta gráfica tan potente como la GeForce RTX 3080 de NVIDIA se resiente a 2160p en estas condiciones.

Hasta ahora solo unos pocos estudios de desarrollo tenían acceso a la tecnología DLSS, pero el panorama acaba de cambiar. A finales de la semana pasada NVIDIA anunció que en adelante todas las desarrolladoras que utilizan el motor gráfico Unreal Engine 4 podrán usar su tecnología de reconstrucción de la imagen mediante inteligencia artificial, que ya está disponible en forma de plug-in para la revisión 4.26 de este motor.

Developers using @UnrealEngine 4 can now access #DLSS as a plugin for UE4 4.26. With DLSS, developers can enjoy great scaling across all GeForce RTX GPUs and resolutions, including the new ultra-performance mode for 8K gaming. Download today through the UE Marketplace. #GameDev