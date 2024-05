EEUU ataca otro flanco de China: en 2025 multiplicará por dos los aranceles sobre los semiconductores chinos

Joe Biden, el presidente de EEUU, ha publicado una hoja informativa en la que anuncia un incremento muy importante de los aranceles que se aplican a las importaciones de China. El título de este documento es toda una declaración de intenciones: "El presidente Biden toma medidas para proteger a los trabajadores y las empresas estadounidenses de las prácticas comerciales injustas de China". Algunos párrafos de este documento reflejan con mucha claridad cuáles son las acusaciones que el Gobierno de EEUU hace a su homólogo chino.

"Durante mucho tiempo el Gobierno de China ha utilizado prácticas injustas y ajenas al mercado. La transferencia forzada de tecnología y el robo de propiedad intelectual por parte de China le han permitido controlar el 70, 80, e, incluso, el 90% de la producción global de los bienes críticos que son necesarios para nuestras tecnologías, infraestructuras, energía y sistema sanitario, creando así riesgos inaceptables para las cadenas de suministro y la seguridad económica de Estados Unidos".

Los aranceles de los semiconductores pasarán del 25 al 50% en 2025

En otro extracto interesante este documento defiende que "estas mismas políticas y prácticas ajenas a las reglas naturales del mercado contribuyen al crecimiento de la capacidad excesiva de China y a las exportaciones que amenazan con dañar significativamente a los trabajadores, las empresas y las comunidades estadounidenses". Los productos procedentes de China que van a ser gravados con aranceles más altos son los fabricados en acero o aluminio, los coches eléctricos, los minerales críticos, las baterías y sus componentes, las células solares, las grúas de carga y descarga de buques, los productos médicos, y, por supuesto, los semiconductores.

Según EEUU dentro de tres, o, a lo sumo, cinco años, China tendrá la capacidad de fabricar la mitad de los sustratos de los semiconductores

De hecho, los aranceles a los que están sometidos los circuitos integrados procedentes de China pasarán del 25 al 50% en 2025. La Administración estadounidense defiende que este incremento tan notable de la tasa arancelaria es una consecuencia de las políticas que está practicando China con el propósito de incrementar su cuota de mercado. Este documento no detalla cuáles son esas prácticas, pero anticipa que las empresas estadounidenses corren el riesgo de ser expulsadas del mercado. Y también asegura que dentro de tres, o, a lo sumo, cinco años, China tendrá la capacidad de fabricar la mitad de los sustratos de los semiconductores.

En este documento Biden no deja escapar la oportunidad de recordarnos que durante la pandemia la dependencia que tiene la industria de los semiconductores global de China provocó la interrupción de la cadena de suministro. Y, en consecuencia, el precio no solo de los chips, sino también de todos los productos que los utilizan, como los coches, los ordenadores, los electrodomésticos o los dispositivos médicos, entre otros, se incrementó notablemente. El Gobierno liderado por Joe Biden quiere proteger la inversión que está haciendo a través del programa 'Chips and Science Act', y no cabe duda de que multiplicar por dos los aranceles asociados a los semiconductores que vienen de China es un paso en esta dirección.

