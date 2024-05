Estados Unidos acaba de llevar su guerra contra el coche eléctrico chino al extremo: un 100% de aranceles

Estados Unidos se plantea tomar "medidas extremas" con los coches eléctricos chinos. Imponer sanciones aún más restrictivas o prohibir su comercialización son algunos de los indicios que nos dejaban la semana pasada declaraciones recogidas por Reuters de Gina Reimondo, Secretaria de Comercio de los EEUU.

Apenas una semana después, el país ha puesto sobre la mesa nuevos aranceles de hasta un 100% para este tipo de vehículos chinos, una medida con el finde de proteger la industria del automóvil estadounidense y proseguir con la guerra comercial con el país asiático.

La madre de todos los aranceles. Joe Biden ha anunciado una espectacular subida de los aranceles estadounidenses a la importación de coches eléctricos, baterías, paneles solares y minerales. Actualmente, los aranceles máximos son del 25%, cifra que se disparará hasta el 100% tras la subida.

La medida se ha adoptado como medida preventiva para evitar que el coche eléctrico chino inunde el mercado americano, ahogando el propio crecimiento de la industria nacional.

Los gravámenes aumentan desde el 25% al 100% en el caso de los vehículos eléctricos, del 7,5% al 25% en baterías de litio, del 0 al 25% en minerales críticos para la fabricación de componentes, del 25% al 50% en células solares, y también del 25% al 50% en el caso de los semiconductores.

Una respuesta "proporcional". A la administración Biden no parecen preocuparle posibles represalias por parte del gobierno Chino. Según refleja The Guardian, Estados Unidos asegura que esta no es más que una respuesta proporcional al exceso de capacidad de China en el sector de los vehículos eléctricos.

"China está produciendo a un ritmo y con una trayectoria que supera con creces cualquier estimación plausible de la demanda mundial". Declaraciones de alto funcionarios de la administración Biden, recogidas por CNBC.

De hecho, la capacidad de producción de China para producir coche eléctrico es tan que ahora tiene excedente. Un excedente que está tratando de exportar a Europa lo antes posible y donde quiere ganar con su guerra de precios.

Pese a la postura estadounidense, la realidad es que el coche eléctrico chino ya había paralizado sus ventas tras los altos aranceles impuestos por la anterior administración Trump. Con este movimiento, EEUU se asegura evitar amenazas futuras. La propia Alliance for American Manufacturing declaraba que la introducción del vehículo eléctrico chino en el mercado supondría "un acontecimiento de nivel de extinción".

El riesgo para la seguridad nacional. A Estados Unidos no le ha temblado el pulso para prohibir tecnología china por "motivos de seguridad nacional". Fue una de las razones por las que Huawei ya no puede colaborar con Google, y una de sus bazas para seguir imponiendo sanciones cada vez más estrictas a China.

"Recogen grandes cantidades de datos sensibles sobre sus conductores y pasajeros y utilizan regularmente sus cámaras y sensores para registrar información detallada sobre las infraestructuras estadounidenses."

A principios de marzo, el Departamento de Comercio ponía sobre la mesa su preocupación acerca de los riesgos a nivel nacional que planteaban los vehículos chinos. ¿La razón? La cantidad de datos que podían llegar a recopilar estos coches sobre las propias infraestructuras del país.

Poco cambiará en el mercado. La medida servirá como dique de contención ante posibles nuevos coches eléctricos chinos a precio bajo. Respecto a la fotografía actual de ventas en EEUU, poco o nada cambiará. Los Tesla Model Y, Model 3, Chevrolet Bolt, Ford Mustang Match-E y Volkswagen ID.4 encabezan una lista en la que no hay un solo vehículo chino.

Tampoco habrá, según la administración, riesgos relacionados con el posible impacto inflacionario de la medida. El gobierno de Biden sostiene que estos aranceles "no tendrán ningún impacto inflacionista" al no ser "transversales" a la economía y afectar tan solo a un sector en específico.

