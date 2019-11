Así planea Apple librarse de los aranceles de Trump: la fabricación del Mac Pro se queda en Texas para esquivar la guerra comercial con China

"Diseñado en California, fabricado en Texas". Es el lema de Apple con el Mac Pro y encaja a la perfección con la estrategia 'America First' de Donald Trump. La compañía de Tim Cook está en el centro de la guerra comercial con China ya que varios de sus productos se fabrican en el país asiático. No ocurrirá con el Mac Pro, su ordenador más nuevo y moderno, que será ensamblado en Austin, Texas. En una nueva planta que han inaugurado conjuntamente el presidente de los EE.UU y el CEO de Apple.

Pero no se trata de una decisión baladí, pues Apple podría llegar a obtener beneficios particulares y librarse de los aranceles a las importaciones de China. "Estamos pensando en eso", ha respondido Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de emitir una excepción para Apple.

"El problema que tenemos es que está Samsung. Es una gran compañía, pero es un competidor de Apple, y no es justo porque tenemos un acuerdo comercial con Corea. Tenemos que tratar a Apple de forma similar a como lo hacemos con Samsung", ha contestado el presidente según relata Reuters.

Estos han sido los movimientos de Apple durante los últimos meses y las decisiones que han llevado a Trump a pasar de presionar a Apple por plantearse fabricar en China a celebrar la apertura de una nueva planta de producción en Texas. Una fábrica que, para complicar el asunto, pese a ser anunciada estos días en realidad lleva fabricando el Mac Pro desde 2013.

El presidente de los EE.UU y Tim Cook han dado un paseo por la planta de Apple en Austin, Texas, donde se fabricará el nuevo Mac Pro. "Hoy he abierto una importante planta de Manufactura de Apple en Texas que traerá empleos bien remunerados a Estados Unidos", ha anunciado Trump en su cuenta personal.

Pero lo que Apple ha anunciado es que expandirá el campus de Austin, con una inversión de 1.000 millones de dólares para construir un campus con 5.000 trabajadores inicialmente y capacidad para albergar hasta 15.000 personas. Una sede de casi 300.000 metros cuadrados que está planeada para abrir en 2022, pero no es exactamente donde se fabricará el Mac Pro.

Texas servirá por tanto para más que la construcción del Mac Pro, si bien para el ordenador Apple invertirá más de 200 millones de dólares en su producción en Austin. Una potente inversión que ha servido para que la sintonía entre Tim Cook y Donald Trump se suavice.

Y es que la relación entre el presidente de EE.UU y el CEO de una de sus mayores empresas no ha sido fácil. Desde Apple llevan meses presionando para que la Casa Blanca exima de sus aranceles a los iPhones y ordenadores de Apple fabricados en China. Porque pese a que desde Foxconn explican que todos los iPhone se podrían llegar a fabricar fuera de China, lo cierto es que actualmente la dependencia de Apple con China sigue siendo elevada.

A finales de junio, el Wall Street Journal anunciaba que Apple había decidido trasladar la producción del Mac Pro a China. Un movimiento que Trump se lo tomó como algo personal.

El presidente llegó a tuitear en su cuenta personal que permitiría a Apple librarse de las tarifas en caso que decidieran ensamblar su ordenador en los EE.UU. Una promesa que parecía marcar un punto de inflexión, pues durante los meses siguientes Apple replanteó su estrategia. Un cambio que finalmente ha derivado en la "apertura" de su planta de Texas.

Apple will not be given Tariff waiver, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs!