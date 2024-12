'The Holiday', 'Love Actually', 'La Jungla de Cristal': dime cuál es tu película de Navidad y te diré a qué tribu perteneces

Tras leer en un puñado de webs sus tops de películas navideñas, aguantar a tu cuñado con su preferida y observar las reposiciones insistentes de la televisión, has llegado a una conclusión: no hay una película de Navidad que sobresalga entre el resto y cada persona, según sus gustos, tendrá una subida a su propio olimpo.

Pero lo cierto es que "no puedo esperar a ver 'The Holiday' otra vez", "no me esperaba esto de Alan Rickman en 'Love Actually', me quedo con Snape" o "por supuesto que mi película navideña favorita es 'Jungla de Cristal'" dan muchas más pistas sobre ti de lo que aparentan. No sólo estás hablando de tu película navideña por antonomasia sino, posiblemente, de qué generación eres y a qué tribu cultural perteneces.

¿Te parece un dato muy superficial como para revelar tanto de ti mismo? Veamos.

¿Surrey o L.A.?

Si no dudas y cada Navidad, sin fallo, tienes una cita (o varias) con 'The Holiday' y sus historias de amor, efectivamente, perteneces al mundo boomer. Preferir entre una lujosa zona de Los Ángeles (aquí quizá entres en zona millennial) o una preciosa casita inglesa no es lo único que va a dar datos sobre tu personalidad y carácter. Hay otro detalle que delata tu sensibilidad: tu crush dentro la película.

Ya listos para otro 25 de diciembre más.

Si tu final perfecto es el de Iris (Kate Winslet) y el hombre de tus sueños es Miles (Jack Black), te damos la enhorabuena: ya has dejado atrás tus daddy issues y buscas a alguien emocionalmente disponible y encantador. Como es natural seguirás admirando a Jude Law con gafas y siendo un padre devoto pero recordemos que Miles hasta crearía una sinfonía para ti. ASituar a Jude Law en segundo lugar te cataloga como boomer, aunque hay que reconocer que esta película navideña también sirve de unión entre generaciones, siendo un lugar feliz para diferentes rangos de edad.

La propia Kate Winslet lo comentaba en el programa de Jimmy Fallon: "La gente se acerca más a hablarme de 'The Holiday' y de mi capítulo de 'Extras' que de 'Titanic'. Especialmente en Navidad. Lo más bonito es cuando madres e hijas se me acercan en el supermercado y me dicen nos encanta 'The Holiday', es nuestro pequeño ritual navideño. Preparan la misma comida todos los años y se sientan a verla, es una tradición y me encanta".

El amor sigue en el aire

En cambio, si la película que más nombras en Navidad es ' Love Actually ' , no puedes evitar verla cada vez que aparece en televisión y el "I look quite pretty" de Keira Knightley forma parte de tu repertorio de gifs, quizá seas alguien inconformista nacido en los noventa o incluso finales de los ochenta. La segunda parte se evidencia con que habrás crecido con sus reposiciones en la televisión. Y merece una pequeña explicación.

Si formas parte de esta generación, afirmarás que adoras 'Love Actually' pero acto seguido enumerarás los problemas que tiene. Porque sí, hay bastantes cosas que son difíciles de justificar veinte años después de su estreno. Su naturaleza icónica permanecerá, pero alguien que haga honor a la palabra "woke" hará evidente lo deplorable del comportamiento de Harry (Alan Rickman) y no justificará a Mark (Andrew Lincoln), uno de los peores amigos del mundo.

Tampoco dudarás en subrayar que, aunque cueste admitirlo, 'Love Actually' es un festival gordófobo con Hugh Grant haciendo de sí mismo sumando una chispa de su personaje en Bridget Jones. Eso sí, el que suele librarse de críticas es Colin Firth, porque es Colin Firth, es perfecto y no se puede criticar a Mr. Darcy.

Está en la naturaleza millenial el desencanto, la frustración y la crítica, así que es lógico y sano mencionar lo que chirría de la película, pero lo más importante es que esto no es incompatible con sentirse reconfortado gracias a esta fábula sobre el amor. 'Love Actually' tiene ese poder, puedes mirarte en el espejo a través del desamor que experimenta el personaje de Emma Thompson (ella misma recurrió a su propia experiencia personal con Kenneth Branagh para bordar su irrepetible escena con Joni Mitchell de fondo) y sonreír a más no poder desde tu sofá cuando Sam (Thomas Brodie-Sangster) corre tras Joanna (Olivia Olson), dando lo que toda buena comedia romántica tiene que tener (una escena de aeropuerto).

BASTA.

Y es que no dejas de ser alguien con cierta dosis de hipocresía, esa misma persona que afirma que Ross y Rachel no habían puesto su relación en standby y critica muchos de sus episodios, pero a la vez 'Friends' está en la sección "volver a ver por décima vez" de tus plataformas.

Ante todo 'Love Actually' es honesta y no pretende ser algo que no es. Pese a su naturaleza buen rollista, romántica y tierna, esconde fragmentos del drama cotidiano, dando un tinte de realidad que muchas veces es de agradecer en las comedias románticas y más si son navideñas. Dicho esto, los que imitan la mítica escena de los carteles, deberían disolverse y entregar los rotrings.

Testosterona por Navidad

Pero no se acaban las opciones para desenmascararte. Hay mil películas navideñas en los catálogos de streaming, pero una de las más fáciles para encuadrarte en una tribu es 'Jungla de Cristal' (porque sí, es una película navideña , ese debate ya está muy anticuado).

Crear escuela y catapultar a un actor al estrellato absoluto no es tarea fácil y 'Jungla de Cristal' entre sudor, frases pegadizas, dolor y rescates ha servido como base e inspiración de muchas películas del género que vendrían después. También nos ha dado a uno de los mejores intérpretes de acción hasta el momento, Bruce Willis. Una historia bien ejecutada de chico subestimado que consigue vencer al malo bien merece una suspensión de incredulidad y disfrutar de un festival frenético de acción, pirotecnia y vínculos familiares. Así, 'Jungla de Cristal' no se convirtió en una película de acción, si no en LA película de acción.

Ho, ho, ho.

Pero dejando de lado su estatus de culto, esta obra nos permite destapar dos caminos para abrir un cisma entre sus fans. Aunque hay mucho de testosterona en el Nakatomi Plaza de Bruce Willis, la hipertrofia del cine de acción llegaría tanto en entregas posteriores de la saga como en toda la acción noventera. Y la clave para dividirnos la tiene otro ídolo del género, el antiguo gobernador de California: Arnold Schwarzenegger .

Si tu película favorita del actor no es otra que un referente navideño como 'Un Padre en Apuros', tu devoción por 'La Jungla de Cristal' está a la par de Jake Peralta en 'Brooklyn 99' (y cómo él, quizá cantes a escondidas canciones de los Backstreet Boys). Si por el contrario, a las puertas de 2025, te siguen haciendo gracia los tres pechos de 'Desafío Total', lo más probable es que estés holdeando esas dogecoins , tu salvoconducto de entrada en el universo criptobro.

La cuarta vía

Y no podía faltar un bonus track dirigido a esas personas que no se encasillan en una película de temática especialmente navideña y que no se mojan descubriendo cuál es su cinta por antonomasia en estas fechas. Este grupo es el mismo que no falta a su cita anual con el maratón de ' Harry Potter ' o ' El señor de los anillos '. Ahí tenemos a la generación Peter Pan, personas a las que les cuesta asumir que pasa el tiempo y que, como es entendible, quizá no quieran ver algo navideño para no ser conscientes del inminente cambio de año.

La Navidad es tiempo de concordia y de felicidad. Es posible que te gusten estas películas y no te adhieras a lo comentado anteriormente, o incluso que tu película de estas vacaciones de final de año sea una que nada tiene que ver con estas temáticas y sea algo interno con tu pareja, padres o amigos. Así que, apelando a vuestro sentimiento navideño, sed felices y disfrutad del cine, que ese es el punto último de hablar de estas películas.

En Xataka | Hay una auténtica fiebre por el hockey sobre hielo. El motivo es inusual: la nueva literatura romántica

En Xataka | Un amor químicamente puro: cómo una neurocientífica está revolucionando la literatura romántica con sus libros