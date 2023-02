Super Bowl 2023: estos son todos los trailers y avances que se han podido ver en el intermedio

Con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los momentos imprescindibles para mostrar al mundo los estrenos que se nos echan encima en los próximos meses. Del mismo modo que la actuación en el intermedio es mucho más que una mera actuación de un artista pop, los carísimos trailers que se emiten en ese mismo intermedio dejan claras cuáles son las grandes apuestas de las productoras para la temporada de estrenos. Estos son todos los trailers que se han podido ver en la Super Bowl de este año.

The Flash

DC demuestra que ha entendido las posibilidades de los multiversos que tan bien le están funcionando a Marvel con una película que mete en el mismo saco a dos Flash interpretados por Ezra Miller, dos Batman (Michael Keaton y Ben Affleck, nada menos) y Supergirl. El resultado es el canto del cisne del Snyderverso... y el arranque del Gunnverso en Warner.

Disney100 Special Look

Arranca una celebración que va a ocupar buena parte de los lanzamientos de Disney durante 2023: su centésimo aniversario. De clásicos como 'Mary Poppins' o 'Blancanieves' a éxitos recientes como 'Frozen' o las franquicias Marvel y 'Star Wars', todo resumido en un trailer que nos prepara para los festejos de la compañía de este año.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

La esperadísima adaptación del mítico juego de rol, y que protagonizan Regé-Jean Page, Michelle Rodriguez, Chris Pine, and Hugh Grant se ha dejado ver con un brevísimo teaser lleno de acción y humor.

Fast X

El trailer de la nueva entrega de 'Fast & Furious' es la puesta de largo oficial de su nuevo villano, Jason Momoa, y aunque no nos brinda ningún momento tan glorioso como mandar a un par de personajes al espacio exterior, sí que nos presenta a Rita Moreno como abuela del clan y recapitula a buena parte de las estrellas que tendremos en esta entrega. Entre otros, Michelle Rodriguez, John Cena, Brie Larson, Charlize Theron y Jason Statham.

Scream VI

A la vuelta de la esquina está ya el estreno de esta sexta parte de la popular saga de meta-slashers que han revivido después del éxito de la quinta y reciente entrega. Cuenta con el aliciente de una Jenna Ortega convertida en estrella tras 'Miércoles' y con el regreso de Courteney Cox (aunque no de Neve Campbell). Y esta vez, con aventuras en la gran ciudad.

65

No podemos negar la enorme curiosidad que tenemos por esta película de los guionistas de 'Un lugar tranquilo' cuyo concepto es 'Adam Driver contra un tiranosaurio', en una especie de reformulación salvaje de 'El planeta de los simios' y un humano viajando en el pasado hasta 65 millones de años atrás. La tenemos ahí ya mismo: el próximo 10 de marzo.

Transformers: Rise of the Beasts

Tras unos años de descanso vuelve la franquicia de los robots que se transforman en vehículos con una entrega que parece conservar todas las constantes de las películas de Michael Bay. Este breve adelanto apenas muestra nada de lo que se nos vende como un spin-off basado en 'Beast Wars'.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Otro breve pero muy intenso teaser que nos devuelve al Indiasna Jones clásico y encarnado por Indiana Jones haciendo lo que mejor se le da: golpear nazis. De momento, seguimos expectantes acerca de si estamos ante una reformulación de la franquicia o un ejercicio nostálgico.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

James Gunn es ahora el jefazo de DC, pero antes de irse de Marvel tiene una última traca en forma de cierre de su trilogía de Guardianes de la Galaxia. Veremos el regreso de todos los habituales a la saga (incluida una nueva Gamora de Zoe Saldaña), el Alto Evolucionador como villano, y la puesta de largo de Adam Warlock (Will Poulter), presentado previamente en el MCU.

Air

Ben Affleck, Matt Damon y Viola Davis protagonizan la que posiblemente sea la única película sobre la fabricación de unas zapatillas que te puede apetecer ver este año. Concretamente, la conceptualización, diseño y, sobre todo, licencia de las míticas Air de Michael Jordan. Y como se puede ver en este primer trailer, con su buena ración de guiños a los llorados ochenta. Cuando las zapatillas importaban.

Creed III

Esta secuela de 'Rocky' (que ya poco tiene que ver con la franquicia original, sobre todo ahora que Sylvester Stallone parece apartado de esta entrega) es el debut como director de Michael B. Jordan, que vuelve a protagonizar esta entrega del ascenso a la gloria del boxeo de Adonis Creed. En este caso se enfrentará a un amigo de la infancia y ahora rival, al que da vida el siempre admirable Jonathan Majors.

Strays

La sorpresa de la noche ha venido de 'Strays', que viene a ser la mezcla de 'Las aventuras de Chatrán' y 'La fiesta de las salchichas' que no sabías que necesitabas. En el reparto de esta historia de animales adorables pero con la boca muy sucia se escuchan las voces de gente como Will Ferrell, Jamie Foxx, Will Forte, Isla Fisher y Randall Park.