"Siempre dejaremos la puerta abierta a Telefónica o a cualquier otro socio potencial", Yann Lafargue (Netflix)

Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Lo ha hecho HBO en Japón, donde se lanzará junto a Amazon Prime Video, y lo está negociando Telefónica con Netflix.

La idea es que Movistar+ integre en su plataforma VOD el catálogo de Netflix, algo que choca frontalmente con la estrategia de contenido propio que hasta ahora seguía la operadora española, que invirtió unos 100 millones de euros en 2017 para producir series originales como 'La Zona' o recién estrenada 'La Peste' (cuya primera temporada, de seis episodios, ha costado 10 millones de euros).

Hablando sobre este acuerdo en ciernes con Yann Lafargue, responsable de comunicación corporativa de Netflix en Europa, su respuesta es un "sin comentarios" con algún matiz y, sobre todo, un "preguntadle a Telefónica mejor que a nosotros".

Lo que no sabía Yann es que ya le preguntamos a fuentes cercanas a Telefónica, que nos confirmaron que el acuerdo está en marcha y muy próximo a cerrarse. Parece fácil intuir a quién le interesa más esta alianza, sobre todo si tenemos confirmación por parte de Telefónica y un "no comments" por parte de Netflix.

Después del diplomático "no tenemos realmente nada que decir sobre rumores", conseguimos tirarle de la lengua un poco más al portavoz de Netflix:

Siempre dejaremos la puerta abierta a Telefónica o a cualquier otro socio potencial. Nos gusta trabajar con todo el mundo. Y eso lleva tiempo. A veces es cuestión de meses, años… La manera en la que funcionan las cosas es que cuando viene alguien nuevo a la industria los que ya estaban se asustan y piensan que va a ser un problema para su negocio. Pero luego se acaban dando cuenta de que ofrecemos buenas cosas a los consumidores y quizá sea buena idea trabajar juntos. Esto es como el concepto de 'frienemies', pero, insisto, ahora mismo no hay nada concreto que te pueda decir sobre Telefónica.

"Pero sería bueno para ambas partes, ¿no?", preguntamos, y aquí volvió a tirar balones fuera: "tiene sentido hacer socios aquí y en cualquier parte del mundo siempre y cuando hagan que el servicio sea más accesible", dijo Yann. Y es cierto, sus acuerdos en España con Euskaltel, Orange o Vodafone demuestran que Netflix tiene el objetivo de llegar a cuantos más usuarios posibles.

Lo "bonito" del caso con Telefónica es que su historia empezó mal, con acusaciones sobre lo mal que se veía Netflix con Movistar y la inevitable sensación de que esa rivalidad en contenidos de streaming estaba muy relacionada. De hecho, Netflix llegó a acuerdos de peering con todas las operadoras salvo con Telefónica, que quería que la compañía estadounidense pasara por caja.

Sin embargo, diciembre del año pasado acabó con un mensaje claro de Telefónica: "Netflix ya no es el enemigo". Hasta el propio Reed Hastings, CEO de Netflix, acudió a la última cumbre de directivos de Telefónica y subió al escenario junto a José María Álvarez Pallete, CEO de la teleco.

Si Amazon y HBO trabajarán juntos en Japón y si algunas marcas ya ofrecen mandos de televisión con botones de Netflix y Amazon (caso de LG), ¿es descabellado pensar que se alíen los tres grandes pesos pesados del streaming de contenido multimedia actual?

Para Yann está claro: "una cosa es distribuir nuestro contenido exclusivo a través de socios y otra compartirlo con competidores". Y nos explicó que el caso de Japón es muy especial porque allí "el contenido más consumido es japonés y es muy difícil hacerse hueco en el mercado".

Añadió un ejemplo revelador para ilustrar por qué no le ve sentido a esa triple alianza: "Nos encantaría comprar 'Juego de Tronos', pero HBO nunca nos lo vendería, de la misma manera que Amazon tampoco nos vendería una de sus series estrella". Y concluye: "Lo que nos hace diferentes es la exclusividad del contenido".

Vale, si no comparten el contenido, existe otra vía de colaboración: que haya packs para que los usuarios puedan tener los tres servicios por un precio menor a que los contrataran de manera independiente. Imaginemos un combo de Netflix, HBO y Amazon por algo tipo 20 euros al mes:

No creo que eso vaya a pasar tampoco. Sí puede pasar como en Francia o Bélgica, que las ISPs venden decodificadores con varios servicios incluidos, con packs como deporte, cine, etc. pero no veo que se vayan a ofertar HBO, Amazon y Netflix juntos.