Se filtran cinco minutos de 'Avengers: Endgame' y ahora mismo internet es un peligroso campo minado lleno de spoilers

El horror. Lo peor que le podía pasar a Marvel y los fans de Marvel está ocurriendo ahora mismo. Cinco minutos de metraje de 'Avengers: Endgame' se han filtrado en internet y, como era de esperarse, ya hay gente compartiendo vídeos, GIFs y capturas de pantalla en redes sociales, las cuales incluyen spoilers de la cinta.

Por nuestra parte, no compartiremos nada de este material por respeto a todos, así que pueden seguir leyendo tranquilamente.

La mayoría de este contenido está siendo compartido ahora mismo en Twitter y en Reddit, e incluso en YouTube y Facebook bajo títulos engañosos, por lo que la recomendación ahora mismo es usar los bloqueadores de palabras de las redes sociales o bien, usar alguna extensión para el navegador que nos ayude con esta tarea. Claro, si no quieren encontrarse con un spoiler que pueda arruinar la experiencia.

#DontSpoilTheEndgame

Según CNBC, este metraje proviene de alguno de los eventos privados donde Disney mostró escenas de la cinta a un grupo de críticos cinematográficos, 10 minutos en el caso de Estados Unidos y 20 minutos en Corea del Sur. Alguien aparentemente capturó con su smartphone parte de este metraje y lo compartió en internet, y ahora mismo es relativamente sencillo de encontrar.

Estos cinco minutos de 'Avengers: Endgame' muestran algunos detalles significativos de la trama, aunque al tratarse de una cinta de tres horas, no nos dan una imagen completa de la película. Sin embargo, está información puede afectar a aquellos que quieren llegar al cine sin saber nada.

Hay que destacar que tanto Disney como Marvel han mantenido un secretismo importante en torno a 'Avengers: Endgame', tanto así que hasta el momento no ha habido funciones para prensa, o el caso de Tom Holland, quien ni siquiera pudo leer el guión completo para que no sucediera lo de 'Avengers: Infinity War', donde soltó un spoiler durante una entrevista.

Hasta el momento, Disney ni Marvel se han pronunciado ante esta filtración, pero los hermanos Russo, directores de la cinta, publicaron un tweet donde se ve una carta que, al igual que en 'Avengers: Infinity War', nos piden que no hagamos spoilers, y usan una adaptación del mismo hashtag de aquella vez: #DontSpoilTheEndgame junto a la frase "Thanos still demands your silence".

"Los dos, junto con todos los involucrados en Endgame, hemos trabajado incansablemente durante los últimos tres años con la única intención de entregar una conclusión sorprendente y emocionalmente poderosa a la Saga Infinita. Cuando veas Endgame en las próximas semanas, por favor no hagas spoilers, de la misma manera que no querrías que te hagan spoilers."

Ojo, también hay que mencionar que ahora mismo el hashtag #DontSpoilTheEndgame está repleto de spoilers obtenidos de este metraje filtrado, por lo que no se recomienda que le echen un vistazo.

Nuevo tráiler: "hacia el final"

Y para concluir, hoy Marvel Studios publicó un nuevo tráiler titulado 'To the End", que más que un tráiler con nuevo metraje se trata de un homenaje que nos prepara la llegada de 'Avengers: Endgame', donde podemos ver escenas clave de la cintas de Marvel en los últimos 11 años.