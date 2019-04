Las teorías de 'Vengadores: Endgame', ordenadas de menos a más probable

Desde luego, de todas las múltiples teorías que vaticinamos a continuación sobre 'Vengadores: Endgame', hay una que se va a cumplir sí o sí: no vamos a acertar ni una. Los fans pueden devanarse los dedos analizando las pistas ocultas en 'Infinity War' o sopesando cada plano, cada sonido, cada línea de diálogo de los trailers de 'Endgame', pero cuando la propia Marvel afirma que hay planos en los trailers que luego no saldrán en la película (la versión 2019 de la mítica portada de Spider-Man con la boda de la tía May y el doctor Octopus que luego no salía por ningún lado), sabemos que el despiste está garantizado.

Aún así, somos humanos. Es inevitable que el blockbuster más importante del año nos intrigue hasta el punto de que no podamos evitar elucubrar cómo van a salir los héroes de una situación aparentemente irresoluble: la mayoría han sido reducidos a cenizas. ¿Tiramos para adelante con eso o hay alguna forma de deshacerlo? ¿Es legítimo, simplemente, retroceder como si hubiera sido una fantasía, un sueño de Resines? ¿Emosido engañado? No puede ser tan fácil, ¿verdad? ¿VERDAD? ¿O sí?

En cualquier caso, Internet viene pletórico de teorías y de suposiciones, y a veces sopesarlas y valorarlas es tan divertido como luego comprobar en qué se han equivocado (spoiler: todas en casi todo). Aún así, alguna no suena del todo descabellada. Hemos seleccionado algunas de nuestras favoritas, por plausibles o por demenciales y las hemos ordenado por grado de probabilidad. Estas son, de menos a más posibles, las mejores teorías sobre qué demonios sucede en 'Vengadores: Endgame'.

Meet Adam Warlock (ni de coña)

Que en algún momento conoceremos a Adam Warlock parece estar más o menos claro, como vaticinaba la secuencia post-créditos de 'Guardianes de la Galaxia 2'. ¿Será en 'Endgame'? En los comics es uno de los personajes esenciales de la saga original, y podría rescatar, por ejemplo, a los Vengadores muertos, que estarían en la Gema del Alma con Gamora. ¿El problema? Posiblemente los espectadores lo verían como una "trampa", la aparición de un ente superpoderoso como deus ex machina.

Tony Stark será el nuevo Doctor Extraño (casi imposible)

Oquéi, suena a dislate total, pero hay fotos y vídeos (que pueden haber sido hechas intencionalmente para despistar, por supuesto que sí) que muestran a Tony con la capa del Doctor Extraño. También se sabe que Tilda Swinton ha rodado una parte al parecer minúscula para la película. Y si hay una inteligencia capaz de asimilar todo el conocimiento de las Artes Ocultas en un ratín, ese es Stark. ¿Era este el plan de Strange, la posibilidad entre catorce millones, que Stark fuera su sucesor? Uhm. No.

El Reino Cuántico será la prisión de Thanos (altamente improbable)

Ant-Man ha sobrevivido a la masacre de 'Infinity War' porque allí no funcionan los poderes de Thanos. ¿Podría producirse el clímax de la película en esa zona fantasma, con los Vengadores y Thanos miniaturizados y atizándose mini-leches? Nada nos gustaría más, pero quizás no encaje mucho con la ostentosa estética del MCU, que juega más bien a todo lo contrario. Pero quizás un paseo ocasional en busca de alguna clave para derrotar a Thanos sí se produzca -que allí no funcionen los poderes de Thanos es un dato esencial-, y quizás para ir allí sirvan los trajes blancos especiales de los chavales. También hay rumores de que el Reino Cuántico, por algunas pistas que se han dado, por ejemplo, en las películas de Thor, podría servir para revivir a los Vengadores muertos.

Conoceremos a la hija de Tony Stark (lejana posibilidad)

Una teoría espoleada únicamente por la afirmación de Gwyneth Paltrow de que Pepper está embarazada (solo sugerido a medias en las películas) y por la presencia de Katherine Langford ('Por trece razones') en el rodaje de 'Endgame' en un papel desconocido. ^^En su Instagram posteó imágenes de ella con pelo rojo y claro, ya sabemos quién es la pelirroja más conocida del MCU**. A ver si tanto trajín con los viajes en el tiempo al final va a servir solo para que Stark conozca a su descendiente Morgan.

La villana de la función es la Piedra de la Mente (nos extrañaría si sucede)

Es una teoría con abundantes seguidores y detractores, aunque algo nos dice que convertir a Thanos en una víctima de una piedra no es muy buena idea. En cualquier caso, no sería el primero que sufre sus efectos: Loki en la primera 'Vengadores', Ultrón en su secuela. Quizás la piedra está viva, ve el futuro, su propia destrucción, y todo este pitote es pura supervivencia. Hacer que el villano de la función sea una PIEDRA cuenta con todas nuestras simpatías por lo bajonero, y sobre todo por el Llanto de Fans que se iba a desatar. Poco probable, pero ahí queda.

Los últimos serán los primeros (cincuenta por ciento de posibilidades)

Loquísima teoría que afirma que las víctimas del chasquido de Thanos son los auténticos supervivientes de la película a través de un complejo sistema de universos alternativos. Es decir, que Thanos no los ha matado, sino enviado a otra dimensión. ¿Qué apoya esta teoría? Bueno, sabemos que nos esperan películas de Spider-man, Black Panther, los Guardianes de la Galaxia, Soldado de Invierno... y que el futuro de supervivientes al final de 'Infinity War' como Hulk, Capitán América, Thor o Iron Man es dudoso. ¿Y si estos supervivientes tienen que sacrificarse por el bien del Universo? ¿Y si el MCU queda dividido en dos?

La teoría hace aguas por todas partes, sobre todo porque invalida muchas que son más que posibles y que explicaremos a continuación, pero ahí queda. Lo que sí es innegable es que en películas como 'Doctor Extraño' se ha hablado de la existencia de universos alternativos, así que no los descartemos en esta u otra forma (por ejemplo, el Reino Cuántico como puerta entre esas dos dimensiones, la de los muertos al final de 'Infinity War' y los vivos)

Ojo de Halcón tendrá una heredera (cosas más raras se han visto)

Esto tiene sentido, porque hay que ir preparando la siguiente fase del MCU, y este parece uno de los personajes más obvios para ello, sobre todo porque la idea de pasar el manto a un sucesor con las mismas habilidades es una tradición superheroica que en el MCU no parece estar teniendo ejemplos muy obvios. En los comics, Kate Bishop es la sucesora de Clint, el Ojo de Halcón original, pero parece obvio que aquí será la hija del héroe, Lila, quien puede adoptar su nombre. Al menos los vemos entrenando.

La clave es Gamora (nada descartable)

Cómo va a conseguir escapar de la Gema del Alma es algo que se nos escapa, pero quizás no lo necesite para vencer a Thanos. Quizás su relación en el pasado con su padre sea una pista, algo a lo que ya hemos tenido acceso viéndola de niña. ¿Será la próxima en portar el Guantelete? Desde luego, desde un punto de vista narrativo y dramático, es una de las opciones que suenan más sensatas: si hay alguien que merezca dar matarile al tirano es ella (y su hermana fue la portadora del guante en los comics, aunque la opción de Nébula como salvadora, por mucho que sea otra Guardiana superviviente, no parece muy posible).

La base de los Vengadores estalla (por qué no)

Hay dos momentos en el último trailer que hacen pensar que el cuartel general vengador queda reducido a escombros. Por una parte, un plano de Ant-Man tras el que parece distinguirse el inicio de una explosión. Por otra, el propio Antman, en un entorno en llamas y que parece caerse a pedazos, interactúa con algo que fácilmente podemos deducir que no es Chez Thanos: un lápiz.

Los creyentes en esta teoría suman a todo ello planos del Capitán América cubierto de hollín y ceniza en un entorno muy similar al de Ant-Man y el lápiz, y un diálogo entre el mismo Capi y Ojo de Halcón en un entorno natural, nada tecnológico, lo que hace pensar que se han quedado sin sanctórum.

Nick Fury lo sabe todo, todo y todo (amplias posibilidades de que suceda)

La idea es que desde la primera 'Vengadores' (y ahora, con 'Capitana Marvel', desde antes aún en la línea temporal del MCU), Nick Fury ha estado al tanto de todo lo que va a pasar porque un Doctor Strange llega desde el futuro para avisarle de cómo escoger entre las 14 millones posibles opciones que el mago ve ante sí. Es decir, que desde vete a saber cuándo, Nick Furia está siguiendo un meticuloso plan para derrotar a Thanos, y todo está dentro de lo planeado. De ahí las últimas palabras de Strange, que de un modo u otro adquirirán sentido en 'Endgame' al asegurar que no hay otra manera de hacer las cosas que como se han hecho.

Ultrón vuelve (la fuerza es alta en esta)

Hay muchos detalles que apuntan a esta teoría, de los más sutiles (Tony Stark pronuncia el término "Endgame" en uno de sus diálogos de 'Vengadores: La era de Ultrón' al hablar del propósito por el que creó a Ultrón) a los más obvios: Ultrón salió mal, pero la idea era crear un ente poderosísimo y capaz de hacer frente a amenazas del calibre de Thanos. La creación de Ultrón, además, están entrelazadas con una serie de visiones inducidas por una Bruja Escarlata aún malvada que tienen mucho que ver con las imágenes apocalípticas del final de 'Infinity War'. Y eh, que su poder procede de una Gema del Infinito.

Capitana Marvel rescata a Tony Stark (grandes posibilidades)

Esperemos. Esperemos, al menos, que la forma que tiene Tony de volver a la Tierra no sea "Ah no, espérate, quizás si toco este tornillo de aquí...". Un rescate (por una mujer, LOL) sería dramáticamente interesante, e incluso hay una forma de cargarlo de drama si lo cuentan de este modo: Capitana Marvel llega a la Tierra tras el aviso de Nick Fury, los Vengadores le dicen que ya que está vaya al planeta donde anda el resto para rescatar a sus amigos, y bajona. Solo se encuentra con dos: a Nébula no la conocen y el otro, Tony Stark no le cae bien a nadie.

La solución al problema NO son Thor ni la Capitana Marvel (casi seguro)

El por qué puede que no pase es obvio: que es, precisamente, obvio. Son los dos héroes más poderosos, junto a Hulk (cero hulks en el último trailer de 'Endgame', por cierto), del Universo Marvel. Sabemos por esa escena de arriba que se encuentran y se gustan, lo lógico es que acudan en una expedición a liquidar a Thanos, y lo más probable es que fracasen. Hay una teoría derivada que dice que Thor muere en este primer enfrentamiento, y por eso no sale con el grupo de los trajes espaciales. Por otra parte, en ningún plano de los trailers sale Thor acompañado. ¿Qué quiere decir eso?

'Endgame' transcurre a lo largo de periodos de tiempo muy separados entre sí (nos extrañaría si no sucede)

Y la prueba es de lo más anodina: el pelo de la Viuda Negra. La vemos en el último trailer de 'Endgame', con la media melena teñida de rubio de 'Infinity War', pero también con el pelo largo rojo y con el pelo rizado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, posiblemente vamos a ver saltos en el tiempo, y quizás eso sea una herramienta narrativa. Hay otra teoría relacionada con ello, que dice que Tony Stark pasa años y años en el espacio (basándose en imágenes de rodaje que muestran a un Tony Stark envejecido), y que llega a la Tierra tras mucho tiempo.

El Capitán América muere (casi garantizado)

No, no vamos a hacer un apartado para cada personaje de la película que puede morir: en realidad, todos están en el corredor de la muerte, y posiblemente veamos caer a más de uno, y a más de uno principal. Pero hay unos cuantos cuyo deceso podemos predecir con cierta seguridad (y otros que todo lo contrario: los que tienen secuelas previstas): Capitán América, concretamente, tiene más papeletas por su simbólica categoría como personaje, su capacidad de sacrificio y su relación con el resto de los héroes. A ello se suma que Chris Evans es uno de los pocos actores del MCU que ha declarado de forma oficial que Endgame es su última película. ¿Blanco y en botella?...

Tony Stark muere (99% de que sí)

La otra opción inevitable junto a la muerte del Capitán América, porque... ¿acaso no ha sido lo de Chris Evans diciendo en Twitter que deja de ser Capitán América algo demasiado obvio como para no pensar que están jugando al despiste? Los dos podrían morir, claro, pero se rumorea que el Capitán América puede estar dispuesto a sacrificarse a la Gema del Alma, pero en el último momento ser sustituido por la auténtica gran víctima de todo este movidón.

Tengamos en cuenta que dramáticamente sería un cierre estupendo para esta primera fase del MCU, ya que Stark fue el primero al que conocimos en su propia película. Y si Strange estuvo dispuesto a entregar la Gema del Tiempo para garantizar su supervivencia, es obvio que su presencia es fundamental para liquidar a Thanos. Un sacrificio se prevé casi inevitable.

Estamos muy a tope con esta teoría, porque desde las primeras películas de Vengadores ha sido un personaje con un arco muy definido de transformación, lo que incluye su propia trilogía y las películas del Capitán América. Sus contradicciones, su casi convertirse en un villano, su humanidad frente a la perfección cristalina del Capitán América, le convierten en candidato perfecto para una muerte épica. O bien al principio a bordo de la nave (¿quizás, si eso sucede, ese Iron Man del último tercio es un Tony del pasado o del futuro, o de un multiverso?), o bien a tope con sus compañeros en el enfrentamiento final con Thanos.

Loki no está muerto (seguro, vamos)

Tan seguro como que sale el sol cada mañana. Hay una explicación lógica que los fans ya han descifrado y que demuestra que Loki no murió en 'Infinity War': Loki apuñaló a Thanos con la mano izquierda en vez de con la derecha, es decir, que era una proyección. Pero además, Tom Hiddleston va a tener un spin-off televisivo y ya se ha confirmado su aparición en 'Endgame'.

Este artículo es completamente erróneo (ya nos duele, pero vaya que sí)

Ya le decíamos al principio. Casi garantizado: no hemos acertado en nada. ¿Recuerdas ese plano en el trailer de 'Infinity War' en el que se veía a Hulk en la batalla de Wakanda? Estaba hecho abierta y confesamente para confundir a los fans. Lo mismo puede estar pasando ahora, y todas las pistas que picoteamos en los trailers están ahí no solo sin un significado específico, sino directamente para confundirnos y hacernos conjeturar en la dirección incorrecta. Tampoco ayuda que Kevin Feige haya declarado que los trailers solo muestran los primeros 15 minutos de metraje.

Hay viajes en el tiempo (casi completamente garantizado)

El tiempo es uno de los caballos de batalla de los teorizadores, todo a partir de un hecho indiscutible (ha muerto la mitad del reparto) y otro casi seguro: hay imágenes de rodaje que muestran lo que podría ser un replanteamiento de la batalla de Nueva York del clímax de la primera 'Vengadores', Loki on the loose incluido. Si estamos en un universo que permite manipulación espacio temporal para deshacer lo aparentemente irreversible, se desatan decenas de teorías relacionadas, como que Thor muere en un enfrentamiento inicial con Thanos y se viaja en el tiempo para recuperarlo para la batalla final.

El CEO de Disney ya ha asegurado que habrá diferentes planos de acción en 'Endgame', algunos de ellos posiblemente separados en el tiempo. Esa puede ser una de las razones por las que Capitana Marvel está ambientada en los noventa, un poco para introducir en las cabezas de los fans la idea de que el MCU se prolonga más allá en el tiempo de la primera 'Vengadores'. Pero nos da en la nariz que los viajes en el tiempo están casi garantizados en 'Endgame'