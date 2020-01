Sale a la luz un espectacular vídeo de la serie cancelada 'Star Wars: Underworld', la predecesora de 'The Mandalorian' de 2005

Aunque el metraje acaba de aparecer en Youtube, está lejos de ser nuevo: los dos clips que componen este vídeo llevan un tiempo en la página de Vimeo del estudio de efectos especiales Stargate Studiuos, que trabajó en este proyecto de los noventa auspiciado por George Lucas. Una serie de televisión sumamente ambiciosa titulada 'Star Wars: Underworld' y que hubo de ser abandonada por problemas presupuestarios.

En el vídeo se puede ver una secuencia ambientada en las calles de Coruscant, el concurrido planeta sede de la República donde también están el Senado Galáctico y el Templo Jedi, y que aparecía en todas las entregas de la trilogía de precuelas. Vemos a una misteriosa figura encapuchada que roba los planos de un Destructor Imperial. Una vez los tiene acude a una tienda de armas y se enfrenta a un grupo de soldados de asalto, con tiroteo incluido.

El resultado no es precisamente la secuencia de acción más trepidante de la historia de la serie y parece montada "al vuelo", quizás porque no es una edición final, pero estéticamente la propuesta es impresionante. Y sobre todo, se distancia del estilo colorista y grandilocuente propio de las películas de 'Star Wars', con una secuencia que parece sacada de películas de ciencia-ficción menos centradas en el space opera, como 'Blade Runner'. Un poco lo que, décadas más tarde, ha llevado a buen puerto 'The Mandalorian', solo que extendiendo sus tentáculos hacia el western.

Una serie frustrada por el elevado presupuesto

La serie fue anunciada por George Lucas en 2005, y su preproducción se prolongó, al más genuino estilo del director, durante años. En 2011 declaró en una entrevista que había un total de 50 horas de la serie escritas y preparadas para rodarse, pero finalmente nunca llegó a hacerse. El motivo, explicaba Lucas, es que los medios que se estaban invirtiendo en la serie eran enormes, similares a una película, pero estaban obligados a que el presupuesto fuera de una décima parte. Finalmente, Lucas abandonó el proyecto al no ser capaz de ajustar el presupuesto.

Entre los rumores más locos que circularon en torno a la producción estaba que el argumento principal giraría alrededor de los viajes en el tiempo. Concretamente, un grupo de rebeldes viajarían a la época de las precuelas para matar a Darth Vader. Un planteamiento clásico de la ciencia-ficción que habría que coger con guantes, porque no termina de encajar ni con la estética vista en el vídeo ni con los propios argumentos típicos de la saga.

Una propuesta interesantísima, en cualquier caso, con efectos y escenarios dignos de las películas de la serie, y que podría haberse adelantado al actual renacer de la franquicia. ¿Quizás si se hubiera producido y hubiera tenido éxito habría impedido la compra de Disney? Una historia cuya resolución nunca sabremos pero que es digna de figurar entre lo más granado del Universo Expandido.