La premiere de 'Avengers: Endgame' se llevó a cabo en una sala de 2.000 asientos y pantalla de casi 22 metros creada desde cero

Anoche se llevó a cabo la premier mundial de 'Avengers: Endgame', la cual se ha convertido en una de las cintas más esperadas no sólo de la temporada, sino de los últimos años. Por tal motivo, su primera proyección tenía que ser algo especial, y Disney echó la casa por la ventana al construir una enorme sala completamente personalizada con tecnología Dolby.

Disney y Marvel Studios suelen hacer este tipo de eventos en Los Ángeles, en pleno Hollywood, ya sea en el Chinese Theater, Dolby Theater o el legendario cine 'El Capitan'. Pero para esta ocasión fue distinto, ya que Disney alquiló todo el Centro de Convenciones de Los Ángeles, un enorme sitio donde, por ejemplo, se lleva cabo el E3, y donde no hay sala de cine, vanos, de hecho no está acondicionado para proyectar películas. Pues para Disney no fue problema y montaron su propia sala.

La primera vez que hace algo así para una premier mundial

Según The Hollywood Reporter, la construcción de la sala dentro del Hall K del Centro de Convenciones de Los Ángeles representó meses de planificación, ya que, como mencionaba, el sitio está pensado en conferencias y ferias, no para proyección de películas.

Ante esto, Disney solicitó el apoyo de Dolby y QSC Audio, quienes crearon un enorme teatro con 2.000 butacas, tecnología de proyección láser sobre una pantalla de 9,15 x 21,34 metros, similar a la de IMAX, y configuración para sonido Dolby Atmos.

La instalación se convirtió por una noche en el cine más avanzado del mundo y sólo para proyectar 'Avengers: Endgame'. A detalle, el teatro contó con dos proyectores láser Dolby Vision, que permitió ofrecer imágenes a alta resolución con HDR.

Tan sólo para la configuración Dolby Atmos se necesitaron 150 altavoces, 20 subwoofers y otros 100 altavoces para el sonido envolvente, lo que se tradujo en una potencia estimada de 750.000 vatios. Además, se instalaron paneles absorbentes en toda la sala para la acústica y 762 metros lineales de estructura, la cual sirvió para sostener los altavoces superiores así como la iluminación LED.

Michael Kern, vicepresidente de producción de eventos especiales para los estudios Walt Disney, mencionó:

"Esto fue un gran esfuerzo y requirió la coordinación de muchas partes que trabajaron durante meses en secreto, con nombres en clave y todo eso. Al trabajar contrarreloj en el lugar, tuvimos que trabajar día y noche. "Pasamos una cantidad significativa de tiempo creando un modelo del lugar y diseñando la forma de controlar la acústica de la sala, de modo que lo que la audiencia escucha sea similar a lo que los cineastas escucharon durante la mezcla del audio. También se dedicó mucho esfuerzo a controlar la luz ambiental y a optimizar el proyector para conseguir la gama de colores y los tonos súper negros posibles con la proyección láser de Dolby Vision".

Como se trataba de un evento muy importante para Disney, optaron por instalar sistemas redundantes de proyección y audio, ya que no querían tener problemas en plena función. Todo este equipo está valorado en "millones de dólares" y hasta el momento no hay una cifra concreta de lo que se gastó Disney en esta premier, la cual ya es considerada la más grande en la historia del cine moderno.