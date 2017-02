No eres mainstream hasta que no ha habido versiones porno de tus referencias culturales

Responde rápido, sin pensar: ¿cuáles son tus series/películas favoritas de ahora y de siempre? Probablemente habrás dicho dos o tres, y probablemente todas tengan su versión pornográfica, sobre todo si han sido o son producciones populares. ¿'Juego de Tronos'? ¿El Universo Marvel? Ningún título mainstream se libra de su alter ego pornográfico.

No es muy complicado encontrarlas dado que habitualmente mantienen el título de la producción original, con algún añadido que no deja duda del tipo de contenido y que evita que haya problemas legales. También veremos que los personajes no suelen conservar los nombres originales, pero en todo caso la inspiración es evidente, aunque la caracterización y el vestuario dejen que desear. 'Juego de Tronos', 'Star Wars' e incluso series de los 60... A continuación reunimos las versiones pornográficas de éstas y de unas cuantas más, no tienen desperdicio.

Búsquedas que delatan

No siempre es fácil obtener datos cuando se habla de porno, pero en ocasiones tenemos los datos de PornHub que, aunque puede que sea de manera regional, arroja algo de luz sobre qué es lo que gusta más a su público. Si nos fijamos en lo referente a parodias de títulos mainstream, en el podium vemos a 'Los vengadores' ('The Avengers') con el oro, seguidos de 'American dad' y 'Scooby Doo'.

No vemos números o porcentajes en el estudio de esta web, pero sí que los títulos de acción son los más solicitados, como ‘Batman’, ‘Wolverine’ o ‘Spiderman’ (además de 'Avengers', como comentábamos antes). Los dibujos también son bastante populares ocupando el segundo y tercer lugar, y con otros títulos entre los más buscados como ‘Family Guy’o 'Los Simpsons’.

Por supuesto, ‘Star Wars’ figura entre los más buscados (cuarto) y vemos que se cuelan en la lista más alienígenas con ‘Star Trek’ e incluso zombies (porque también hay usuarios que buscan porno inspirado en 'Walking Death').

Desde los 60 con amor

Muchos hemos seguido series desde pequeños, quizás más durante la adolescencia, y son programas que quedaron en nuestro recuerdo. ¿Cuál (o cuáles) era la tuya? Probablemente tenga su versión pornográfica si fue alguna de éxito como las que citaron en Vaya Tele, repasamos algunas y vemos otras más.

Hechizos ligeros de ropa

'Bewitched' ('Embrujada' en España y 'Hechizada' en Hispanoamérica) fue una exitosa serie en la década de los 60 protagonizada por Elizabeth Montgomery (Samantha), Dick York (Darren) y Agnes Moorehead (Endora) entre otros, de la cual hubo una versión posterior en película protagonizada por Nicole Kidman. La comedia narraba lo que acontecía en el matrimonio entre Samantha y Darren, con la particularidad de que ella es bruja y realiza hechizos moviendo la nariz.

La versión pornográfica (parodia, como lo serán la gran mayoría) en este caso modifica el título con un negativo quedándose en 'Not Bewitched', y en el elenco cuenta con Nina Hartley (Samantha), Sasha Grey, Mike Horner (Darren) y Jenna Haze entre otros. La película se llevó un premio AVN en 2009 y se centra en el primer cumpleaños de la hija del matrimonio, Tabitha, que es transformada en una chica de 18 años gracias a la magia de la tía Clara (Eva Angelina). No imaginarás lo que ocurrió después.

La salvaje tribu de los Brady

'The Brady Bunch' ('La tribu de los Brady' en España y 'La tribu Brady' en Hispanoamérica) fue una serie estadounidense emitida entre los 60 y los 70 protagonizada entre otros por Robert Reed (Mike Brady) y Florence Henderson (Carol Brady), que encarnaban a los padres de esta numerosa familia (tres hijos de Mike y tres hijas de Carol) que dejó una cabecera mítica en la historia de la televisión.

La parodia pornográfica se titula 'Not The Bradys XXX' y fue ganadora de un premio AVN en 2008. En la trama de esta versión con menos tela la familia se ve en una situación económica grave que obliga a que los hijos trabajen (casualmente, una de las hijas se convierte en actriz porno). En el reparto vemos a James Deen, que también aparecía en 'Not bewitched' y a Hillary Scott entre otros.

Pero ésta no es la única parodia pornográfica de la serie original de los 60. Hay una segunda película titulada 'Not The Bradys XXX: Marcia, Marcia, Marcia!' con nuevas caras (Aurora Snow, Teagan Presley y Ron Jeremy entre otros) que ganaba el premio AVN de 2010 y que centra su historia en el enamoramiento de Marcia (una de las hijas) del ficticio ídolo del pop Danny Jones.

A la izquierda el poster de la serie original y a la derecha el de la parodia pornográfica. Tanto póster como cabecera también suelen hacerse imitando el original.

¿Les salvará la campana esta vez?

Uno de los principales gérmenes de las series de adolescentes estadounidenses es 'Salvados por la campana' ('Saved by the bells'), con los tópicos animadoras, empollones y demás. Empezando su emisión en 1989 fue bastante popular durante los años siguientes, y no es raro que fuese otra de las "víctimas" Alex Braun, que recurrió al otro truco para titular las parodias negando que es la original y manteniendo los nombres de los personajes.

La parodia, si es comedia, dos veces parodia

Para un público algo más mayor crearon 'Seinfeld', que recientemente se ha vuelto a poner de moda al estar incluida en algunos de los servicios de streaming teniendo buena acogida. Su parodia porno (de 2009) viene de la mano de New Sensations (una productora que tiene bastantes parodias de series) y recurre a nombres similares a los personajes originales (por ejemplo, Gerry en vez de Jerry).

James Deen es quien interpreta a Gerry y gracias a él Elaina que se obsesiona con el por el porno. Cramer sigue siendo un personaje estrambótico y peculiar, quizás algo más dado que en este caso se dedica a hacer porno casero.

(Mucho más que) Amigos

¿Eres de los que cree que 'Friends' es LA serie? Una producción de diez temporadas con tal fenómeno fan no podía pasar inadvertida para los creadores de parodias y por supuesto tiene la suya. Con los nombres de los personajes originales ligeramente modificados, el trailer no podía ser otra cosa que la imitación de la mítica cabecera de la serie (por supuesto, la letra está adaptada).

Una teoría con más "bang" que bing

Volviendo a los títulos actuales, otra de las series que se ha popularizado en los últimos años es ‘The Big Bang Theory‘. La parodia (de 2010) viene de la mano de New Sensations (productora de parodias porno de otras series) y mantiene los personajes de la serie original: los cuatro amigos 'nerd' y la vecina aspirante a actriz, aunque por supuesto de vez en cuando llevan menos ropa y con un Sheldon que no le hace ascos a las relaciones íntimas, sino todo lo contrario.

Piratas del Caribe más nudista

De entre todas las películas de corsarios, los 'Piratas del Caribe' se hicieron bastante famosos con el peculiar personaje de Jack Sparrow encarnado por Johnny Deep. Unas películas para las cuales se recurrió a cierta dosis de efectos especiales para escenarios y personajes, y éstos tampoco han sido olvidados en su versión paródica y pornográfica llamada solamente 'Pirates'.

Una producción algo más ambiciosa en cuanto a rodaje, guión y estos efectos que comentamos co-producida por Digital Playground y Adam and Eve y dirigida por Joone, entre cuyos actores protagonistas figuran Carmen Luvana, Austyn Moore y Jenaveve Jolie. Ganadora de un premio AVN en 2008, se alternan ejércitos de esqueletos y batallas navales con escenas propias del género.

Pero las aventuras pornográficas de los piratas no acaban en esta película, dado que posteriormente se presentó una segunda parte: 'Pirates #2: Stagnetti's Revenge'. Contando esta vez con un elenco distinto en el que vemos entre otras a Stoya, Sasha Grey, Jesse Jane y Belladonna, la secuela contaba con un presupuesto diez veces mayor que la inicial y se llevó dos premios AVN (2009 y 2010). Otro trabajo de Joone que a diferencia de la primera no se comercializó en un set de tres disco, sino de cuatro.

La ciencia ficción, esa mina

Veíamos al principio que la comunidad de usuarios de PornHub se inclinaba particularmente por las series y películas de este género, cuyo fenómeno fan destaca quizás algo más por lo que se crea con cada estreno en cuanto a la actividad de sus fans (camisetas, compartiendo por redes, etc.). Las parodias pornográficas no van a partir de esos presupuestos millonarios y no podemos esperar unos efectos especiales similares, pero justo esto es parte del humor que en la mayoría de casos se busca (veremos que no en todos).

Ni la Fuerza escapa al porno

Si hablamos de fenómeno fan tenemos que dedicar necesariamente un momento a 'Star Wars', la saga de ciencia-ficción que acumula masas de fans tanto en su lanzamiento original como en sus resmasterizaciones y continuación de la saga (en las trilogías anterior y posterior como en episodios separados como 'Rogue One'). La última trilogía volvía en diciembre de 2015 con 'The Force Awakens' y, sorpresa, las búsquedas de "Star Wars" en PornHub se incrementaron en dicho mes (las de "may de 4th" en mayo).

La versión porno vino de la mano de Axel Braun (un director bastante prolífico que acumula varias de estas parodias) y se titula 'Star Wars XXX: a porn parody', protagonizada por Allie Haze en el personaje de Princesa Leia, Seth Gamble como Luke Skywalker y Lexington Steele como Darth Vader entre otros.

Los vengadores llaman dos veces

Otro de los títulos parodiados que citábamos al principio. De nuevo se trata de un trabajo de Axel Braun en el que recurrió de nuevo al conocido (en este ámbito) Lexington Steele para encarnar a Nick fury, participando también Jenna Presley como Spider-woman, Dale DaBone como Iron Man o Brendon Miller como Thor entre otros.

Esta película se hizo en 2012 y tuvo una segunda parte en 2015, con una trama y un reparto distinto. Y según los usuarios de Imdb segundas partes en este caso sí fueron mejores porque le dan un 7,3 sobre 10 (la primera suspendía con un 4,8).

Batman para todos los gustos

No pienses en la trilogía de Nolan, en Ben Affleck o ni siquiera en Kilmer o Keaton. Vete a aquel Batman de menor presupuesto en efectos especiales, con los Crash!, Zok! y Kapow! y otras singulares onomatopeyas y del "tananananananananana" de la sintonía de la serie de los 60. Sobre ese hizo su parodia también Axel Braun, 'Batman XXX: A Porn Parody', por la que se llevó un premio AVN en 2011.

El testigo de Adam West en la serie de 1966 lo recoge Dale Bone, que recrea a Batman junto con James Deen en el papel de Robin. Otros personajes que veremos eon el Comisario Gordon (que avisará a Batman y a Robin del secuestro de la prometida de Bruce Wayne), Joker, Catwoman y Batgirl.

Pero no queda sólo en esta serie. Antes mencionábamos algunas de las películas que se han dedicado a este super héroe y también tenemos más parodias pornográficas. Otra es de nuevo de Axel Braun, versionando el 'Batman V. Superman' en 2015. Aquí vemos el duelo entre los superhéroes con la aparición de Harley Quinn, Catwoman, Supergirl y Joker entre otros, aunque probablemente no todo quede en enemistad en este caso.

Aún menos tela en el 'Juego de tronos'

Ésta también figuraba entre las búsquedas más populares en PornHub en cuanto a esto títulos mainstream. De hecho, los fans de la serie que buscan sus versiones pornográficas suelen responder a los estrenos de la original en cuanto a los picos según los datos de esta web, ocurriendo en cada episodio y sobre todo cuando hay un estreno muy esperado como la llegada de la sexta temporada.

¿Qué encontramos sobre esta exitosa serie? Hay bastantes parodias de este título, como 'Game of Bones' (2013), 'This Ain’t No Game of Thrones XXX' (de Hustler, 2014) y 'Gay of Thrones' (2014), pero la más nueva es 'A Storm of Kings', también en formato serie. De hablaron en Vanity Fair dado que, aunque los efectos especiales no tengan nada que ver con los VFX de la serie, hay un poco más de esfuerzo en caracterización y mayor presupuesto.

Se trata de una producción de Brazzers en el que vemos también batallas, decapitaciones y según explica Ryan Ryder (uno de los actores) se buscó que no tuviese tanto de parodia y que fuese una versión algo menos humorística y "más auténtica".

Este Mulder no sólo quería creer

Si eras más de los que buscabas la verdad ahí fuera con Mulder y Scully también la parodia de 'Expediente X' ('The X Files'), cuyos creadores lo tuvieron más fácil con el título: 'The Sex Files'. El trailer nos deja intuir que los agentes se conocen más a fondo, y también cuenta con una segunda parte titulada 'The Sex Files: A Dark XXX Parody' un año después manteniendo los actores protagonistas (Kimberly Kane como Scully y Anthony Rosano como Mulder).

Unos dibujos más animados (y reales) que nunca

Si desde muy pequeños hemos tenido nuestros contenidos favoritos seguramente figurarán en nuestros recuerdos más entrañables series animadas (o sin ser necesariamente pequeños). Posteriormente ha habido otras de éxito como 'Los Simpsons' o la más reciente 'Padre de Familia' ('Family Guy'). Pues bien, quedaos tranquilos, que la fábrica del porno tiene versiones para todas, clásicas y nuevas, tanto en dibujo como con personas.

Nintendo, tú tampoco escapas

De 'Super Mario Bros' encontramos no una, sino varias versiones pornográficas. La primera es de 1993 y vino de la mano de Buck Adams (actor, productor y director de películas pornográficas), aunque para evitar demandas (al no ser algo oficial) derivó la fontanería a la programación informática, y el apellido "Mario" pasó a ser "Hornio" en las producciones 'Super Hornio Brothers' y 'Super Hornio Brothers 2'.

En la primera los hermanos Hornio van al rescate de la Princesa Perlina, apresada por el Rey Pooper, quedando uno de los hermanos (Squeegie) secuestrado para propiciar la segunda parte, mientras el otro hermano, Ornio, logra huir con Perlina. Dato curioso: Nintendo compró estas películas para evitar su distribución.

Así, 1993 fue un buen año para el porno inspirado en los famosos hermanos del videojuego y también vería la luz 'Super Barrio Bros', una parodia en versión homosexual que escapó de los problemas legales cambiando en esta ocasión sólo el apellido (porque mantuvieron su oficio en la fontanería). El personaje que no veremos en ningún momento representado es la Princesa Peach (dado el género), habiendo una segunda película de los Barrio en 1994.

Más adelante, en 2011 Coco Velvett interpretaba (esta vez sí) a la Princesa peach en 'Super Mario Ballbusting And Cockbiting – A Femdom XXX Parody', siendo femdom un término referido a su temática (mujeres dominantes y hombres que se dejan humillar y disfrutan con ello). Peach en esta ocasión deja a un lado la dulzura siendo una princesa que está harta de ser capturada y rescatada reiteradamente pagándolo con Mario. El hentai también tiene sus versiones de los personajes del videojuego como la Princesa Peach (NSFW), como era de esperar.

Unos peculiares Simpsons de (mucha) carne y hueso

De esta conocida serie hay bastante material tanto en hentai (NSFW) como de "Simpsons" personalizados. Encontramos una serie de cortos titulados 'The Simpsons: a XXX parody' con el correspondiente número y el título del capítulo en los que aparecen Marge, Homer o Flanders y otros que no se inspiran en el programa. Tanto Andy San Dimas (Marge) como Anthony Rosano (Homer) imitan las voces de los personajes originales (la caracterización no suele ser prioritaria en estas filmaciones, aunque a Homer le han puesto sus característicos dos pelos de lado a lado).

Más 'doobis' que nunca

Las series cuyo protagonista es un animal también dan para su parodia porno, aunque se omita al mismo al final. En el trailer de 'Scooby Doo: A XXX Parody' (sobre el que han puesto la sintonía y efectos sonoros de la antigua serie sin que se pueda oír nada de los diálogos), no vemos a Scooby Doo, pero sí a Shaggy y al resto de protagonistas encarnados por Bobbi Starr, Bree Olson, Lily LaBeau y Evan Stone. Éstos parecen resolver misterios tanto con monstruos y fantasmas como entre ellos.

Más dibujos y una sorpresa

Quizás no lo habías pensado nunca, pero en el fantástico mudo del hentai hay imaginación para todo y para todos e incluso los Pokémon tienen su lado pornográfico. Podemos encontrar vídeos basados en sus personajes tal y como los conocemos (con menos ropa), viendo a un Team Rocket más unido que nunca y contenido para adultos "interespecífico" (NSFW).

De 'Padre de familia' ('Family guy') os habíamos comentado que había también material pornográfico (NSFW), en el que vemos a todos los personajes relacionándose (humanos o no). Pero algo que nos ha pillado bastante por sorpresa (siendo relativamente mainstream) es una página de Facebook dedicada a 'Los Fruitis' (NSFW) que se dedicó a subir viñetas a modo de cómic dotando de atributos sexuales a Gazpacho, Mochilo, Pincho y Kumba. El ser humano es fascinante.