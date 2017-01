'Buenos Presagios', la novela de Terry Pratchett y Neil Gaiman, llegará a la televisión de la mano de Amazon y BBC

"De acuerdo con "Las buenas y acertadas profecías de Agnes la Chalada, bruja" (el único libro de profecías completamente exacto del mundo), el mundo terminará el sábado. El próximo sábado, de hecho, justo antes de la cena."

Finalmente 'Buenos Presagios' (Good Omens) saldrá del papel para convertirse en una serie de televisión. Después de varios rumores que apuntaban a una película dirigida por Terry Gilliam y que contaría con la participación de Johnny Depp como Crowley, hoy BBC Studios está anunciando una nueva colaboración con Amazon para llevar a la pantalla chica la famosa novela de Neil Gaiman (Sandman) y el gran Sir Terry Pratchett (Mundodisco).

A casi dos años de que Pratchett dejara este mundo material, es grato saber que una de sus obras más importantes será llevada a la televisión, donde además, el mismísimo Neil Gaiman será showrunner de la serie. 'Buenos Presagios' constará sólo de seis episodios de una hora, será estrenada en Prime Video de Amazon durante el 2018, y posteriormente será transmitida por la BBC en Reino Unido. Para el caso de los países donde no haya presencia de Prime Video, BBC Worldwide se encargará de distribuir los derechos para televisión.

Respecto a esta adaptación, Neil Gaiman ha mencionado:

"Hace casi 30 años, Terry Pratchett y yo escribimos la novela más divertida que podíamos haber hecho sobre el fin del mundo, poblada de ángeles y demonios, sin mencionar a un anticristo de 11 años, a los buscadores de brujas y a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Se convirtió en el libro favorito de muchas personas. Tres décadas más tarde, va a llegar a la pantalla chica. No puedo pensar en nadie más con quien preferiríamos hacerlo que con los estudios de la BBC, y me gustaría que Sir Terry estuviera vivo para verlo."

Para quienes nos hayan leído 'Buenos Presagios', se trata de una comedia irónica acerca del fin del mundo, la encarnación del anticristo, y la batalla del bien contra el mal, todo bajo un tono hilarante y divertido.

BBC Studios to produce adaptation of Neil Gaiman and Terry Pratchett's #GoodOmens for BBC and Amazon: https://t.co/8aghrjQsAu pic.twitter.com/I7ertzY05n