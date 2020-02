Xiaomi Mi Note 10, iPhone 11, OPPO Reno 2, Redmi Note 8T, Apple Watch 5 : las mejores ofertas de Cazando Gangas en San Valentín

Segundo viernes de febrero y fiel a su cita llega Cazando Gangas en un día marcado en el calendario de muchos por ser San Valentín. Celebres esta festividad o no, la realidad es que algunas tiendas han usado este 14 de febrero como pretexto para realizar campañas promocionales con atractivas rebajas... y aquí tienes las mejores. No me enrollo más: estas son las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de la semana.

Móviles, tablets y accesorios

Si quieres comprar el último gama alta de Xiaomi sin irte a tiendas chinas pero ahorrando algo de dinero, el Xiaomi Mi Note 10 a 429,99 euros en Amazon cuando su PVP es de 549 euros y no suele bajar de los 500 euros sin recurrir a la importación. El Xiaomi Mi Note 10 ya ha pasado por nuestra mesa de análisis, donde hemos destacado su genial autonomía, el rendimiento del hardware y los resultados de la conjunción de las cinco cámaras y sus respectivos modos

La llegada de la familia S20 ha provocado que la generación anterior baje de precio: Samsung Galaxy S10+ de 128GB por 679,91 euros en El Corte Inglés, es la versión española con todo el stock de apps de Samsung funcional y es habitual encontrarlo casi 100 euros más caros. Diseño y materiales de altísima calidad, lector de huellas rápido y sonido potente según leemos en el análisis de Xataka

Tiene dos años pero por sus características y este precio resulta muy atractivo: iPhone XR de 64GB por 584 euros en Aliexpress Plaza desde España usando el cupón ALICUPON70. Tras analizar el iPhone XR, lo que más nos gustó fue su rendimiento y los resultados de su cámara, a pesar de montar una única lente. Recuerda que comparte el diseño y procesador del iPhone XS, el flagship de Apple de 2018.

La original aleta selfie y el zoom híbrido del OPPO Reno 2 8/256GB ahora se pueden conseguir por menos dinero: de los 499 euros habituales a 459 euros en Amazon, PcComponentes, Carrefour y Media Markt. Un teléfono potente con alta relación calidad precio: pantalla AMOLED de 6,5 pulgadas FHD+, Snapdragon 730G, carga rápida para sus 4.000 mAh, cámara trasera de 48+8+13+2 MP. Aquí puedes leer nuestro análisis

Huawei P30 Lite por 187 euros usando el cupón ALICUPON20 (antes estaba activo ALICUPON30, pero ha volado) y el cupón del vendedor de 2 euros, en Aliexpress Plaza, con envío gratuito y desde España. El hermano pequeño de la familia P30 (la última con los servicios de Google) dispone de pantalla LCD IPS de 6,15 pulgadas con resolución Full HD, procesador Kirin 710, 4 GB de RAM y 128 GB

Siguen los cupones en Aliexpress Plaza dejando el nuevísimo iPhone 11 genial de precio: 705 euros usando el cupón ALICUPON70, más de 70 euros de diferencia. Tras pasar por nuestra mesa de análisis, del iPhone 11 destacamos la estabilización de vídeo, el juego que da la combinación de angular y ultra angular y la fluidez general gracias al procesador A13 Bionic.

Por lo que cuesta en otros comercios el modelo de 3/32GB, el Redmi Note 8T de 4/64GB está a 166,18 euros en Amazon y por unos céntimos más en El Corte Inglés . Difícil encontrar tanto por este dinero: Snapdragon 665, cámara cuádruple, panel FHD+ y NFC

Samsung Galaxy M20 4/64GB , un smartphone de la gama de entrada con pantalla de 6,3 pulgadas, procesador Exynos 7904 y cámara principal dual con 13 + 5 Mp. Por 189 euros en PcComponentes y Amazon

Samsung Galaxy A40 4/64GB por 182,49 euros en Amazon, un teléfono de gama sencilla con panel de 5,9", cámara dual (16+5 MP) y batería de 3.100 mAh

A este precio, es genial como primer teléfono: Huawei Y5 2019 2/16 por 88,19 euros en Amazon. Un sencillísimo smartphone con panel de 5.71", batería de 3020 mAh y cámara de 13 MP

Samsung Galaxy Watch Active2 en dorado de 40 mm en PcComponentes por 249 euros, unos 50 euros menos. Tras probar a fondo el Samsung Galaxy Watch Active2 destacamos su versátil diseño urbano, lo bien que se ve la pantalla, la mejora respecto a la versión anterior en cuanto a estadísticas

El Apple Watch Series 5 de 44 milímetros de Aluminio con correa deportiva de silicona en gris espacial baja hasta los 429 euros en Amazon y Media Markt, rebaja de casi 50 euros respecto a su precio habitual. El Apple Watch Series 5 es un modelo continuista a nivel de diseño, si bien incorpora mejoras como la función de pantalla siempre encendida, una autonomía mejorada, brújula y altímetro incorporados

Huawei Watch GT a 99 euros en Amazon, un smartwatch del año pasado que destaca por su autonomía. Con vocación deportiva, panel AMOLED de 1,39 pulgadas, sensor óptico para la medición del ritmo cardíaco, GPS, GLONASS y Galileo. Aquí puedes leer nuestro análisis

Siguen bajando de precio los AirPods de 2019 con conector Lightning: 138,99 euros en Amazon y Worten. Estos nuevos AirPods mejoran a los anteriores ligeramente en autonomía, conectividad mejorada, ofrecen soporte de Siri en manos libres e integran un nuevo chip.

Si te estás quedando sin espacio en tu tablet o teléfono Android, ojo porque la SanDisk Ultra de 128GB ha bajado hasta los 16,14 euros en Amazon, una tarjeta de memoria microSDXC con adaptador SD de Clase 10, U1 y A1

Informática y accesorios

El Lenovo Legion Y540-15IRH está rebajado casi 300 euros en PcComponentes, ofreciendo una configuración muy apañada para jugar: pantalla IPS Full HD de 15", Core i7-9750H, 16GB de RAM, disco duro de 1TB HDD y 256GB SSD y gráfica NVIDIA GeForce GTX1660Ti con 6 GB de memoria dedicada, por 1.099,01 euros

150 euros de rebaja respecto a la tienda oficial en el ASUS ZenBook 15 UX534FTC-A8116T , que en PcComponentes está a 1439 euros, pertenece a la nueva hornada de portátiles de ASUS con pantalla doble (pantalla táctil secundaria). Un potente equipo con CoreTM i7-10510U , 16GB de RAM, gráfica dedicada NVIDIA GTX1650 con 4 GB de memoria local y SSD de 512GB

MSI GL75 9SEK-074XES por 100 euros menos en Amazon, a 1.299 euros y en PcComponentes. Un portátil gaming de lo más equilibrado, con procesador Core i7-9750H, 16GB de RAM, un SSD de 1TB de almacenamiento para disfrutar de su velocidad arrancando el equipo y usando el software que instalemos y una potente gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB de memoria local de tipo GDDR6. Con diseño de bisel delgado, es capaz de integrar una pantalla más grande (17.3" FHD) en un formato compacto y pequeño.

Ahorro de más de 100 euros si compramos el ASUS ZenBook 14 UX434FAC-A5188T a 1159 euros en PcComponentes o en Amazon. Se trata del modelo que integra dos pantallas, la principal de 14 pulgadas Full HD con un trackpad ScreenPad con funciones de pantalla táctil. En su interior, el procesador Intel Core i7-10510U, 16 GB de memoria RAM y SSD de 512 GB

ASUS ROG Strix Scar III G731GU-EV044 rebajado 200 euros en Amazon hasta los 1099 euros, un portátil gaming de 17.3" FullHD con procesador Intel Core i7-9750H, 8GB de RAM, almacenamiento combinado de 256GB SSD + 1TB HDD y la gráfica GeForce GTX1660Ti con 6GB de memoria local.

El convertible HP Pavilion x360 está rebajado en El Corte Inglés en un par de configuraciones: la que monta un Core i7 10510U, 16GB de RAM, 512 GB SSD y con gráfica GeForce MX 250 2GB a 934 euros. Y si no necesitas ese procesador tan potente, la misma configuración pero con el solvente Core i5 10210U se queda en 764 euros. Ambas opciones muy interesantes por su versatilidad y por su hardware para uso intensivo, además pesan 1,5 kg.

PcComponentes replica la oferta de ASUS (donde está ya agotado) para el portátil gaming ASUS TUF Gaming FX505GT-BQ024 , a 898 euros. Monta un Core i7-9750H, de 16 GB de memoria RAM y con un disco duro híbrido, con SSD de 256 GB y 1 TB de capacidad de tipo HDD, pantalla de 15 pulgadas Full HD y GTX 1650, para aquellos que busquen un portátil para jugar de vez en cuando

Diseñado para creación de contenidos, el MSI Modern 14 A10M-499XES está a 799 euros, 100 euros menos de lo habitual. Un equipo potente y compacto de 14 pulgadas y un peso de 1,18 Kg. Con resolución Full HD, procesador i7-10510U, 16 GB de memoria RAM y SSD de 512 GB

HP Pavilion 15-bc521ns rebajado a su precio mínimo de 699,99 euros en Amazon. Destaca por sus 16GB de RAM y su tarjeta gráfica dedicada GTX 1650 con 4GB de memoria local para jugar de forma decente, además de un SSD de 512GB que nos permitirá instalar el Sistema operativo (viene con FreeDos) y otros programas. Más modesto en cuanto a procesador, con un Intel Core i5-9300H y una pantalla de 15,6" FHD. De lo mejor que se puede encontrar a este precio.

Si buscas un portátil potente pero a precio contenido, el HP 14-dk0017ns vuelve a bajar de precio en Amazon hasta los 529,99 euros. Con pantalla de 14 pulgadas Full HD, procesador AMD Ryzen 7-3700U, gráfica integrada AMD Radeon RX Vega 10, SSD de 256GB y 8 GB de memoria RAM.

Genial en relación calidad precio para ofimática y navegar por internet: ASUS M509DA-BR151 por 299 euros en eBay. Pantalla de 15" HD, procesador Ryzen 3 3200U, gráfica integrada Radeon Vega 3, 8 GB de memoria RAM y SSD de 256GB

Torre sobremesa MEDION X30 RGB por 499,99 euros en Amazon, unos 200 euros de rebaja. Genial por hardware a este precio: procesador Intel Core i5-9400, 8GB de RAM (que podremos actualizar), un almacenamiento compuesto por un HDD de 1TB 5400rpm + 256GB SSD M.2 y la gráfica dedicada Nvidia GTX1050Ti con 4GB de memoria local. Viene con Windows 10

Si lo que quieres es un dispositivo con Windows 10 y teclado a precio muy ajustado para navegar por internet y poco más, este portátil es una buena opción: Medion MD61339 a 179,99 euros. Lo mejor es su pantalla de 14" FullHD, porque a nivel de hardware es sencillísimo: Intel Atom x5-Z8350, 4GB RAM, 32GB de almacenamiento

Asus MG28UQ, un monitor con vocación gaming de 28" 4K a 269 euros en PcComponentes cuando suele estar por encima de los 300 euros. Panel LED, tiempo de respuesta de 1 ms, con funciones especificas para jugar.

Samsung LC34H892WJUXEN por 449 euros en Amazon, bajada de 100 euros. Monitor QLED curvo 1800R de 34 pulgadas, panorámico, con resolución 3.440×1440, conexión USB-C, soporte VESA, y tiempo de respuesta de 4 ms

Baja unos 50 euros el monitor HP Pavilion 32 QHD , a 229,90 euros en Amazon, un monitor de 31,5 pulgadas con resolución QHD y soporte HDR, con conexión USB-C, HDMI y DisplayPort, soporte HDR

El monitor gaming Ozone Monitor Gaming DSP24 Pro ha bajado de precio 30 euros en las últimas horas. Diagonal de 24", tiempo de respuesta de 1ms y tasa de refresco de hasta 144Hz, ahora por 169 euros en Amazon

HP 27fh por 149 euros en Amazon, otro monitor que ha bajado de precio casi 50 euros esta noche. Con diagonal de 27" y resolución FullHD, panel IPS, tiempo de respuesta de 5 ms, tasa de refresco de 75 Hz, y AMD FreeSync

Si buscas un monitor asequible, el Philips 226E9QDSB cuesta 89 euros en El Corte Inglés, unos 20 euros menos de su precio habitual. Con panel Full HD IPS con Ultra Wide Color y Flicker Free

Dos impresoras multifunción domésticas casi a mitad de precio en El Corte Inglés, la Epson Expression Home XP-4105 por 59 euros y la Epson Expression Home XP-3100 por 50,91 euros, ambas con Wi-Fi y pantalla LCD

Baja 30 euritos el Western Digital WD My Passport de 5TB, un disco Duro Portátil compacto y de una marca de referencia genial para guardar archivos y copias de seguridad, ahora a 108,49 euros en Amazon

Y si prefieres disfrutar de la velocidad de los SSD, otra propuesta de almacenamiento portátil nada mal en cuanto a volumen: WD My Passport SSD de 1TB , ahora a 158 euros en Amazon, baja unos 40 euros

Tanto para un equipo a piezas como para actualizar el tuyo, este disco duro externo de 4TB Western Digital Desktop Mainstream se "descalabra" en Amazon desde los 121 euros hasta 81,87 euros. 5400 rpm y factor de forma de 3,5"

Imagen y sonido

Hemos visto grandes ofertas en OLED en el Black Friday, la campaña de navidad y el inicio de las rebajas de febrero, pero ahora aún se puede encontrar televisores top a buen precio. Por ejemplo el LG OLED55E9PLA a 1619 euros en PcComponentes, unos 200 euros menos que en tiendas donde está rebajada. Perteneciente a la gama media de las OLED de 2019 de la firma coreana, este smart TV de 55" cuenta con el procesador Alpha 9 de segunda generación, Dolby Vision, HDR10, HLG y HDR Technicolor, es compatible con Alexa y Google y tiene webOS 4.5 como sistema operativo

Y de la propuesta de LG en paneles OLED de 2019 saltamos a Philips y su zona noble OLED, donde la Philips 65OLED873 , que en Mielectro cuesta 2.499 euros, 300 euros menos que en PcComponentes. Hablamos de un smart TV de 65" con panel de 10 bits, procesador P5 de tercera generación, Android TV, Ambilight, HDR Perfect

Un peldaño más abajo de la LG que corona esta sección se encuentra la LG OLED55C9PLA , a 1.299 euros en PcComponentes, cuando en otros sitios rebajada cuesta 100 euros más. Con panel 4K de 55", procesador de imagen Alpha 9 de segunda generación, Dolby Vision, HDR10, HLG y HDR Technicolor, Amazon Alexa y Google Assistant y webOS 4.5

LG 65SM8500PLA por 765 euros en el outlet de LG, normalmente está rondando los mil euros. Un smart TV con panel LED del año pasado y de calidad. 65" de diagonal, procesador Inteligente Alpha 7 de 2º generación, tecnología Nanocell, compatible con Alexa y Google.

También del año pasado y en panel LED, la Panasonic TX-65GX710E a 679 euros en El Corte Inglés, unos 50 euros menos que en otras tiendas. Con panel LCD de 65", con retroiluminación en los bordes, con HDR10+, HDR10 y HLG y My Home Screen 4.0 como sistema operativo

Si buscas un smart TV grande, el Sharp LC-70UI9362E de 70" está a 649,99 euros en la tienda de Worten en eBay, en otras tiendas ronda los mil euros. Con resolución 4K UHD, soporte HDR10 y HLG, panel de 10 bits (8bits +FRC), 2 altavoces de 10W Dolby Digital

Gama media alta en tecnología LED de Philips del año pasado: Philips 55PUS7504/12 por 579 euros en Mielectro y PcComponentes. Con panel de 55" 4K UHD, procesador de imagen P5 Perfect Picture, Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG, sonido Dolby Atmos calibrado por Bowers & Wilkins, tecnología Ambilight y Android TV

LG 55UM7610PLB por 519 euros en Amazon, baja 30 euros esta smart TV con panel LED 4K UHD con Alexa Integrada, modos HDR, webOS 4.5, procesador Quad Core

Está agotada en Amazon pero sigue a este precio: Samsung UE50RU7105 por 399 euros, en otras tiendas está por unos 50 euros más. Un modelo sencillo con panel de 50" con Resolución 4K UHD, Ultra Dimming, modos HDR (HDR10+), procesador 4K, One Remote Experience, Apple TV y Compatible con Alexa.

Difícil encontrar estas diagonales a este precio: LG 55UM7100 por 399 euros en eBay, un modelo reciente de 55" con panel 4K mul HDR con sonido de 20 W de potencia, compatible con Alexa y Google

No es un smart TV y no es 4K, pero a este precio es brutal: OK ODL 32661HN con panel de 32" con resolución HD, TDT2 y Dolby Audio por 99 euros en Media Markt

Vuelve a bajar de precio la Panasonic Lumix DC-TZ90EG, a 266,50 euros en Amazon. Una cámara compacta con sensor de 20,3 MP que graba a 4K, super zoom 30x, pantalla abatible y Wi-Fi

Un kit súper completo para iniciarse en la fotografía con una réflex Canon EOS 2000D+18-55DC+75-300DC por 364,65 euros en El Corte Inglés, viene con bolsa, tarjeta SD de 16GB y el libro 'Descubre tu cámara'. Esta réflex de gama de entrada graba vídeo en Full HD, cuenta con un sensor de 24,1 megapíxeles y su manejo es intuitivo.

La barra de sonido LG SL6YF 3.1 por 211,65 euros, casi a mitad de precio en El Corte Inglés y en Amazon. Con sonido Hi-Res, conectividad Bluetooth y 420W de potencia

Consolas y videojuegos

En Worten tienen la Nintendo Switch de 2019 por 299 euros, unos 20 - 30 euros menos de su precio habitual

Casa conectada

Si quieres un robot aspirador extremadamente sencillo, que sea simplemente sea pulsar un botón y listo, la Roomba 615 está por 189,99 euros. Es un modelo veterano con navegación aleatoria pero la calidad de diseño y algoritmos de iRobot

iRobot Roomba 615 - Robot aspirador para suelos duros y alfombras, con tecnología Dirt Detect, sistema de limpieza en 3 fases Hoy en Amazon por 189,99€ PVP en FNAC 305€

Usando el cupón PARAMICASA en eBay, el robot aspirador Xiaomi Mi Robot Vacuum se queda en 215,99 euros. Este aspirador fue elegido como el mejor en nuestra comparativa de robots aspiradores baratos por su potencia de succión, la efectividad de su navegación láser y su control mediante app

Conga 1590 por 166 euros en Aliexpress Plaza desde España usando el cupón ALISAVINGS8 y el cupón del vendedor. Difícil encontrar en este rango de precios un robot aspirador que se pueda manejar desde la app. Con potencia de 1.400 Pa y pared virtual

Un aspirador vertical de lo más top que podemos encontrar en el mercado: Dyson V10 Cyclone por 439 euros en Aliexpress Plaza usando el cupón ALICUPON40, más de 100 euros de rebaja respecto a su precio habitual. Con una potencia de succión de 151 W, autonomía de 1 hora y con accesorios para limpiar toda la casa.

Si no necesitas tanta autonomía, la Dyson V7 Motorhead está a 199,80 euros con el cupón PARATUCASA en eBay. Su autonomía aproximada es de media hora, 100W de potencia y también con varios accesorios.

No están a su precio mínimo, pero sí algo más baratos que en las últimas fechas: el Echo Dot sin reloj cuesta 34,99 euros (PVP de 59,99 euros) y el que Echo Dot con reloj baja a 44,99 euros (PVP de 69,99 euros).Si buscas algo que suene mejor, el Echo de 3º generación baja desde los 99 euros a 89,99 euros. Esta nueva generación es más ambiciosa que la anterior en cuanto a sonido, ya que ha heredado la arquitectura acústica del Echo Plus. La opción más premium también está más barata: el Echo Show pasa de 229,99 euros de su PVP a 216,48 euros. Además viene con una bombilla Philips Hue. El Echo Show ofrece un sonido de gran calidad e incluye una pantalla de 10" para interactuar con Alexa y visualizar contenido.

¿Más ofertas?

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.