Oppo Reno2, análisis: la aleta "selfie" y el zoom híbrido dan valor a un smartphone con gran relación calidad/precio

Oppo sigue buscando su relevancia y hueco en el mercado y este 2019 su referencia es el nuevo Oppo Reno2, un smartphone de imponente ficha técnica, cuatro cámaras polivalentes y el exotismo de un mecanismo de aleta para la cámara selfie que le permite presumir de un enorme frontal que es todo pantalla. Y lo hemos probado en Xataka.

Especificaciones del Oppo Reno2

OPPO RENO2 DIMENSIONES Y PESO 160 x 74,3 x 9,5 mm

189 gramos PANTALLA AMOLED de 6,5 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

500 nits de brillo

Ratio pantalla/frontal: 93,1%

Gorilla Glass 6 PROCESADOR Snapdragon 730G

GPU Adreno 618 MEMORIA RAM 8 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 256 GB CÁMARA TRASERA 48+8+13+2 MP

Flash LED dual

CÁMARA DELANTERA 16 MP con mecanismo de aleta BATERÍA 4.000 mAh

VOOC Flash Charge 3.0 SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie con ColorOS 6.1 CONECTIVIDAD Dual Nano SIM

GPS

Bluetooth 5.0

WiFi ac

NFC

USB-C OTROS Lector de huellas bajo la pantalla PRECIO 499 euros

Todo pantalla con ayuda de una peculiar aleta

Nada más coger el Oppo Reno2 con la mano uno se da cuenta de que estamos ante un terminal de diseño cuidado que además es atractivo visualmente (pero ojo con la suciedad en el acabado brillante) y con detalles elegantes y de nivel (el acabado es en cristal). Todo para que si lo adquieres, confirmes en mano buena parte del precio pagado por él.

El Oppo Reno2, con diagonal de 6.5 pulgadas, no tiene una cifra de peso excesiva pero en mano nos transmite sensación de ser algo pesado y grueso. Además, su formato 20:9 lo hace complicado de manejar con una sola mano, aunque no me ha parecido especialmente resbaladizo.

En el diseño llama la atención la sutil protuberancia bajo el módulo de la lente. Su objetivo no es otro que evitar el contacto directo de la trasera con la superficie donde lo apoyemos (el módulo de cámara está a ras de cristal trasero Gorilla Glass) pero invita a que sea un lector de huellas o incluso un touchpad, pues cae justo donde apoyamos el índice.

El uso de un módulo de cámara tan largo hace que debamos tener en cuenta que tocaremos más de una vez la lente inferior con el dedo de apoyo. Aquí recomendable como en todos los teléfonos limpiar el módulo antes de hacer fotografías.

El módulo de cámara alargado y a ras de cristal trasero hace bastante sencillo que acabemos tocando la lente inferior en un manejo natural del terminal

La identidad del Oppo Reno2 hay que buscarla en la parte trasera (contamos con un acabado muy curioso alrededor de la marca que simula iluminarse) ya que el frontal es solo pantalla. Concretamente 6,55 pulgadas con formato 20:9, muy alargado, y prácticamente sin marcos. El aprovechamiento del frontal es superior al 90% gracias a que no hay notch ni nada parecido.

La cámara frontal se esconde en una aleta que sale y entra cuando queremos hacernos un selfie, un sistema que resulta rápido en el funcionamiento pero que al fin y al cabo es un mecanismo extra en el terminal. Eso sí, con su ayuda ganamos un frontal completamente limpio para consumir contenido multimedia, algo que agradecerán además quienes quieran usar sus propios auriculares, pues el puerto de 3.5 mm se mantiene de manera acertada.

De los altavoces externos debo indicar que solo cuenta con uno, por lo que no hay sonido estéreo (Dolby Atmos con cuatro modos de ajuste predefinidos y que no se pueden desactivar en modo altavoz) pero que ha demostrado ofrecer un sonido bastante potente incluso a niveles de volumen reducidos, lo que nos evita incómodas distorsiones.

La pantalla que ocupa más del 90% del frontal y un altavoz potente nos garantiza una buena experiencia tanto jugando como reproduciendo contenido de vídeo

Volviendo a la pantalla, hay que indicar que el panel es un AMOLED con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) que nos ha resultado bastante alto de brillo y contraste, lo que facilita su visualización en exteriores. La saturación del panel es también algo alta pero si preferimos algo más natural, podemos compensarlo en la configuración de la pantalla.

Bajo la pantalla se esconde el lector de huellas, de tipo óptico, rápido, de buen tamaño y de funcionamiento fiable, pero ya sabes que como en otros terminales con este sistema, en oscuridad esa zona se iluminará de manera potente y nada discreta.

Aspirante a dispositivo gaming por potencia

El OPPO Reno2 no es solo peculiar por la aleta o su formato de pantalla. La misma elección del procesador resulta diferente. Se trata del Snapdragon 730G, un SoC actual de ocho núcleos Kryo 470 (8 nm) y GPU Adreno 618 overclockeada un 25% y destinada en principio para smartphones de gama media-alta gaming.

Ese perfil de terminal para jugar lo tenemos también en la inclusión de un modo de juego llamado Espacio de juegos así como por la mejora de la conectividad WiFi.

Pero esa definición completa de dispositivo gaming todavía no podemos otorgársela a falta de una pantalla de 90 Hz o controles físicos asociados a unos mandos externos como en otros terminales gaming del mercado. Con un precio de 499 euros hubiera sido una característica rompedora para el terminal.

La buena noticia es que el Oppo Reno2 cumple muy bien a nivel de rendimiento. En el día a día es un terminal plenamente solvente gracias a la combinación del procesador y sus 8 GB de memoria RAM, aunque de su ficha técnica lo que más destacaría es la elección de una memoria interna de 256 GB.

En las tareas diarias, ya sean básicas o exigentes como la multitarea, el Oppo Reno2 cumple con creces, y nos transmite en todo momento sensación de fluidez máxima

En los benchmarks, el Oppo Reno2 ha conseguido cifras muy relevantes y que en algunas pruebas se escapan de la gama media que marca su procesador. Tenemos por ejemplo más de 260000 puntos en Antutu o 37098 para el test de IceStorm Unlimited. En la prueba de PCMark Work se quedó en los 7000 puntos.

El logo de Oppo y toda la franja trasera que lo rodea tiene un acabado especial que simula una iluminación LED en azul que cambia según la incidencia de la luz ambiente

El Oppo Reno2 viene con la capa ColorOS sobre Android 9. Se trata de una capa que ha demostrado un funcionamiento plenamente fluido y buen sistema de gestos para controlar el terminal pero que nos deja una apariencia principal algo alejada de Android nativo, lo que la sitúa en este sentido por detrás de la tendencia del mercado.

ColorOS 6.1 incluye una buena cantidad de aplicaciones propias que cubren aspectos de privacidad o gestión del equipo, así como un modo de pantalla dividida muy práctico en un terminal de esta diagonal y formato algo alargado.

Siendo un aspirante a dispositivo gaming, el Oppo Reno2 tenía por delante un reto importante del lado de la batería. Su capacidad es considerable, de 4000 mAh, pero en nuestras pruebas los resultados no han sido tan satisfactorios como cabría esperar debido principalmente a la pantalla.

Al final hemos obtenido una media de 5 horas de pantalla para un total de unas 25 horas de autonomía. En el día a día y con un uso intensivo significa llegar más o menos con un cuarto de batería restante al final del día.

Eso sí, la carga rápida cumple con su promesa y pese a la gran capacidad de la batería, hemos medido una carga del 5 al 50% en 30 minutos, con conectividad activa.

Cuatro cámaras al poder

Con el Reno 10x en el horizonte, este nuevo Oppo, pese a estar englobado en la gama media más alta, es una clara apuesta por llamar la atención en el apartado fotográfico y ser la referencia de terminales fotográficos en la gama de precio inferior a 500 euros.

Sus argumentos son contundentes y empiezan con una cámara principal de 48 MP acompañada de un teleobjetivo para conseguir un zoom híbrido 5X y un gran angular.

El zoom híbrido efectivo o el sensor monocromo son añadidos que no son habituales en un terminal con este precio

El cuarto sensor, porque lleva cuatro, es uno de tipo monocromo de 2 MP, destinado a ofrecer más información a las otras tres cámaras para tareas de fidelidad del color, nitidez y desenfoque de fondo de las imágenes que hacemos con las otras cámaras, así como para tareas creativas que todos asociamos a un sensor en blanco y negro. Su información es relevante para conseguir imágenes en blanco y negro mejor resueltas al aplicar el filtro correspondiente en las cámaras principales.

El sensor monocromo, además de un modo más puro de blanco y negro, ayuda con el detalle fino y bokeh natural para el modo retrato

Aquí no hay un modo en blanco y negro como tal pero podemos buscar esa creatividad que nos da la escala de grises bien resuelta aplicando el filtro al hacer la foto. Además del de blanco y negro más puro, hay otros filtros asociados y que con ayuda de ese sensor monocromo ofrecen muchas posibilidades.

La interfaz de la cámara, algo básica, se centra en los modos de foto, vídeo y retrato, quedando fuera del carrusel los otros. Curioso que el de noche no se potencie más de entrada. La buena noticia es que la mayoría de opciones, incluidos el HDR, están a tiro de un clic, aunque la foto a 48 MP debes buscarla en las opciones de fotografía y cuando la tenemos activa no nos deja cambiar a las otras focales.

Cuando las condiciones de luz son adecuadas, la cámara principal (12 MP con pixel binning) nos ofrece fotos con muy buena definición, colorido y rango dinámico. También los primeros planos dejan grandes resultados, destacando en las fotos macro por un buen enfoque y distancia a la que es posible disparar.

Uno de los grandes argumentos de la cámara del Oppo Reno2 está en su polivalencia gracias a la lente gran angular y el teleobjetivo. Hay que destacar especialmente la labor del teleobjetivo, con el cual conseguimos un zoom híbrido muy solvente de hasta 5X pero que podemos ampliar de manera digital hasta incluso los 20X. El margen de trabajo es realmente grande.

Gran angular

Sin zoom (1X)

Zoom 2X

Zoom 5X

Zoom 10X

Zoom 20X

Si la luz es suficiente, el zoom híbrido 5X nos da buenos resultados e incluso el digital 10X es solvente según las necesidades que busquemos de la imagen.

El rango dinámico de la cámara principal nos permite, con ayuda del HDR, tomar fotos muy válidas incluso con el sol de frente

El sensor monocromo tiene mucho que decir también en lo que al modo retrato se refiere. Los grandes resultados con este modo lo corroboran.

No hay opciones más allá de controlar el desenfoque (y usando un botón extra que podría estar de serie al activar el modo retrato) pero la precisión del corte entre planos y el bokeh natural son de los mejores que hemos visto en esta gama e incluso superiores a algunos terminales de gama alta. Además de con personas, funciona muy bien con objetos.

Si pasamos a la fotografía nocturna y de interior, los resultados bajan algo de nivel de detalle y aumenta la presencia de ruido pero dentro de un margen de fidelidad alto del color y buen control de luces/detalle.

Ejemplo gran angular de noche

El zoom híbrido 5X por la noche

Recorte al 100%

El Oppo Reno2 cuenta también con un modo noche capaz de recuperar mucha información de la escena. Es rápido (toma entre 2-3 fotografías) y los resultados son bastante sorprendentes cuando la luz realmente escasea. Solo hay que llevar cuidado de no abusar de él cuando la escena tiene suficiente iluminación porque el resultado acaba resultando algo artificial.

Imagen nocturna modo automático

Misma escena disparando con el Modo Noche

En esta escena la luz en primer plano era prácticamente inexistente antes de aplicar el Modo Noche

Si la escena no tiene demasiada escasez de luz, el modo noche sobrepasa sus funciones y en algunas situaciones puede resultar poco natural

Por último hay que hablar del modo de vídeo, que admite grabación hasta 4K (30fps) y también a 1080p (60 fps) y cámara lenta. Un detalle importante de la cámara del nuevo Oppo Reno2 está en el modo de ultraestabilización de vídeo, activable directamente en la interfaz de vídeo.

En nuestras pruebas, los resultados sin esa estabilización extra nos han parecido correctos y naturales en los movimientos horizontales, pero si se busca algo más contundente en el plano vertical, aplicable especialmente al movimiento cuando andamos, con el modo de ultraestabilización activado se gana en mucha suavidad, transmitiendo la sensación de estar usando un gimbal, lo que sin duda agradecerán quienes quieren realizar tareas más creativas con el vídeo.

Oppo Reno2, la opinión y nota de Xataka

Oppo sigue su carrera contrarreloj para encontrar un hueco en el mercado. El año pasado lo intentó con cierta relevancia en la gama alta y este año, sus aportaciones en forma de aleta y cuádruple cámara con zoom híbrido la ofrece en un terminal de precio más contenido, reforzando así la buena relación calidad/precio de su ficha técnica más pura.

El nicho de mercado en el que quiere jugar el Oppo Reno2 está bien cubierto si nos referimos a acabado, calidad de pantallas y rendimiento, donde cumple muy bien por su precio. Pero OnePlus o Xiaomi, son olvidar a Samsung o Huawei, tienen grandes terminales incluso por debajo de los 499 euros que marca el Oppo y donde ColorOS busca su propio camino en el ecosistema Android.

Su gran baza queda del lado de la cuádruple cámara, con la creatividad como bandera gracias a un modo nocturno muy eficiente y los buenos resultados de su zoom híbrido, algo que lo hace único en esta gama de precios.

8.5 Diseño8,75 Pantalla8,75 Rendimiento8,5 Cámara8,5 Software8 Autonomía8,75 A favor Terminal todo pantalla para disfrutar de contenido multimedia

Gran ficha técnica por su precio

Cámara solvente y polivalente donde destaca el zoom híbrido En contra Grande para manejarlo con una sola mano

La batería queda algo corta para la capacidad que prometía

ColorOS se aleja de la tendencia pura en el ecosistema Android



