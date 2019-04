Samsung Galaxy S10 y Note 9, Huawei P30 Lite, Xiaomi Redmi Note 7 y iPhone XR entre las mejores ofertas de Cazando Gangas

La consola más potente de Microsoft, al mejor precio en la Microsoft Store otra semana más: Xbox One X de 1 TB y el juego Fallout 76 por 399,99 euros .

En FNAC Francia hay una oferta muy interesante: Microsoft Xbox One S de 1 TB con un 2º mando y los juegos Anthem Legion of Dawn Edition + Resident Evil 2 + Kingdom Hearts 3 + PlayerUnknown's Battlegrounds y 3 meses de Live Gold por 249,99 euros . Los gastos de envío internacionales son de 15 euros, pero sigue siendo una buena oferta.

Plan renove en GAME, una buena oportunidad para hacerse con la Playstation 4 Pro desde 139,95 euros , para ello hay que entregar una Nintendo Switch con 2 Joy Con, si bien si llevas Playstation 4 de 1TB con un mando te cuesta 149,95 euros. También hacen descuentos si llevas la Switch, la Xbox One o la PS4 de 500 GB.

Varios juegos rebajados para PS4: Dark Souls Trilogy por 42,99 euros y The last guardian por 18,90 euros en Amazon. En la Super Weekend de eBay encontramos el Grand Theft Auto V por 19,95 euros y el Diablo 3 Reaper of souls por 21,95 euros.