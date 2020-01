iPhone 11, Xiaomi Mi Note 10 y Mi A3, Huawei P30 Pro y las smart TV 8K de Samsung muy rebajadas: lo mejor de Cazando Gangas

Si buscas potencia para multitarea y productividad, pero no para jugar, en El Corte Inglés encontramos el HP 15s-fq1014ns a 679 euros , viene con un procesador i5 de última generación (Core i5 1035G1), 16 GB de RAM y un SSD de 1 TB. Es bastante fino y no pesa demasiado (1,69 kg). Eso sí, la pantalla solo tiene resolución HD

Acer Aspire C24-865 por 599 euros en PcComponentes y Media Markt, un All in One para un escenario de uso doméstico para tareas como consumo multimedia, ofimática y navegación. Con pantalla de 23,8", procesador Intel Core i3-8130U, 8GB de RAM y SSD de 256GB