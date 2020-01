El POCO X2 es oficial: la marca confirma el sucesor del POCOPHONE F1 y da una fecha de lanzamiento

Hablar de imperio con Xiaomi es hacerlo por gamas de productos y por las marcas independientes (o casi) que va dejando, siendo una de ellas POCO desde que lo comunicaron hace poco. Y ahora lo que se confirma es que por fin habrá sucesor del POCOPHONE F1, el POCO X2, hablando ya de una fecha y alguna pista.

El primer smartphone de la marca llegaba con una propuesta curiosa: mezclar características de varias gamas buscando ofrecer la mejor relación calidad-precio, intentando ser una opción muy económica con procesador de primera línea. Tras bastantes rumores, ahora la marca anuncia desde su cuenta de Twitter de la India que habrá otro POCO y que llegará en febrero.

Lo que leemos en dicho tweet es que el 4 de febrero a las 12:00 (hora local India, que serán las 7:30 en España peninsular) llega el nuevo POCO X2, rompiendo con la nomenclatura que empezó el POCO F1 hace ya más de un año. Lo hacen destacando la "suavidad" con la expresión "Smooth AF" y una web que nos dice qué tasa de refresco tiene nuestra pantalla y según ésta un mensaje.

An Xperience that will make you go, "Bruh, it's #SmoothAF". #POCOX2 is arriving on Feb 4th 2020.



Want to know if your smartphone is Smooth AF? Visit now: https://t.co/LQqSvTpgLz pic.twitter.com/BB5RFQ8lVO