iPhone 11, Redmi Note 9S, Realme 6, Huawei Watch GT2e y el Acer Nitro 5 mucho más baratos: las mejores ofertas de Cazando Gangas

Ahorra 100 euros comprando el HP Notebook 15S-FQ1042NS en PcComponentes, donde cuesta 599 euros . Un portátil muy completo para uso intensivo, pero no para juegos o edición al carecer de gráfica dedicada. Con procesador Intel Core i7-1065G7, 8GB de RAM, SSD de 512GB SSD y panel de 15,6". Viene sin sistema operativo

Un all in one genial para usos versátiles en el hogar: ofimática, internet, consumo de contenidos... Lenovo IdeaCentre A340-24IWL por 569 euros en PcComponentes, en la tienda oficial cuesta 100 euros más. Con pantalla de 23,8", procesador Intel Core i5-i3-8145U, 8GB de RAM, SSD de 256GB.