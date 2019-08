Auriculares Sony WH-1000XM3 por 221 euros o el patinete de Xiaomi por 302 euros entre lo mejor de Cazando Gangas

Xiaomi Mi 9T 6/64GB en eBay usando el cupón PILLALO a 278,99 euros con envío desde España y 2 años de garantía. Lo envía la tienda XiaomiSpainStore, con un 98% de votos positivos y más de 3.000 transacciones. Otra opción es comprarlo en Banggood desde China a 248 euros con el código BG8MM9TT. Si preferimos el modelo de 128GB, en eBay con PILLALO sale por 270 euros , aunque con envío desde Italia y 1 año de garantía. Uno de los móviles del año por relación calidad precio: cámara frontal pop up, pantalla AMOLED de 6,39 pulgadas Full HD+, procesador Snapdragon 730, desbloqueo por huella en pantalla y 4.000 mAh de batería.

OnePlus 7 Pro GM1910 Dual 8+/56GB Nebula Blue a precio de China en eBay usando PILLALO: 564,69 euros , es la versión China pero se puede actualizar. Panel de 6,67" con 90Hz de tasa de refresco, procesador Snapdragon 855, cámara triple (48+16+8MP), cámara selfie pop up, lector de huellas bajo pantalla, 4.000 mAh de batería. Otra opción más asequible: comprarlo a China en Gearbest por 549 euros usando el cupón GBON7PRO628. Lee aquí la review de Xataka. Lo mismo para el OnePlus 7 8/256GB en versión internacional: 394,49 euros usando PILLALO en eBay. Se envía desde Francia con 1 año de garantía.

Motorola One de 4/64GB por 167,04 euros en Amazon, un smartphone con Android One, cámara dual, procesador Snapdragon 625 y carga rápida. Si te vale con 32GB y menos RAM, el Moto One 3/32GB está en PcComponentes a 129 euros.